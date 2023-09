Đây là siêu thực phẩm cho bệnh nhân tiểu đường

Mặc dù có kích thước nhỏ bé nhưng ngô non là nguồn dinh dưỡng dồi dào, cung cấp lượng vitamin, khoáng chất thiết yếu và các đặc tính tăng cường sức khỏe khiến nó trở thành một nguồn bổ sung có giá trị cho chế độ ăn uống.

Ngô non có thể được dùng tươi làm món salad, xào với các loại rau khác hoặc kết hợp với nhiều món ăn khác nhau như súp, món hầm và cà ri. Chuyên gia khuyên bạn nên chọn bắp non tươi và mua ở chợ hoặc cửa hàng tạp hóa. Sau đó bảo quản chúng trong tủ lạnh và chỉ nên sử dụng trong vài ngày để giữ được giá trị dinh dưỡng. Dưới đây là những lợi ích của ngô non đem lại.

Ngô non giàu vitamin và khoáng chất

Bắp non là nguồn cung cấp nhiều vitamin và khoáng chất thiết yếu cần thiết để duy trì sức khỏe tốt. Nó đặc biệt giàu vitamin B như thiamin, riboflavin và niacin. Những vitamin B này đóng một vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ sản xuất năng lượng, hỗ trợ hoạt động bình thường của hệ thần kinh và thúc đẩy làn da và mái tóc khỏe mạnh. Ngoài ra, bắp non còn chứa các khoáng chất quan trọng như sắt, magie và kali, rất cần thiết để duy trì các tế bào máu khỏe mạnh, hỗ trợ sức khỏe cơ bắp và điều hòa chức năng tim.

Bắp non ít calo, nhiều chất xơ

Nếu bạn quan tâm đến lượng calo nạp vào và quản lý cân nặng của mình thì bắp non là một lựa chọn tuyệt vời để đưa vào bữa ăn. Với hàm lượng calo thấp, hàm lượng chất xơ cao trong ngô non hỗ trợ tiêu hóa, thúc đẩy nhu động ruột đều đặn và mang lại cảm giác no, đây là lựa chọn cho những ai muốn kiểm soát việc ăn quá nhiều và hỗ trợ nỗ lực giảm cân của mình.

Ngô non điều hòa lượng đường trong máu

Đối với những người quan tâm đến việc duy trì lượng đường trong máu ổn định, ngô non được chứng minh là một sự bổ sung phù hợp cho chế độ ăn uống của họ. Với chỉ số đường huyết thấp, ngô non giúp ngăn ngừa lượng đường trong máu tăng và giảm đột ngột. Hàm lượng chất xơ có trong đó còn hỗ trợ thêm trong việc làm chậm quá trình hấp thụ đường, góp phần điều chỉnh lượng đường trong máu tốt hơn. Điều này làm cho bắp non trở thành một lựa chọn hữu hiệu cho những người mắc bệnh tiểu đường hoặc những người có nguy cơ mắc bệnh này.

Nguồn chống oxy hóa mạnh

Bắp non là nguồn năng lượng chống oxy hóa, chứa một lượng đáng kể beta-carotene và vitamin C. Những chất chống oxy hóa này đóng vai trò quan trọng trong việc trung hòa các gốc tự do có hại trong cơ thể, giảm căng thẳng oxy hóa và viêm nhiễm. Bằng cách đó, bắp non giúp bảo vệ cơ thể chống lại các bệnh mãn tính như bệnh tim và một số loại ung thư. Hơn nữa, ăn ngô non còn giúp tăng cường hệ thống miễn dịch của bạn, hỗ trợ cơ thể chống lại bệnh tật.

Hỗ trợ thị lực khỏe mạnh

Bắp non chứa các carotenoid thiết yếu như lutein và zeaxanthin, có lợi cho việc duy trì sức khỏe mắt tối ưu. Các hợp chất này có liên quan đến việc giảm nguy cơ thoái hóa điểm vàng liên quan đến tuổi tác (AMD) và đục thủy tinh thể, hai tình trạng mắt phổ biến có thể làm giảm thị lực.

Tăng cường sức khỏe tim mạch

Sự kết hợp giữa kali và chất xơ trong ngô non khiến nó trở thành thực phẩm thân thiện với tim. Kali giúp điều hòa huyết áp bằng cách chống lại tác dụng của natri trong cơ thể, từ đó làm giảm nguy cơ tăng huyết áp và hỗ trợ sức khỏe tim mạch. Ngoài ra, hàm lượng chất xơ trong ngô non giúp giảm mức cholesterol, thúc đẩy lưu lượng máu tốt hơn và giảm nguy cơ mắc bệnh tim và đột quỵ.