Đây là 5 tín hiệu sớm nhất cơ thể phát ra khi tế bào ung thư đã tiếp cận ống mật của bạn!

Nghe đến ung thư ống mật là đã thấy… căng thẳng. Bởi ít người để ý tới cơ quan này nhưng ung thư ở ống mật lại cực kỳ nguy hiểm. Nó hiếm gặp hơn so với ung thư gan hay ung thư dạ dày, nhưng lại cực nguy hiểm vì khi phát hiện thì thường đã muộn. Ống mật là “đường cao tốc” vận chuyển mật từ gan xuống ruột non để tiêu hoá chất béo. Một khi tế bào ung thư “định cư” ở đây, đường mật sẽ bị tắc, kéo theo hàng loạt rắc rối cho cơ thể. Tin xấu là bệnh diễn tiến âm thầm, tin tốt là cơ thể vẫn có cách gửi tín hiệu cảnh báo sớm nếu bạn chịu lắng nghe.

Dưới đây là 5 dấu hiệu sớm của ung thư ống mật bạn không nên bỏ qua:

1. Vàng da, vàng mắt

Đây gần như là tín hiệu sớm đặc trưng nhất. Khi ống mật bị chèn ép hoặc tắc nghẽn bởi khối u, mật sẽ không chảy xuống ruột mà tràn ngược vào máu. Chất bilirubin trong mật tích tụ sẽ khiến da, tròng trắng mắt và thậm chí cả móng tay ngả vàng. Nhiều người nghĩ đây chỉ là “thiếu ngủ” hoặc “ăn nghệ nhiều”, nhưng nếu kèm ngứa toàn thân hoặc nước tiểu sẫm màu, hãy đi khám ngay. Tuy nhiên, đây cũng có thể là dấu hiệu của bệnh về gan, tụy.

2. Nước tiểu sẫm, phân bạc màu

Ống mật tắc không chỉ khiến da vàng mà còn làm thay đổi màu của các “chất thải”. Nước tiểu có thể chuyển sang màu nâu đậm như nước trà, còn phân thì nhạt màu hơn hẳn, thậm chí xám trắng. Nguyên nhân là mật vốn giúp phân có màu vàng nâu lúc này không thể xuống ruột. Đây là dấu hiệu khá rõ nếu bạn chịu khó quan sát sau khi đi vệ sinh.

3. Ngứa da không rõ nguyên nhân

Ngứa có thể xuất phát từ hàng trăm lý do, từ dị ứng thời tiết đến muỗi đốt. Nhưng nếu ngứa dai dẳng, khắp cơ thể, không nổi mẩn đỏ và không đỡ khi dùng thuốc dị ứng, đó có thể là dấu hiệu mật tích tụ trong máu. Các muối mật kích thích đầu dây thần kinh dưới da, gây cảm giác ngứa “điên đảo” đặc trưng. Ngứa da không rõ nguyên nhân cũng có thể là dấu hiệu gan hay thận gặp vấn đề.

4. Đau âm ỉ vùng bụng trên bên phải

Ung thư ống mật giai đoạn sớm có thể chỉ gây cảm giác tức nhẹ hoặc đau âm ỉ dưới sườn phải bởi đây là vị trí của gan và ống mật. Nhiều người, nhất là người trẻ hay bỏ qua vì nghĩ “chắc do ăn uống linh tinh” hoặc “đau dạ dày”. Tuy nhiên, nếu cơn đau lặp đi lặp lại, kèm mệt mỏi, sụt cân, cần nghĩ đến các bệnh gan mật và kiểm tra sớm.

5. Sụt cân và mệt mỏi không lý do

Nếu bạn không tập luyện quá sức, không ăn kiêng nhưng vẫn sụt vài cân chỉ trong thời gian ngắn, cơ thể uể oải, không còn sức cho những việc thường ngày, đây là tín hiệu “cảnh báo đỏ” trước các bệnh ung thư. Ung thư ống mật làm rối loạn tiêu hoá và chuyển hoá năng lượng, khiến cơ thể nhanh chóng suy kiệt.

Cuối cùng, nên nhớ rằng ung thư ống mật tuy nguy hiểm nhưng nếu phát hiện sớm, khả năng điều trị và kéo dài sự sống sẽ cao hơn nhiều. Nếu xuất hiện từ 2 dấu hiệu trở lên trong danh sách trên hoặc 1 dấu hiệu kéo dài trên 1-2 tuần, bạn nên đến bệnh viện chuyên khoa gan mật để siêu âm, xét nghiệm chức năng gan và chụp hình ảnh ống mật.