Đây là 4 món ăn có thể giúp loại bỏ nhờn ẩm, bổ gan, cải thiện thị lực và thanh nhiệt cơ thể

Vào tháng Ba và tháng Tư, khoảng thời gian Tết Thanh Minh, nhiệt độ tăng cao và lượng mưa cũng tăng lên. Mùa này rất thích hợp cho sự phát triển của thực vật, và nhiều loại rau dại tươi ngon, non mềm. Có rất nhiều loại rau dại thích hợp để ăn vào mùa xuân. Bên cạnh các loại rau dại phổ biến như rau muống, măng, v.v..., còn có một loại rau dại khác không nên bỏ lỡ đó là rau má.

Rau má có mùi thơm tự nhiên, khi ép lấy nước có vị thanh mát, dễ chịu, giúp giảm bớt vị ngấy của thức ăn. Uống vào thời tiết nóng bức cũng giúp thanh nhiệt, giải nhiệt mùa hè và giảm hỏa trong người. Vì vậy, rau má còn được mọi người gọi với biệt danh là "Vua giải nhiệt". Loại rau này rất thích hợp để dùng vào mùa xuân và mùa hè. Rau má là một loại thực phẩm có tính mát, vị đắng và tính hàn của nó giúp thanh nhiệt rất hiệu quả. Nó cũng có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, trừ thấp, bổ gan, cải thiện thị lực và có lợi cho cơ thể.

Rau má cũng là một loại cây được sử dụng cả trong y học lẫn thực phẩm, và có rất nhiều cách để thưởng thức nó. Có thể ăn sống trong salad, ép lấy nước, thêm vào canh, xào hoặc pha thành trà thảo mộc - tất cả đều là những lựa chọn tuyệt vời. Dưới đây là 4 công thức đơn giản kiểu nhà làm với rau má mà bạn có thể chế biến cho gia đình vào dịp tháng Ba và tháng Tư.

1. Nước ép rau má

Thành phần nguyên liệu: 400g rau má tươi.

Cách làm nước ép rau má

Bước 1: Chọn những cây rau má non, loại bỏ cỏ dại và tạp chất, sau đó rửa sạch rồi cắt thành từng miếng nhỏ. Tiếp theo cho rau má đã sơ chế vào máy xay sinh tố và thêm lượng nước tinh khiết vừa đủ.

Bước 2: Sau đó đậy nắp máy xay sinh tố lại rồi khởi động và xay mịn. Sau đó lọc qua rây để thu được nước ép rau má mịn. Bạn có thể uống trực tiếp hoặc thêm một lượng đường phèn thích hợp và khuấy đều để có vị ngon hơn.

2. Rau má chưng đường phèn

Thành phần nguyên liệu: Rau má, đường phèn.

Cách làm rau má chưng đường phèn

Bước 1: Rửa sạch rau má, sau để ráo nước. Cho rau má đã sơ chế vào thố sứ sau đó thêm lượng nước vừa đủ vào. Tiếp đó bạn đặt vào nồi nước để đun cách thủy.

Bước 2: Đun sôi trên lửa lớn, sau đó giảm lửa nhỏ và nấu trong khoảng 20 phút cho đến khi các hương vị của nguyên liệu được tỏa ra. Thêm một chút đường phèn và táo đỏ cho vừa khẩu vị.

3. Canh rau má, thịt gà, xương heo và đậu đen

Thành phần nguyên liệu: Một nắm rau má, xương heo, một miếng thịt gà, một nắm đậu đen, vài lát gừng.

Cách nấu canh rau má, thịt gà, xương heo và đậu đen

Bước 1: Rửa sạch tất cả nguyên liệu. Ngâm đậu đen cho đến khi nở mềm. Rửa xương heo và thịt gà, rồi chần sơ qua. Cho rau má đã sơ chế, xương heo, thịt gà, đậu đen và gừng vào nồi, thêm lượng nước vừa phải.

Bước 2: Bật bếp, đun sôi trên lửa lớn, sau đó giảm lửa nhỏ và ninh trong 90 phút. Thêm một chút muối cho vừa ăn trước khi dùng.

4. Canh rau má nấu thịt nạc

Thành phần nguyên liệu: Rau má, thịt nạc, gừng.

Cách làm món canh rau má nấu thịt nạc

Bước 1: Rửa sạch và cắt rau má thành từng khúc. Thịt nạc rửa sạch, thấm khô nước sau đó thái thành các lát mỏng. Đun nóng một chút dầu trong nồi, thêm thịt vào xào cho đến khi đổi màu. Sau đó thêm nước vừa đủ rồi đun nhỏ lửa trong 20 phút.

Bước 2: Khi thịt đã chín, cho rau má vào và đun sôi. Nêm nếm với một chút muối cho vừa ăn.

Trên đây là 4 món ăn từ rau má mà bạn có thể chế biến cho gia đình mình thưởng thức. Những món ăn này không chỉ dễ làm mà còn giúp giải nhiệt, bổ gan, rất tốt cho sức khỏe trong mùa xuân và đặc biệt là mùa hè sắp tới.