Đầu xuân năm mới: 3 vật vào nhà là điềm báo tốt lành, tiền tài khởi sắc, chớ dại đuổi đi

Đầu xuân năm mới, ai cũng mong mọi việc khởi đầu suôn sẻ nên những thay đổi nhỏ trong nhà đôi khi cũng khiến người ta để ý hơn. Một cánh bướm bay qua hiên, tiếng chim đậu trước cửa hay một chú chó lạ ghé vào sân… những điều tưởng rất bình thường ấy lại được nhiều người xem như tín hiệu vui đầu năm. Trong quan niệm dân gian, đó là những vị khách mang theo lời chúc may mắn, bình an, khiến không khí Tết thêm ấm áp và đầy hy vọng.

1. Bướm bay vào nhà - tin vui và khởi đầu nhẹ nhàng

Bướm từ lâu đã gắn với hình ảnh mùa xuân và sự đổi mới. Trong dân gian, bướm bay vào nhà đầu năm thường được xem là dấu hiệu tốt lành, báo hiệu tin vui, có thể là chuyện gia đình thuận hòa, công việc hanh thông hoặc đơn giản là một năm nhiều niềm vui.

Màu sắc của bướm cũng được nhiều người chú ý. Bướm vàng hoặc trắng thường được cho là mang ý nghĩa may mắn, nhẹ nhàng. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất vẫn là cảm giác dễ chịu mà hình ảnh cánh bướm mang lại. Một chú bướm đậu trên chậu hoa hay bay quanh cửa sổ trong ngày xuân khiến không gian thêm sinh động, gợi cảm giác khởi đầu tươi mới.

2. Chim sẻ, chim én - báo hiệu bình an, tài lộc

Chim sẻ và chim én đều là biểu tượng của mùa xuân. Chim én xuất hiện khi trời ấm, báo hiệu thời tiết thuận lợi, mùa màng tốt tươi. Vì vậy, khi thấy chim bay vào hiên nhà hoặc đậu trước cửa, nhiều người tin rằng gia đình sắp có tin vui hoặc gặp vận may.

Chim sẻ tuy nhỏ nhưng lại tượng trưng cho sự chăm chỉ và ấm áp. Tiếng chim ríu rít đầu năm tạo cảm giác nhà cửa có sinh khí. Trong phong thủy, chim làm tổ ở mái hiên còn được xem là dấu hiệu gia đình yên ổn, cuộc sống thuận lợi. Chim thường tìm nơi yên tĩnh, an toàn để nghỉ ngơi. Vì thế, việc chim ghé nhà đôi khi đơn giản là vì không gian sạch sẽ, nhiều cây xanh và thân thiện với thiên nhiên.

3. Chó vào nhà - điềm lành, báo hiệu tài lộc

Trong văn hóa Á Đông, chó tượng trưng cho sự trung thành và bảo vệ. Người xưa có câu "mèo đến nhà thì khó, chó đến nhà thì sang". Nếu đầu năm có chó lạ ghé nhà, nhiều người tin rằng gia đình sắp có tin vui, làm ăn thuận lợi. Thực tế, chó thường tìm đến nơi có người thân thiện hoặc có thức ăn. Vì vậy, nếu một chú chó tự tìm đến nhà trong dịp đầu xuân, đó chính là dấu hiệu cho thấy không khí trong nhà ấm áp, dễ chịu.

Tổng hợp