Đầu tháng 12 âm nhất định phải ăn 3 món này để sinh khí, đắc tài, sai lộc

Theo quan niệm Á Đông, tháng 12 âm lịch là giai đoạn đặc biệt trong năm – thời điểm khép lại một chu kỳ cũ và chuẩn bị bước sang vận mới. Bởi vậy, những gì diễn ra trong tháng này, từ cách sinh hoạt, dọn dẹp nhà cửa cho đến ăn uống hằng ngày, đều được nhiều người chú ý với mong muốn điều hòa sinh khí, giữ tài và "sai lộc" cho thời gian cuối năm.

Trong đó, ăn uống được xem là cách điều chỉnh năng lượng đơn giản nhưng hiệu quả. Không cần cầu kỳ hay mâm cao cỗ đầy, nhiều gia đình chỉ chọn đúng một vài món mang ý nghĩa phong thủy tích cực để dùng vào những ngày đầu tháng 12 âm. Dưới đây là 3 món ăn quen thuộc được cho là rất hợp để khởi động tháng cuối năm.

1. Xôi gấc – mở sinh khí, gọi vận đỏ

Ảnh minh họa

Xôi gấc từ lâu đã gắn liền với các dịp lễ Tết, cưới hỏi và khởi đầu quan trọng. Màu đỏ cam tự nhiên của gấc được xem là biểu trưng cho dương khí, may mắn và tài lộc. Đầu tháng 12 âm, ăn xôi gấc mang ý nghĩa "mở khí" – khởi động năng lượng tích cực cho chặng cuối năm.

Về mặt đời sống, xôi gấc tạo cảm giác ấm áp, no đủ, giúp bữa ăn gia đình thêm phần gắn kết. Theo phong thủy, màu sắc tươi sáng của món ăn này còn được xem là cách kích hoạt vận đỏ, nhất là với những người đang mong công việc, tài chính hanh thông hơn trong thời gian tới.

Lưu ý nhỏ là xôi gấc nên nấu vừa ngọt, không quá nhiều dầu mỡ để giữ cảm giác nhẹ nhàng, tránh tạo khí nặng.

2. Canh rau ngót nấu thịt – giữ khí, cân bằng vận

Nếu xôi gấc mang tính khởi động thì canh rau ngót nấu thịt lại đóng vai trò cân bằng. Rau ngót có tính mát, thanh, giúp giải nhiệt và làm nhẹ cơ thể, trong khi thịt nạc mang tính ấm, tượng trưng cho sự ổn định và đủ đầy.

Sự kết hợp này được xem là rất phù hợp với giai đoạn cuối năm khi nhiều gia đình dễ rơi vào trạng thái căng thẳng, mệt mỏi vì công việc dồn dập. Một bát canh rau ngót nhẹ nhàng giúp giữ sinh khí ổn định, tránh cảm giác nặng nề sau bữa ăn.

Theo quan niệm phong thủy đời sống, món canh thanh như rau ngót còn giúp khí trong nhà luân chuyển tốt hơn, không bị ứ đọng – yếu tố quan trọng để tài lộc dễ "vào rồi ở lại".

Ảnh minh họa

3. Cá hấp – tượng trưng cho dư dả, sai lộc

Cá từ lâu đã là biểu tượng của sự dư dả và sung túc. Trong tiếng Hán, cá ("ngư") đồng âm với "dư", mang ý nghĩa có của để dành, làm ăn có lãi. Đầu tháng 12 âm, ăn cá đặc biệt là cá hấp được xem là lựa chọn hợp lý để cầu sự hanh thông mà không tạo khí nặng.

Khác với cá chiên hay kho đậm, cá hấp giữ được vị thanh, ít dầu mỡ, phù hợp với tinh thần "ăn nhẹ để giữ khí" của tháng cuối năm. Món ăn này vừa tốt cho sức khỏe, vừa mang hàm ý sai lộc, tài đến đều và bền.

Ảnh minh họa

Ăn thế nào để đúng "khí"?

Các chuyên gia phong thủy đời sống cho rằng, ngoài việc chọn món, cách ăn và tâm thế khi ăn cũng rất quan trọng:

Nên dùng các món này vào bữa chính, tránh ăn quá khuya

Không nêm nếm quá đậm

Giữ không khí bữa ăn nhẹ nhàng, vui vẻ

Phong thủy không nằm ở việc cầu khấn hay kiêng kỵ cực đoan, mà ở sự hài hòa trong sinh hoạt hằng ngày.

Ba món ăn trên đều quen thuộc, dễ nấu và không tốn kém. Nhưng khi được đặt đúng thời điểm, đúng tâm thế, chúng lại trở thành cách để nhiều gia đình an tâm hơn về mặt tinh thần, từ đó sinh khí tự nhiên tốt lên.

Đầu tháng 12 âm, ăn uống không chỉ để no bụng mà còn là cách chuẩn bị năng lượng cho chặng đường cuối năm. Và đôi khi, chính những món ăn giản dị lại là thứ giúp tài lộc và sự nhẹ nhàng đến một cách tự nhiên nhất.