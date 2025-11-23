Đau lưng kéo dài, người đàn ông phát hiện 2 loại ung thư

Bệnh viện An Bình (TPHCM) vừa phẫu thuật một nam bệnh nhân 60 tuổi bị ung thư thận sau tình trạng đau lưng âm ỉ kéo dài nhiều tháng nhưng không đi khám. Khối u nằm trọn trong vùng bể thận và gây chèn ép khiến thận ứ nước độ 1.

Ê-kíp y-bác sĩ thực hiện ca phẫu thuật cho người đàn ông

Bệnh nhân thường xuyên đau vùng thắt lưng nhưng ông cho rằng nguyên nhân đến từ tuổi tác và việc lao động nặng. Nhiều năm qua, ông không đi khám sức khỏe tổng quát. Khi cơn đau tăng dần đi kèm cảm giác mệt mỏi, ông mới được gia đình đưa vào viện kiểm tra. Siêu âm ghi nhận một cấu trúc bất thường trong thận trái. CT scan sau đó xác định có khối u chiếm gần toàn bộ bể thận, làm giãn nhẹ hệ thống đài thận và gây ứ nước.

ThS-BS Trần Quốc Phong, Trưởng Đơn vị Tiết niệu-Bệnh viện An Bình, cho biết đây là một ca mổ thử thách, toàn bộ vùng thận, niệu quản trái bị bao phủ bởi mô xơ, khiến việc bóc tách trở nên khó khăn hơn nhiều so với các ca ung thư thận thông thường. Không gian sau phúc mạc hẹp, thêm tình trạng viêm dính nghiêm trọng làm thay đổi cấu trúc giải phẫu, buộc ê-kíp phải thao tác thận trọng từng milimet để tránh gây tổn thương mạch máu lớn và các tạng lân cận.

Vì chủ quan, người đàn ông phải cắt bỏ quả thận

Ca mổ kéo dài suốt 5 giờ. Các bác sĩ đã lấy trọn thận trái, toàn bộ niệu quản cùng một phần thành bàng quang, đúng theo nguyên tắc điều trị triệt căn đối với ung thư tế bào chuyển tiếp đường niệu. Ca mổ diễn ra thành công, bệnh nhân bắt đầu phục hồi ổn định.

Kết quả giải phẫu mô học cho thấy bệnh nhân không chỉ mắc ung thư tế bào chuyển tiếp (Transitional Cell Carcinoma, TCC) vốn thường xuất hiện trong hệ thống bể thận, niệu quản mà còn đồng thời có ung thư tế bào gai (Squamous Cell Carcinoma, SCC) trong cùng khối u. Đây được xem là trường hợp hiếm gặp bởi SCC trong hệ tiết niệu trên thường liên quan đến tình trạng kích thích mạn tính kéo dài như sỏi, viêm hoặc hút thuốc lá nặng. Cả hai thể ác tính xuất hiện song song trong cùng một khối u ở bể thận vốn được ghi nhận chỉ ở tỉ lệ rất thấp trong các báo cáo y khoa.