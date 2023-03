Dấu hiệu mãn dục ở nam giới

Trao đổi xung quanh câu chuyện "chưa ra tới chợ đã tiêu hết tiền" của phái nam, BS. Nguyễn Anh Tú - chuyên khoa Nam học, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội cho biết, khác với nữ giới là đến tuổi mãn kinh, chức năng sinh sản dừng hoàn toàn thì ở đàn ông, chức năng sinh sản sinh lý giảm dần chứ không hoàn toàn mất hẳn.

Ở nam giới, việc xuất hiện các triệu chứng thoáng qua đơn thuần cũng có thể là dấu hiệu cảnh báo của các bệnh lý nam khoa hoặc hội chứng suy sinh dục hay hội chứng mãn dục nam, tương tự như mãn kinh ở nữ giới.

"Cụ thể hơn, khi nam giới có những triệu chứng như cơ bắp mềm nhũn đi, cơ thể không còn được săn chắc như trước; Lông và tóc bắt đầu thưa dần do sự rụng lông ở một số khu vực trên cơ thể và các tế bào mọc lông không phát triển nhanh như trước; Ngực và bụng bắt đầu to ra do sự tích tụ mỡ; Tinh hoàn trở nên nhỏ và mềm hơn thì cần nghĩ tới việc bị suy giảm nội tiết tố nam testosterone.

Đồng thời, về mặt sinh lý, nam giới sẽ xuất hiện các triệu chứng như giảm ham muốn, mất ham muốn, không còn hứng thú với những kích thích tình dục trước đây; Rối loạn cương dương, không còn giữ được độ cứng như trước, dương vật nhanh xìu, mất nhiều thời gian mới trở nên cương cứng hoàn toàn;

Rối loạn xuất tinh, khó xuất tinh hoặc xuất tinh sớm, không kiểm soát được quá trình xuất tinh gây nên mặc cảm cho cả bản thân và bạn tình; Rối loạn về tâm lý, tính khí trở nên thất thường, dễ cáu gắt, dễ quên các việc mới xảy ra, khó tập trung vào công việc…

Các triệu chứng này có thể thoáng qua ở giai đoạn đầu nên nhiều nam giới không chú ý đến nhưng càng về sau các biểu hiện sẽ trở nên nặng hơn và khó cải thiện hơn. Bởi vậy, khi có các triệu chứng bất thường này cần đi khám sớm, giúp việc điều trị có tiên lượng tốt và phòng ngừa được những di chứng".

Tư vấn và điều trị bệnh nhân tại Bệnh viện Nam học và hiếm muộn Hà Nội. Ảnh: BVCC.

Bác sĩ Tú lưu ý thêm rằng, một nhóm bệnh lý thường gặp mà nam giới cần chú ý là viêm đường tiết niệu gây chảy dịch, chảy mủ miệng sáo và quy đầu dương vật.

Phần lớn viêm đường tiết niệu là do các vi khuẩn của đường tiết niệu gây ra. Tuy nhiên cũng có khi nguyên nhân là do các vi khuẩn lây truyền qua đường tình dục như lậu cầu, giang mai…

Khi gặp phải tình trạng này, bệnh nhân hay có cảm giác mặc cảm nên thường tự chữa hoặc tham khảo các bài thuốc trên mạng, nếu không khỏi mới tìm đến các bác sĩ nam khoa. Lúc này vi khuẩn đã kháng thuốc hoặc ở giai đoạn nặng nên việc điều trị trở nên khó khăn hơn và thường để lại các di chứng nặng nề như vô sinh hiếm muộn, viêm mạn tính.

Đối với những cặp vợ chồng trẻ, nếu kết hôn được 1 năm có quan hệ tình dục đều đặn không sử dụng biện pháp bảo vệ mà chưa có thai thì cũng nên đi khám sớm. Nghiên cứu cho thấy, 40% các cặp vợ chồng vô sinh do nguyên nhân từ nam giới như không có tinh trùng trong tinh dịch, tinh trùng ít, yếu, dị dạng hoặc giãn tĩnh mạch tinh, quai bị gây teo tinh hoàn hay hội chứng Klinefelter….

Chuyên gia cũng nhấn mạnh, nam giới khi có bất thường ở cơ quan sinh dục hoặc khó có con nên đi khám sức khoẻ nam khoa, sức khoẻ sinh sản sớm. Tuyệt đối không nên tự điều trị tại nhà, uống thuốc theo lời mách của ai đó… vì có thể để lại những hậu quả đáng tiếc, tiền mất, tật mang.