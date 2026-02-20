Dấu hiệu lão hóa sớm không phải tóc bạc: Ở phụ nữ, “vị trí này” bị mỡ chiếm chỗ, nguy cơ âm thầm tăng cao

Theo bác sĩ Hoàng Hiên, chuyên khoa lồng ngực và hồi sức tích cực Đài Loan (Trung Quốc), bộ phận phản ánh quá trình lão hóa sớm nhất của cơ thể lại không phải mái tóc mà là vùng mông, cụ thể là cơ mông lớn. Một số nhà sinh học thậm chí gọi đây là “bảng đồng hồ chống lão hóa” của cơ thể. Cơ mông càng khỏe, khả năng chống viêm và chống oxy hóa càng tốt.

Cơ mông lớn là chỉ dấu của tình trạng suy yếu cơ thể

Bác sĩ Hoàng dẫn lại quan điểm của Daniel Lieberman, nhà sinh học tiến hóa tại Đại học Harvard, Hoa Kỳ. Ông cho rằng trong thời tiền sử, con người sinh tồn trên thảo nguyên nhờ khối cơ mông lớn phát triển mạnh. Nhóm cơ này giúp giữ vững thân mình, ổn định cột sống và hạn chế thất thoát năng lượng khi chạy, từ đó duy trì sức bền. Nói cách khác, mông là cấu trúc tiến hóa để phục vụ sinh tồn.

Một nghiên cứu quốc tế phân tích hình ảnh cộng hưởng từ của khoảng 60.000 người cho thấy, những người có cơ mông dày và săn chắc thường có lực nắm tay tốt hơn, chỉ số suy yếu cơ thể thấp hơn. Ngược lại, khi cơ mông teo nhỏ và bị mỡ thay thế, nguy cơ té ngã, suy giảm chức năng vận động và mắc bệnh mạn tính tăng lên rõ rệt.

Tạp chí y khoa JAMA của Hiệp hội Y khoa Hoa Kỳ cũng từng công bố loạt nghiên cứu cho thấy người có lượng mỡ tích tụ ở vùng mông và đùi thấp hơn có nguy cơ mắc bệnh mạch vành và đái tháo đường type 2 thấp hơn.

Khi cơ bị mỡ thay thế, rối loạn chuyển hóa có thể âm thầm xuất hiện

Bác sĩ Hoàng lưu ý, sau bữa ăn, khoảng 80% lượng carbohydrate tức chất bột đường được cơ xương chuyển hóa. Nếu khối cơ không đủ để “tiêu thụ” nguồn năng lượng này, hệ quả sẽ khác nhau giữa nam và nữ.

Ở nam giới, cơ mông có thể suy giảm nhanh, kèm theo giảm testosterone và rối loạn chuyển hóa, biểu hiện bằng đường huyết lúc đói tăng bất thường. Ở phụ nữ, mỡ có xu hướng tích tụ ở vùng mông để thay thế cơ. Bề ngoài có thể không thấy vòng ba “xẹp đi”, nhưng chức năng cơ đã suy giảm đáng kể.

Kiểu hình “béo kiểu châu Á” với chân tay nhỏ, bụng to, đôi khi được ví như “người bánh su kem”, phản ánh tình trạng thiếu cơ, thừa mỡ nội tạng. Nhìn qua tưởng không béo, nhưng nguy cơ rối loạn chuyển hóa và bệnh mạn tính lại cao hơn so với người có đùi to, mông săn chắc.

Tăng cơ mông giúp ổn định đường huyết và giảm viêm

Ngoài vai trò giữ thăng bằng và bảo vệ khung chậu, cơ mông lớn còn tiết ra các myokine tức các chất do cơ tiết ra, có tác dụng chống viêm và chống oxy hóa. Khối cơ khỏe có liên quan nghịch với tỷ lệ tử vong, nghĩa là cơ càng vững, lợi ích sức khỏe càng rõ.

Theo bác sĩ Hoàng, “dự trữ chuyển hóa” của cơ thể đạt đỉnh khi còn trẻ. Càng lớn tuổi, việc duy trì từng kilogram cơ bắp càng khó khăn. Vì vậy, tập squat thường xuyên và bổ sung đủ protein là cách quan trọng để xây dựng và bảo tồn cơ mông. Điều này không chỉ giúp duy trì khả năng đứng và đi lại khi về già mà còn hỗ trợ tiêu hao carbohydrate, ổn định đường huyết và giảm nguy cơ rối loạn chuyển hóa.

Lão hóa không chỉ thể hiện qua mái tóc bạc mà còn nằm ở khối cơ âm thầm suy giảm. Giữ cho cơ mông khỏe mạnh có thể là một trong những “chìa khóa” đơn giản nhưng thiết thực để bảo vệ sức khỏe lâu dài.

Nguồn và ảnh: Health 2.0