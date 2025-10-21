Dấu hiệu cảnh báo sớm của cơn đột tử

“Chết đuối trên cạn” trong nhà trọ

Ngày 21/10, thông tin từ Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, tại đây vừa cứu sống bệnh nhân bị “chết đuối trên cạn”.

Nữ bệnh nhân được các bác sĩ kích hoạt báo động đỏ và nỗ lực cứu chữa qua cơn nguy kịch.

BS-CKII Nguyễn Khắc Lê Sơn – Phó khoa Điều trị Rối loạn nhịp, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, bệnh nhân là bà N.T.B. (70 tuổi, ngụ TPHCM) nhập viện cấp cứu trong tình trạng rối loạn nhịp tim, suy tim và phù phổi cấp. Đây là một biến chứng được ví như “chết đuối trên cạn”.

Theo bệnh sử, nữ bệnh nhân này sống một mình trong nhà trọ. Bà đột ngột bị đau ngực, khó thở, chóng mặt rồi ngất xỉu. Bệnh nhân may mắn được người dân phát hiện kịp thời, đưa đến bệnh viện gần nhà cấp cứu, sau đó chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy lúc 5 giờ sáng 20/10.

Ngay khi tiếp nhận người bệnh, các bác sĩ đã kích hoạt quy trình báo động đỏ, phối hợp liên khoa hội chẩn. Kết quả xét nghiệm cho thấy men tim bệnh nhân tăng rất cao. Đây là dấu hiệu hàng loạt tế bào cơ tim đã chết, nghi ngờ nhồi máu cơ tim cấp.

Ê kíp bác sĩ xác định đây là trường hợp nguy kịch vì bệnh nhân có nhiều bệnh nền: suy tim, tăng huyết áp, đái tháo đường, block nhánh trái (hiện tượng xung điện điều khiển nhịp tim bị gián đoạn). Theo nhận định của các bác sĩ, bệnh nhân nghiện hút thuốc lá có thể là yếu tố khiến bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) thêm nặng.

BS Lê Sơn cho biết, sau khi được điều trị tích cực, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, tỉnh táo và tiếp xúc tốt. Tuy nhiên, tình trạng khó thở vẫn còn, phải thở oxy hỗ trợ, phổi còn ran rít – biểu hiện tắc nghẽn đường thở nhỏ. Người bệnh đang được tiếp tục theo dõi sát sao, dự kiến sẽ khảo sát mạch vành và điều chỉnh rối loạn co bóp tim khi tình hình ổn định hơn.

Nhận diện dấu hiệu của cơn đột tử

BS Lê Sơn cho biết, cơn phù phổi cấp – được ví như “chết đuối trên cạn” là biến chứng cực kỳ nguy hiểm ở người bệnh tim. Khi tim suy yếu, máu không được bơm hiệu quả khiến dịch ứ đọng tràn vào phổi. Bệnh nhân cảm giác như đang ngạt nước dù không hề ở dưới nước. Nếu không cấp cứu kịp thời, người bệnh sẽ thiếu oxy, ngưng tim, ngưng thở và tử vong chỉ sau vài phút.

Phân tích chuyên môn của bác sĩ chỉ ra, ở người bị suy tim nặng, nhồi máu cơ tim hoặc mất đồng bộ dẫn truyền trong tim, các rối loạn nhịp thất rất dễ xảy ra, gây ngất rồi đột tử. Trường hợp của bệnh nhân B là cực kỳ may mắn vì chỉ cần chậm vài phút, não đã thiếu oxy không hồi phục.

Từ trường hợp trên, các bác sĩ khuyến cáo những người có bệnh tim mạch, tăng huyết áp, đái tháo đường hoặc hút thuốc lá lâu năm cần đi khám định kỳ và cảnh giác cao khi có các dấu hiệu như đau ngực, khó thở, choáng váng hoặc tim đập bất thường. Đây có thể là tín hiệu báo trước một cơn nhồi máu cơ tim hoặc rối loạn nhịp tim ác tính – nguyên nhân chính gây đột tử ở người bệnh tim mạn tính.

“Chết đuối trên cạn” là cách ví von của y học để chỉ những trường hợp bị phù phổi cấp khi phổi bị ngập dịch do suy tim, khiến người bệnh không thể trao đổi oxy dù vẫn ở trong không khí. Tình trạng này diễn tiến rất nhanh, gây ngạt thở, tím tái, ho khạc bọt hồng và có thể tử vong nếu không được cấp cứu kịp thời. Khi xuất hiện triệu chứng khó thở đột ngột, đau ngực, ho sặc hoặc ngất, cần đưa người bệnh đến cơ sở y tế ngay để được xử trí cấp cứu kịp thời.