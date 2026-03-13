Sina đưa tin, nạn nhân là nữ streamer 39 tuổi, được biết đến trên mạng xã hội với biệt danh Sister Wang Zha. Cô sở hữu lượng người theo dõi ổn định nhờ các buổi livestream bán quần áo thời trang nữ.

Theo các đoạn video ghi lại buổi phát sóng ngày 9/3, khi đang thử và giới thiệu trang phục, nữ streamer bất ngờ than đau đầu và cổ dữ dội, liên tục nói cảm thấy “khó chịu”. Sau đó, cô rời khỏi khung hình trong vài phút để nghỉ ngơi, được trợ lý xoa bóp với hy vọng giảm bớt cơn đau.

Tuy nhiên khi quay trở lại trước ống kính, tình trạng của cô không hề cải thiện. Sắc mặt nữ streamer ngày càng xấu, biểu cảm đau đớn rõ rệt và cô liên tục đưa tay lên gáy. Chỉ ít phút sau, cô hoảng hốt hét lên: “Mau gọi 120, tôi sắp ngã rồi” – số điện thoại cấp cứu tại Trung Quốc.

Nhân viên y tế nhanh chóng có mặt nhưng nạn nhân không qua khỏi. Lễ tang của nữ streamer được tổ chức ngày 11/3. Các nguồn tin cho biết nguyên nhân tử vong nhiều khả năng liên quan đến đột quỵ xuất huyết não cấp tính.

"Sister Wang Zha" đang giới thiệu quần áo trên livestream thì đột nhiên bị đau đầu dữ dội. Ảnh chụp màn hình: Weibo

Cơn đau đầu dữ dội có thể là dấu hiệu đột quỵ

Phân tích về trường hợp này, Chen Long, Giám đốc Hiệp hội Đột quỵ Đài Loan, cho biết xuất huyết não xảy ra khi mạch máu trong não bị vỡ do huyết áp cao, phình động mạch hoặc xuất huyết dưới nhện.

Khi mạch máu vỡ, máu tràn vào mô não tạo thành khối tụ máu, nhanh chóng chèn ép các vùng não xung quanh, làm tăng áp lực nội sọ. Hậu quả là bệnh nhân có thể hôn mê và tử vong rất nhanh nếu không được cấp cứu kịp thời.

Theo chuyên gia, khoảng 40–50% bệnh nhân xuất huyết não có thể tử vong trước khi kịp đến bệnh viện do ngưng tim đột ngột. Trong trường hợp xuất huyết ở thân não – khu vực kiểm soát hô hấp và tuần hoàn – tỷ lệ tử vong có thể lên tới 60%.

Triệu chứng cảnh báo thường gặp gồm:

Đau đầu dữ dội đột ngột

Đau hoặc cứng cổ

Buồn nôn, nôn

Méo miệng, yếu tay chân

Nói khó, chóng mặt hoặc mất ý thức

Lối sống thiếu ngủ, làm việc quá sức làm tăng nguy cơ

Bạn bè của nữ streamer cho biết trước khi qua đời, cô có thể trạng khá tốt nhưng thường xuyên thức khuya, ngủ ít và làm việc cường độ cao để duy trì lượng người xem trên các buổi livestream. Trước dịp Tết, cô từng nhiều lần than phiền bị đau đầu kéo dài.

Theo các chuyên gia, ngoài yếu tố làm việc quá sức, nhiều thói quen sinh hoạt cũng có thể làm tăng nguy cơ đột quỵ. Trong đó, hút thuốc lá được xem là một trong những yếu tố nguy cơ lớn nhất.

Nicotine trong thuốc lá kích thích hệ thần kinh giao cảm, làm tăng nhịp tim, tăng huyết áp và tăng độ nhớt của máu. Đồng thời, các chất độc khác như hắc ín ảnh hưởng đến quá trình cung cấp oxy lên não, từ đó làm tăng nguy cơ xuất huyết hoặc nhồi máu não.

Ngoài ra, những người mắc nhóm bệnh “tam cao” gồm tăng huyết áp, mỡ máu cao và đường huyết cao, hoặc có tiền sử gia đình bị đột quỵ cũng thuộc nhóm nguy cơ cao.

Thống kê lâm sàng cho thấy khoảng một nửa bệnh nhân từng trải qua các cơn đột quỵ “thầm lặng” mà không có triệu chứng rõ ràng trước đó.

Làm gì để phòng ngừa đột quỵ?

Các chuyên gia khuyến cáo người trưởng thành, đặc biệt là người trên 50 tuổi, nên tầm soát não định kỳ bằng chụp MRI để phát hiện sớm các bất thường như u não, dị dạng mạch máu hoặc túi phình động mạch.

Nếu phát hiện túi phình động mạch có kích thước lớn, bác sĩ có thể theo dõi sát hoặc can thiệp sớm nhằm ngăn nguy cơ vỡ mạch dẫn đến đột tử.

Bên cạnh đó, việc duy trì lối sống lành mạnh cũng đóng vai trò quan trọng: ngủ đủ giấc, hạn chế căng thẳng, kiểm soát huyết áp, bỏ thuốc lá và khám sức khỏe định kỳ.

Vụ việc nữ streamer đột tử ngay trên sóng livestream là lời nhắc nhở rằng một cơn đau đầu dữ dội bất thường có thể là tín hiệu nguy hiểm của đột quỵ. Khi xuất hiện những dấu hiệu nghi ngờ, việc đến cơ sở y tế càng sớm càng có thể quyết định cơ hội sống còn của người bệnh.