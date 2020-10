Đau bụng sau ăn phở, hoá ra nuốt phải tăm lúc nào không hay

Bác sĩ Nguyễn Văn Dư, Khoa Phẫu thuật ống tiêu hóa, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 (TP Hà Nội), cho biết tại đây vừa tiếp nhận phẫu thuật lấy chiếc tăm dài khoảng 5 cm đâm thủng ruột non một bệnh nhân. Bệnh nhân là N.B.V. (nữ, 37 tuổi), vào viện với biểu hiện đau bụng ngày thứ 2.

Theo bệnh nhân kể lại, 2 ngày trước có ăn phở, ngoài ra không ăn gì lạ khác. Sau khi ăn 1 ngày, bệnh nhân cảm thấy đau bụng quặn cơn, tưởng chỉ là thoáng qua nên không đi khám. Đến ngày thứ 2, bệnh nhân phải vào cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương quân đội 108.

Chiếc tăm dài khoảng 5cm đâm thủng ruột non người bệnh. Ảnh: Bác sĩ cung cấp

Tại đây, qua chụp CT bụng, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị thủng ruột non do dị vật. Bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật nội soi lấy dị vật. Quá trình phẫu thuật, bác sĩ đã phát hiện bệnh nhân bị thủng ruột non do tăm tre.

Que tăm có chiều dài khoảng 5 cm khá chắc và có đầu sắc nhọn đã xuyên thủng thành ruột tại đoạn hồi tràng gần cuối cách góc hồi - manh tràng khoảng 50 cm. Phẫu thuật viên đã lấy dị vật ra ngoài và khâu lỗ thủng ruột non cho bệnh nhân bằng phương pháp nội soi. Hiện tại bệnh nhân đã ra viện, sức khỏe tốt.