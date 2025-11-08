Đầu bếp 40 tuổi chân thâm đen gần như loét chỉ sau 1 năm vì thói quen nhiều người làm mỗi ngày

Sau một ngày làm việc đứng suốt 10 tiếng, việc về nhà ngâm chân trong nước nóng là “thú vui giải tỏa” của nhiều người lao động. Nhưng với anh đầu bếp 40 tuổi, anh Trịnh, thói quen này lại để lại dấu ấn khó phai trên đôi chân.

Chỉ trong vòng một năm, vùng da quanh mắt cá chân từ bình thường đã chuyển sang thâm đen thành mảng lớn. Vùng da này ngày càng mỏng, đến mức anh không dám mặc quần quá chật, sợ cọ xát sẽ làm da bị trầy hoặc loét. Anh Trịnh từng đến bệnh viện địa phương thăm khám, bác sĩ khuyên phải thực hiện phẫu thuật bóc tĩnh mạch, thời gian hồi phục kéo dài ít nhất nửa tháng.

Bác sĩ cho biết, tình trạng của anh Trịnh chịu tác động cả yếu tố di truyền và thói quen lâu dài. Việc đứng nhiều giờ liên tục khiến áp lực tĩnh mạch tăng, kết hợp với thói quen ngâm chân trong nước nóng sau giờ làm, khiến bệnh tiến triển nhanh hơn nhiều so với người bình thường.

Với người khỏe mạnh, ngâm chân bằng nước nóng có thể giúp máu lưu thông, giảm mệt mỏi. Nhưng với người bị giãn tĩnh mạch, các van tĩnh mạch như “hỏng” không ngăn được máu chảy ngược. Nước nóng làm mạch giãn ra, máu ứ nhiều hơn, tình trạng giãn nặng hơn.

Hiện nay, anh Trịnh đã gần mức 5/6 của thang đo giãn tĩnh mạch: da thâm đen, mỏng và bắt đầu có nguy cơ loét. Nếu không điều trị, máu ứ đọng lâu ngày sẽ khiến da thiếu dinh dưỡng, ngoài thâm đen còn có hiện tượng ngứa dữ dội, khô, bong tróc và nguy cơ “lở loét chân”, khi vết thương lan rộng, khó lành, dễ tái nhiễm, thậm chí có nguy cơ phải cắt cụt trong trường hợp nặng.

May mắn, tình trạng giãn tĩnh mạch của anh Trịnh chủ yếu tập trung ở tĩnh mạch lớn, nhánh ít, tĩnh mạch sâu còn chức năng tốt. Bác sĩ tư vấn: hiện tại có thể thực hiện phẫu thuật kết hợp xâm lấn tối thiểu , chỉ vài vết chích nhỏ, hầu như không để lại sẹo, sau mổ có thể đi lại bình thường và xuất viện ngay ngày hôm sau, nghỉ 2-3 ngày là có thể trở lại công việc.

Đây là lựa chọn phù hợp với nhu cầu “giải quyết nhanh, không ảnh hưởng công việc” của anh Trịnh.

Thực tế, nhiều nghề nghiệp khác như giáo viên, thợ cắt tóc, nhân viên giao hàng, lập trình viên… nếu phải đứng hoặc ngồi lâu cũng dễ gặp giãn tĩnh mạch.

Dấu hiệu cảnh báo bao gồm: xuất hiện gân xanh ngoằn ngoèo trên chân, cảm giác căng tức, ngứa, hoặc da quanh mắt cá chân bắt đầu thâm đen. Khi đó, đừng nghĩ ngâm chân nước nóng sẽ cải thiện, thói quen này chỉ làm tình trạng nặng hơn. Phát hiện sớm, thăm khám kịp thời và điều trị đúng cách mới giúp bảo vệ đôi chân khỏe mạnh.

