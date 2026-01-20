Đắt cũng phải mua: Loại rau “vàng” giúp ruột khỏe, giải độc, kháng viêm, đang vào mùa ngon nhất năm

Tháng Giêng luôn được xem là giai đoạn lạnh nhất trong năm. Không khí hanh khô, nhiệt độ giảm sâu khiến cơ thể dễ mệt mỏi, sức đề kháng suy giảm. Chưa kể, sau chuỗi ngày liên hoan cuối năm với nhiều thịt cá, dầu mỡ, không ít người rơi vào tình trạng đầy bụng, táo bón, nóng trong. Đây cũng chính là thời điểm lý tưởng để bổ sung những loại rau theo mùa có tác dụng “giải cứu” hệ tiêu hóa và cân bằng lại cơ thể.

Theo PGS.TS Nguyễn Thị Lâm – chuyên gia dinh dưỡng, các loại rau họ cải mùa đông, đặc biệt là rau mầm đá, không chỉ giàu chất xơ mà còn chứa nhiều hợp chất sinh học có lợi cho đường ruột và hệ miễn dịch. Rau mầm đá là một trong những loại rau hiếm hoi vừa hỗ trợ tiêu hóa, vừa có khả năng kháng viêm tự nhiên, rất phù hợp để sử dụng trong mùa lạnh.

Rau mầm đá vốn là một loại rau cải, đặc sản hiếm có chỉ xuất hiện ở vùng núi rừng Tây Bắc, nhất là ở Sapa, tỉnh Lào Cai

Rau mầm đá - “báu vật” mùa đông ít người biết

Rau mầm đá, còn được gọi là bắp cải non hay cải bẹ non, là loại rau đặc trưng của mùa đông. Nhìn bề ngoài, rau mầm đá khá dễ nhận biết với phần thân chính to, chắc, xung quanh là những chồi non nhỏ mọc sát nhau, trông như hình ảnh một “người mẹ” đang ôm trọn các “đứa con” của mình. Chính cấu trúc đặc biệt này khiến rau mầm đá có độ giòn tự nhiên nhưng vẫn mềm, ngọt và rất dễ ăn.

So với nhiều loại rau thông thường, rau mầm đá có giá thành cao hơn. Tuy nhiên, giới nội trợ sành ăn vẫn sẵn sàng chi tiền bởi đây được xem là loại rau “vàng” về giá trị dinh dưỡng, đặc biệt khi đang vào mùa ngon nhất trong năm.

Tốt cho đường ruột, giảm táo bón hiệu quả

Điểm nổi bật đầu tiên của rau mầm đá là hàm lượng chất xơ cao. Chất xơ không hòa tan trong rau giúp kích thích nhu động ruột, hỗ trợ đào thải cặn bã và giảm nguy cơ táo bón – tình trạng rất phổ biến vào mùa đông do ít vận động và uống không đủ nước.

Bên cạnh đó, chất xơ hòa tan trong rau mầm đá còn đóng vai trò như “thức ăn” cho lợi khuẩn đường ruột, giúp hệ tiêu hóa hoạt động trơn tru hơn. Với những người thường xuyên ăn đồ dầu mỡ, thịt đỏ hoặc hay gặp tình trạng đầy hơi, rau mầm đá là lựa chọn rất đáng cân nhắc.

Rau mầm đá có vị ngọt thanh, hơi giòn

Giải độc, kháng viêm tự nhiên

Rau mầm đá thuộc họ cải, vì vậy chứa nhiều glucosinolate – hợp chất thực vật có khả năng chuyển hóa thành isothiocyanate khi được nhai hoặc chế biến. Các nghiên cứu cho thấy nhóm chất này có tác dụng kháng khuẩn, chống viêm và hỗ trợ quá trình thải độc của gan.

Việc bổ sung rau mầm đá thường xuyên giúp cơ thể giảm tình trạng viêm nhẹ, hạn chế cảm giác nóng trong, nổi mụn – những vấn đề dễ gặp sau dịp lễ Tết. Không phải ngẫu nhiên mà loại rau này được khuyên dùng nhiều trong các thực đơn “detox” mùa đông.

Giàu vitamin, tăng cường miễn dịch

Không chỉ tốt cho ruột, rau mầm đá còn là nguồn cung cấp vitamin C dồi dào, giúp tăng cường sức đề kháng trong những ngày thời tiết lạnh. Vitamin C kết hợp cùng các nguyên tố vi lượng như kali, canxi và magie giúp cơ thể chống lại cảm cúm, mệt mỏi và hỗ trợ phục hồi nhanh hơn.

Ngoài ra, rau mầm đá còn chứa các hợp chất chống oxy hóa, góp phần bảo vệ tế bào, làm chậm quá trình lão hóa và cải thiện làn da khô ráp – vấn đề thường gặp vào mùa đông.

Rau mầm đá có chứa chất men tự nhiên, kích thích cơ thể sản sinh ra các chất tăng đề kháng cho cơ thể thêm dẻo dai, bền bỉ

Cách chế biến để giữ trọn dinh dưỡng

Một ưu điểm lớn của rau mầm đá là dễ chế biến. Loại rau này có thể xào nhanh với tỏi, nấu canh, hấp hoặc luộc chấm sốt. Khi nấu, nên hạn chế thời gian chế biến quá lâu để tránh làm mất vitamin C và khiến rau bị nhũn.

Nhiều đầu bếp khuyên rằng, chỉ cần chần rau mầm đá qua nước sôi khoảng 30–40 giây rồi xào nhanh trên lửa lớn là đã đủ giữ được độ giòn, vị ngọt tự nhiên và giá trị dinh dưỡng.

So với các loại rau phổ biến như bắp cải hay cải thìa, rau mầm đá có giá cao hơn, nhưng đổi lại là chất lượng dinh dưỡng vượt trội và hương vị đặc biệt. Trong bối cảnh sức khỏe ngày càng được đặt lên hàng đầu, việc đầu tư cho một loại rau vừa ngon, vừa tốt cho ruột, lại giúp tăng đề kháng trong mùa đông lạnh giá là lựa chọn hoàn toàn xứng đáng.

Khi rau mầm đá đang vào mùa ngon nhất năm, đây chính là thời điểm lý tưởng để bổ sung “loại rau vàng” này vào mâm cơm gia đình – không chỉ để ăn ngon hơn, mà còn để cơ thể được chăm sóc từ bên trong.