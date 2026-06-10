Đặt cây xanh trên bàn làm việc: 4 điều ai cũng nên biết

Một chậu cây nhỏ có thể giúp góc làm việc dễ chịu hơn, nhưng chọn cây thế nào để vừa đẹp, vừa an toàn không phải ai cũng để ý.

Đặt cây xanh trên bàn làm việc là thói quen của nhiều người. Một chậu cây xanh có thể giúp không gian bớt khô cứng, tạo cảm giác thư giãn sau nhiều giờ nhìn màn hình máy tính.

Tuy nhiên, không phải cứ cây đẹp là phù hợp để đặt cạnh nơi làm việc mỗi ngày. Kích thước, đặc tính của cây, độ an toàn và cả yếu tố phong thủy đều là những điểm nên cân nhắc trước khi chọn mua. Dưới đây là 4 điều cần lưu ý khi chọn cây xanh để đặt trên bàn làm việc.

1. Chọn cây có kích thước nhỏ gọn

Cây xanh để trên bàn làm việc.

Bàn làm việc vốn đã có máy tính, tài liệu, điện thoại, sổ ghi chú và nhiều vật dụng cá nhân. Vì vậy, cây cảnh để bàn nên có kích thước vừa phải, tán không quá rộng và không chiếm nhiều diện tích.

Những chậu cây nhỏ giúp bàn làm việc có điểm nhấn xanh mà không gây vướng víu. Người dùng cũng dễ lau dọn, di chuyển hoặc thay đổi vị trí khi cần.

Ngược lại, cây quá lớn, quá rậm hoặc nhiều lá rủ có thể làm không gian trở nên chật chội. Lá cây che khuất màn hình, vướng dây điện hoặc rơi xuống mặt bàn cũng gây bất tiện trong quá trình làm việc.

Vị trí đặt cây cũng nên được tính toán. Thông thường, cây nên đặt ở góc bàn, gần nguồn sáng tự nhiên hoặc nơi không cản trở thao tác tay.

2. Chọn cây có khả năng thanh lọc không khí

Một số cây cảnh được nhiều người lựa chọn vì được cho là có khả năng hỗ trợ làm sạch không khí, tạo cảm giác trong lành hơn cho không gian nhỏ. Dù không nên kỳ vọng một chậu cây nhỏ có thể thay thế hoàn toàn việc thông gió, cây xanh vẫn góp phần giúp góc làm việc dễ chịu hơn.

Các loại cây thường được chọn để bàn làm việc gồm trầu bà, lan ý, lưỡi hổ mini, nha đam, sen đá hoặc cây dây nhện. Những cây này có ưu điểm là dễ chăm sóc, không cần quá nhiều ánh nắng trực tiếp và phù hợp với không gian trong nhà.

Tuy nhiên, khi trồng cây trong phòng kín, người dùng vẫn cần chú ý vệ sinh chậu, đất và khay nước. Đất quá ẩm, nước đọng lâu ngày có thể tạo điều kiện cho nấm mốc, muỗi nhỏ hoặc mùi khó chịu phát sinh.

Vì vậy, cây xanh chỉ thực sự đem lại cảm giác tốt khi được chăm sóc đúng cách, đặt ở nơi thoáng và không bị úng nước.

3. Tránh chọn cây có gai, gây mất an toàn

Một số loại cây có hình dáng độc đáo nhưng không thật sự phù hợp để đặt trên bàn làm việc. Cây có gai nhọn, lá sắc hoặc thân cứng dễ gây xây xước khi vô tình chạm phải, nhất là trong không gian nhỏ.

Các loại xương rồng gai lớn, cây có lá nhọn dài hoặc dáng quá xù xì nên được cân nhắc kỹ. Nếu thích những cây này, người dùng nên đặt ở kệ riêng, góc trang trí hoặc vị trí ít va chạm hơn.

Ngoài ra, một số cây cảnh có nhựa hoặc bộ phận chứa chất gây kích ứng. Khi cắt tỉa, thay chậu, chúng có thể gây ngứa rát, khó chịu. Vì vậy, trước khi chọn cây để bàn, nên tìm hiểu đặc tính của cây thay vì chỉ nhìn vào hình thức. Một chậu cây đẹp trước hết cần an toàn, gọn gàng và không gây rủi ro trong sinh hoạt hằng ngày.

4. Chọn cây hợp mệnh

Một số loại cây thường được đặt trên bàn làm việc.

Bên cạnh yếu tố thẩm mỹ và an toàn, nhiều người cũng quan tâm đến phong thủy khi chọn cây để bàn làm việc. Theo quan niệm phổ biến, cây xanh tượng trưng cho sức sống, sự phát triển và năng lượng tích cực.

Người mệnh Mộc thường hợp với các cây xanh tươi, dáng vươn lên. Người mệnh Hỏa có thể chọn cây có điểm nhấn màu đỏ, hồng hoặc tím. Người mệnh Thổ thường chuộng cây trồng trong chậu màu vàng, nâu. Người mệnh Kim có thể chọn chậu trắng, bạc hoặc cây có dáng gọn. Người mệnh Thủy thường hợp với cây thủy sinh hoặc chậu màu xanh, đen.

Dù phong thủy chủ yếu mang tính tham khảo, việc chọn một chậu cây hợp sở thích và tạo cảm giác dễ chịu vẫn có ý nghĩa tích cực. Khi góc làm việc gọn gàng, xanh mát và hài hòa, tinh thần làm việc cũng có thể thoải mái hơn.

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