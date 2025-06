Đặt 4 thứ này vào tủ lạnh tương đương với giữ "quả bom nổ chậm" trong nhà

Một ly mát lạnh có thể xua tan cái nóng tức thì. Nhưng bạn có từng nghe hoặc gặp tình huống như thế này chưa: trong tủ lạnh đột nhiên "bụp" một tiếng nổ lớn, chai nước trái cây tự làm phát nổ, mảnh chai và nước bắn tung tóe khắp nơi?

Hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu những “quả bom nổ chậm” ẩn giấu trong tủ lạnh và cách phòng tránh.

1. Nước ngọt có ga hoặc bia

Bạn có từng thử cho nước ngọt có ga hoặc bia vào ngăn đá để làm lạnh nhanh? Chỉ định để nhanh một chút, nhưng lại... quên mất. Kết quả là, thứ bạn nhận được không phải là đồ uống mát lạnh mà là một tiếng nổ khiến bạn giật mình.

Không chỉ bia hoặc nước ngọt đóng chai, các loại đồ uống có ga tự pha chế cũng dễ phát nổ nếu được bảo quản kín do quá trình lên men tiếp tục tạo khí. Nguyên nhân là sau khi chất lỏng đóng băng, thể tích giãn nở, cộng thêm khí CO2 không có chỗ thoát sẽ làm áp suất trong chai tăng vọt, khiến chai không chịu nổi và phát nổ.

Mẹo an toàn: Đừng bao giờ cho nước có ga vào ngăn đá! Hãy ngâm trong nước đá, hoặc đổ vào cốc kim loại rồi cho vào ngăn đá (nhớ canh giờ), an toàn hơn nhiều so với để nguyên chai/lon.

2. Nước trái cây tự làm

Các loại nước ép tự làm như chanh dây, mận, chè sương sáo... chứa rất nhiều dưỡng chất, cực kỳ dễ sinh sôi vi khuẩn. Trong quá trình lên men, khí CO2 liên tục được sinh ra. Nếu bạn đậy kín nắp chai, khí không thoát ra được, áp suất trong chai sẽ tăng nhanh, vượt quá sức chịu đựng và bùm!

Mẹo an toàn: Đừng đóng nắp quá kín khi bảo quản nước ép trong tủ lạnh. Tốt nhất nên dùng hết trong 1-2 ngày. Nếu muốn bảo quản lâu hơn, hãy chia nhỏ và trữ đông có thể để 1-2 tháng.

3. Tương ớt, dưa muối, rượu trái cây tự làm

Tương tự, các loại rượu mận, dưa muối, kim chi, ớt muối... đều là thực phẩm lên men. Nếu đựng trong bình kín không thoát khí, quá trình lên men vẫn diễn ra, sinh khí CO2 và có thể “thổi bay” nắp chai hoặc làm vỡ cả bình.

Mẹo an toàn: Nếu tự làm rượu, kim chi... hãy dùng hũ chuyên dụng có van thoát khí (như hũ muối dưa truyền thống). Nếu không có, thì nhớ mở nắp định kỳ “xả hơi”. Người mới làm lần đầu không nên tự làm một mình vì rủi ro khá cao.

4. Đá khô

Nhiều người đặt mua thực phẩm tươi online sẽ được tặng kèm đá khô. Có người muốn “tái sử dụng” bằng cách cho đá khô vào tủ đông, đây là sai lầm nghiêm trọng! Đá khô là CO2 dạng rắn, sẽ nhanh chóng chuyển sang khí khi nhiệt độ trên -78.5 độ C. Trong khi tủ đông gia đình chỉ -18 độ C, quá “nóng” với đá khô.

Khi đá khô thăng hoa (chuyển sang khí), thể tích sẽ tăng gấp hàng chục lần, làm áp suất tăng nhanh chóng. Nếu đặt trong không gian kín như tủ lạnh, có thể khiến cửa tủ bật tung, thậm chí làm hỏng hệ thống làm lạnh.

Mẹo an toàn: Không được để đá khô trong tủ lạnh! Hãy để nó trong thùng xốp thoáng khí và để nó tự bay hơi hết.

Lưu ý khi sự cố xảy ra

Nếu không may có “vụ nổ” trong tủ lạnh, đừng hoảng loạn. Hãy tắt nguồn điện ngay; mang găng tay dày và kính bảo hộ để dọn mảnh vỡ, tránh bị đứt tay hay chất lỏng văng vào mắt; nếu là đá khô, hãy mở cửa sổ để thông gió. Sau khi dọn dẹp xong, lau sạch tủ bằng nước muối loãng để trung hòa bất kỳ chất axit còn sót lại.

Nguồn và ảnh: QQ