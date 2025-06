Dara (2NE1) gây sốt với vóc dáng "gầy như que củi" nhưng nhan sắc "nữ thần" ở tuổi 40: Bí quyết đơn giản chỉ ở 2 từ

Sandara Park (hay còn gọi là Dara) ra mắt tại Hàn Quốc vào năm 2009, với tư cách là thành viên của nhóm nhạc nữ 2NE1, nhóm nhạc được xem là "đàn chị" của Blackpink. Trước khi tan rã vào năm 2016, 2NE1 là một trong những nhóm nhạc nữ Kpop (nhạc trẻ Hàn Quốc) bán chạy nhất mọi thời đại. Vào thời kỳ đỉnh cao của 2NE1, Sandara Park cũng là cái tên gây chú ý. Cô được mệnh danh "BoA của Philippines", nhận được sự mến mộ của khán giả nhờ ngoại hình xinh đẹp, tài năng ca hát. Các sản phẩm âm nhạc cá nhân của cô cũng được đông đảo người hâm mộ chào đón.

Khi nhóm 2NE1 tan rã vào năm 2016, Sandara trở lại công việc diễn viên truyền hình, tham gia dẫn nhiều chương trình tại Hàn Quốc và nhận được sự ủng hộ của công chúng.

Mới đây, Dara đã đăng tải một bức ảnh lên Instagram cá nhân kèm theo chú thích "US". Trước đó, vào ngày 1, 2NE1 đã có màn tái hợp đầy ấn tượng tại lễ hội âm nhạc 'Head In The Clouds LA 2025' được tổ chức ở Los Angeles (Mỹ).

Trong ảnh, Dara đang được trang điểm chuẩn bị cho buổi biểu diễn với vẻ mặt rạng rỡ. Xứng danh visual của 2NE1, Dara vẫn giữ được làn da mịn màng và nhan sắc "nữ thần" dù đã bước sang tuổi 40. Diện bộ trang phục denim cá tính, Dara khoe khéo đôi tay gầy guộc trong chiếc áo ba lỗ. Thiết kế cổ chữ V khoét sâu còn giúp cô nàng khéo léo khoe vòng ngực đầy đặn, tạo nên sự đối lập thú vị với thân hình mảnh mai.

Cư dân mạng đã để lại nhiều bình luận khen ngợi nhan sắc và vóc dáng của Dara như: "Chị này vẫn xinh đẹp như ngày nào" , "Vừa xinh đẹp vừa có thân hình hoàn hảo" , "Gầy mà vẫn quyến rũ" .

Dara vốn nổi tiếng là một "tiểu thực gia" trong làng giải trí Hàn Quốc. Nữ ca sĩ từng tiết lộ cân nặng của mình chỉ ở mức 39kg. Gần đây, cô nàng lại một lần nữa gây chú ý khi chia sẻ: "Tôi ăn ít lắm, chỉ ăn được một miếng kimbap thôi" . Việc ăn ít giúp tạo cảm giác no nhanh chóng, từ đó hỗ trợ giảm cân hiệu quả.

Ăn ít như Dara (2NE1) nhưng cũng phải đảm bảo 1 điều: Không nhịn ăn và cần kết hợp thể dục

Theo các thông tin từ truyền thông, Sandra Park có một lối sống kỷ luật nhưng cũng rất tự nhiên, phù hợp với hình ảnh của một ngôi sao K-pop. hói quen ăn uống của Sandara Park được đặc trưng bởi việc ăn ít, ưu tiên thực phẩm ít calo, uống nhiều nước, và đôi khi sử dụng thực phẩm tiện lợi như mì gói. Cô không có cảm giác thèm ăn mạnh mẽ và từng trải qua các giai đoạn sụt cân do tâm lý hoặc lịch trình bận rộn. Dù vậy, cô vẫn duy trì lối sống lành mạnh, kết hợp chế độ ăn uống với chăm sóc da, ngủ đủ giấc để giữ gìn vóc dáng và nhan sắc "không tuổi".

Cơ thể chúng ta hấp thụ năng lượng từ thức ăn để duy trì hoạt động sống. Khi ăn quá nhiều, năng lượng dư thừa sẽ chuyển hóa thành mỡ và tích tụ trong cơ thể, dẫn đến tình trạng thừa cân béo phì. Ăn ít là một phương pháp hiệu quả để ngăn ngừa tích tụ mỡ thừa và thúc đẩy quá trình chuyển hóa mỡ thành năng lượng.

Ăn ít giúp giảm mỡ, từ đó cân bằng các yếu tố trong cơ thể và cải thiện sức khỏe tổng thể. Việc nạp quá nhiều calo sẽ sản sinh ra các gốc tự do gây lão hóa. Vì vậy, giảm lượng calo tiêu thụ có thể làm chậm quá trình trao đổi chất và lão hóa, đồng thời giảm nguy cơ mắc các bệnh liên quan đến béo phì.

Tuy nhiên, dù cho ăn ít bạn cũng cần lưu ý một điều là: Không được nhịn ăn mà phải đảm bảo cung cấp đầy đủ dưỡng chất cho cơ thể và kết hợp với luyện tập thể dục thể thao để tăng cường sức khỏe.

Nên bắt đầu bằng cách giảm 20% lượng thức ăn so với khẩu phần ăn thông thường. Đồng thời, cần đảm bảo bổ sung đầy đủ protein, canxi, sắt và các dưỡng chất cần thiết khác.

Việc kết hợp giữa các bài tập cardio và tập luyện sức mạnh sẽ mang lại hiệu quả tốt cho sức khỏe. Leo cầu thang là một bài tập vừa có tác dụng cardio vừa giúp rèn luyện sức mạnh, với cường độ vận động cao hơn so với đi bộ trên mặt phẳng.

Cầu thang có ở khắp mọi nơi, vì vậy bạn có thể dễ dàng tập luyện ngay tại nhà hoặc nơi làm việc nếu sống trong chung cư hoặc làm việc tại các tòa nhà cao tầng. Leo cầu thang tiêu hao nhiều năng lượng hơn so với đi bộ trên mặt phẳng, giúp tăng cường hiệu quả tập luyện và cải thiện chức năng tim phổi. Bài tập này cũng rất hiệu quả trong việc phát triển cơ bắp chân, đùi và các nhóm cơ khác ở phần thân dưới.

Tuy nhiên, những người có vấn đề về khớp gối nên tránh lặp lại các động tác gây áp lực mạnh lên đầu gối như leo cầu thang vì có thể dẫn đến "hội chứng vách ngăn" . Người cao tuổi có bệnh tim, khả năng giữ thăng bằng kém hoặc thường xuyên bị thiếu máu cũng nên hạn chế leo cầu thang.