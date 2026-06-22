Dập nhãn cầu, rơi thủy tinh thể sau cú đập cầu lông

Người đàn ông bị dập nhãn cầu, rơi thủy tinh thể sau khi bị cầu lông đập trúng mắt. Bác sĩ cảnh báo nhiều chấn thương thể thao có thể gây mất thị lực.

Bệnh viện 19-8 (Bộ Công an) vừa tiếp nhận và điều trị một trường hợp chấn thương mắt rất nặng khi chơi cầu lông.

Bác sĩ thăm khám cho nam bệnh nhân bị dập nhãn cầu do chấn thương thể thao. Ảnh: BVCC

Theo bác sĩ, trong lúc thi đấu, nam bệnh nhân bị quả cầu do đối phương đập mạnh trúng trực tiếp vào mắt, gây dập nhãn cầu, sa thể thủy tinh vào buồng dịch kính và tổn thương nhiều cấu trúc bên trong mắt. Dù được điều trị tích cực, thị lực của người bệnh vẫn bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Các bác sĩ cho biết không chỉ cầu lông, Khoa Mắt của bệnh viện thường xuyên tiếp nhận các ca chấn thương mắt liên quan đến nhiều môn thể thao như pickleball, bóng đá, bóng chuyền, bóng bàn, tennis và bóng rổ.

Tổn thương có thể từ nhẹ đến nặng, bao gồm trầy xước giác mạc, xuất huyết dưới kết mạc, đụng dập nhãn cầu, xuất huyết tiền phòng, lệch hoặc sa thủy tinh thể, xuất huyết dịch kính, rách hoặc bong võng mạc. Một số trường hợp nghiêm trọng có thể bị vỡ nhãn cầu, đe dọa khả năng nhìn.

Phẫu thuật chấn thương mắt cho bệnh nhân

Từ trường hợp trên, bác sĩ khuyến cáo người dân không chủ quan với các chấn thương mắt khi chơi thể thao.

Khi xuất hiện các dấu hiệu như nhìn mờ, giảm thị lực, đau nhức mắt, nhìn đôi, thấy chớp sáng, ruồi bay bất thường, chảy máu trong hoặc quanh mắt, mắt sưng nề hay biến dạng, người bệnh cần dừng chơi ngay và đến cơ sở chuyên khoa mắt để được thăm khám.

Bác sĩ lưu ý người bị chấn thương mắt không nên dụi mắt, tự ý dùng thuốc nhỏ mắt, đắp lá hoặc chườm nóng.

Việc cần làm là hạn chế tối đa tác động lên mắt bị thương và đến bệnh viện càng sớm càng tốt. Nhiều tổn thương nội nhãn ban đầu có thể không biểu hiện rõ nhưng tiềm ẩn nguy cơ mất thị lực vĩnh viễn nếu phát hiện muộn hoặc điều trị không kịp thời.