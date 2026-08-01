Đạo diễn phim nghìn tỷ Vbiz bị quay lén hôn vợ đắm đuối

Cặp đôi này bên nhau hơn 1 thập kỷ nhưng ngọt ngào như vợ chồng son.

Bên nhau 1 thập kỷ, cùng nhau trải qua bao sóng gió, Hari Won và Trấn Thành có cuộc hôn nhân đáng ngưỡng mộ. Dù lịch trình công việc bận rộn, cả hai vẫn luôn dành thời gian cùng nhau đi ăn tối, du lịch. Đặc biệt, dù đã 10 năm yêu, cả hai vẫn có những thói quen thể hiện tình cảm vô cùng ngọt ngào với đối phương. Như mới đây, Hari Won đã chia sẻ clip vợ chồng cô bị một người bạn quay lén tại nhà.

Theo đó, khi Trấn Thành vừa về đến cửa nhà, Hari Won đã nhanh chóng chạy đến ôm chồng vô cùng yêu thương. Nam MC cũng ôm, đáp lại nụ hôn đắm đuối của bà xã khiến người bạn đang quay phải liên tục nói: "Ui trời ơi, trời ơi... ghê quá. Em đi về nhà được không?".

Nữ ca sĩ chia sẻ về khoảnh khắc đáng yêu này: "Cười hoài hoài hoài luôn. Vợ chồng em 11 năm vẫn vậy, Ngày nào cũng vậy, gặp nhau là ra chào đón và ôm hôn. Những thói quen hàng ngày nó siêu quan trọng".

Clip: Khoảnh khắc Trấn Thành và Hari Won hôn nhau gây sốt

Trấn Thành vừa về đến cửa, Hari Won đã chào đón bằng nụ hôn

Hari Won cười ngại ngùng khi phát hiện bị bạn thân quay lén

Xuân Lan cũng từng chia sẻ nhiều lần chứng kiến vợ chồng Trấn Thành hôn nhau. Theo đó, Xuân Lan từng nói: "Tôi chưa thấy cặp nào yêu nhau dễ thương như thế. Chúng tôi thỉnh thoảng đi cà phê. Hai vợ chồng cứ 10 phút lại hôn nhau một lần. Tôi hay mắng vui là hai đứa không coi sự tồn tại của chị ra gì".

Hari Won chia sẻ việc hôn nhau như một quy tắc đặc biệt của 2 vợ chồng: "Mỗi khi ngủ dậy, vợ chồng tôi luôn hôn môi. Tôi là người thích thể hiện tình cảm nên hay nói với ông xã những câu như: ‘Anh là nhất không ai bằng anh được, anh ơi em nhớ anh muốn chết...’. Tôi nói vậy chồng mê lắm. Đó là bài thuốc tôi hay dùng những khi ông xã mệt mỏi, căng thẳng".

Hari Won và Trấn Thành có sở thích hôn nhau mọi nơi

Cả hai luôn thoải mái thể hiện tình cảm, sự ngọt ngào dành cho đối phương

Hội bạn cũng vô cùng ngưỡng mộ tình yêu của Trấn Thành và Hari Won

Hôn nhân của Hari Won và Trấn Thành

Hari Won và Trấn Thành là đôi vợ chồng chăm chỉ và công khai phát "cẩu lương" trên mạng xã hội đến cả sóng truyền hình. Trong một chương trình Sam trêu chọc chuyện tình cảm của Hari Won và ông xã Trấn Thành: "Đâu có, em thấy anh Xìn (Trấn Thành) và chị bên nhau bao nhiêu năm vẫn 'xả' tình yêu mỗi ngày đấy chứ" và Hari Won thừa nhận: "Bởi vậy người ta lúc nào cũng nói hai vợ chồng chị là lố lăng đó".

Trong bài phỏng vấn với chúng tôi, Trấn Thành tâm sự: "Cả Hari Won và tôi đều dạy lẫn nhau, tôi trưởng thành như hôm nay là nhờ vào Hari Won. Chính Hari Won đã tác động vào ý thức hệ để mình thay đổi. Và chúng tôi chạm được nhau ở những tầng cao hơn. Chỉ cần đối phương phát ra tín hiệu không thích điều này thì người kia chắn chắn sẽ thay đổi để không mắc cùng sai lầm".

Hơn 1 thập kỷ, cả hai cùng nhau vượt qua nhiều sóng gió, bàn tán của dư luận

Hari Won và Trấn Thành chưa vội sinh con sau gần 1 thập kỷ bên nhau. Nam MC từng chia sẻ: "Khi sinh con sẽ phải dành nhiều thời gian, sự hy sinh, tiền bạc để nuôi con. Với tôi, sinh con ra thì phải nuôi thật tốt thì mới sinh. Một đứa nhỏ lớn lên thành người xấu hay người tốt phụ thuộc vào việc mình nuôi dạy nó. Bây giờ sinh con mà tối ngày mình đi làm, bận rộn, không có thời gian giáo dục con thì đứa con sẽ thiếu thốn nhiều thứ.

Chừng nào 2 vợ chồng cảm thấy thực hiện xong hết hoài bão, ước mơ thì chúng tôi mới tính chuyện sinh con. Vậy nên đừng ai đồn bậy về vợ chồng tôi. Chuyện có con rất dễ, chỉ là muốn hay không thôi. Nói thật là chúng tôi chưa muốn và thống nhất rằng cả hai vẫn còn trẻ. Cả hai cũng ý thức rằng khi đã có con thì sẽ phải hy sinh tất cả mọi điều cho con".

Trấn Thành được khen là "ông chồng quốc dân" vì cưng chiều Hari Won

Ảnh: FBNV