Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng sống sót sau nhồi máu cơ tim, tiết lộ 3 việc sẽ làm ngay khi xuất viện

Trước đó, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng xuất hiện triệu chứng đau ngực trái âm ỉ, cảm giác nóng ran vùng ngực. Ban đầu anh nghĩ do căng thẳng công việc, uống cà phê nhiều nên đã tự nghỉ ngơi tại nhà. Tuy nhiên, đến sáng hôm sau, cơn đau quay trở lại, buộc anh đến bệnh viện kiểm tra.

BSCKII Nguyễn Văn Dương, Trung tâm Tim mạch Can thiệp, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho hay kết quả chẩn đoán tại Trung tâm Tim mạch Can thiệp cho thấy đạo diễn Nguyễn Quang Dũng bị nhồi máu cơ tim cấp – tình trạng nguy hiểm đe dọa tính mạng nếu không xử trí kịp thời. Ê-kíp cấp cứu nhanh chóng kích hoạt quy trình “báo động đỏ”, đưa bệnh nhân vào phòng can thiệp mạch vành.

Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng trước khi can thiệp.

GS.TS.BS Võ Thành Nhân, Giám đốc Trung tâm Tim mạch Can thiệp, cho biết đạo diễn Dũng nhập viện đúng “giờ vàng” – trước khi cơ tim bị hoại tử diện rộng. Các bác sĩ tiến hành đặt stent phủ thuốc thế hệ mới để tái thông dòng máu, sử dụng kỹ thuật chụp cắt lớp kết quang nội mạch (OCT) nhằm chọn kích thước stent chính xác và nong áp sát thành mạch, giúp mạch máu được tái thông nhanh chóng trong vòng 30 phút.

Thủ thuật được thực hiện qua động mạch quay cổ tay, gây tê tại chỗ, giúp bệnh nhân tỉnh táo và phục hồi nhanh. Chỉ vài giờ sau can thiệp, đạo diễn có thể đi lại nhẹ nhàng, giảm hẳn tình trạng đau ngực và được xuất viện sau hai ngày.

Trước đó, đạo diễn Dũng từng hút thuốc nhiều năm và có rối loạn mỡ máu chưa được kiểm soát triệt để. Đây là hai yếu tố nguy cơ hàng đầu dẫn tới nhồi máu cơ tim.

GS.TS.BS Võ Thành Nhân cảnh báo nhiều người dưới 50 tuổi thường chủ quan nghĩ rằng bệnh tim mạch chỉ xảy ra với người cao tuổi. Tuy nhiên, theo chuyên gia, ngày càng nhiều người trẻ tuổi bị nhồi máu cơ tim, chiếm khoảng 6-10% số ca. Nguyên nhân chính đến từ thói quen sinh hoạt thiếu lành mạnh, hút thuốc, ăn uống không điều độ, thừa cân béo phì, áp lực công việc dẫn tới căng thẳng, ít vận động, thức khuya. Nếu không phát hiện sớm và điều trị kịp thời, bệnh có thể để lại di chứng suy tim, loạn nhịp, thậm chí tử vong.

Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng đang được các bác sĩ thực hiện can thiệp mạch.

“Nếu kiểm soát tốt chỉ số mỡ máu, bỏ thuốc lá, sinh hoạt điều độ kết hợp tái khám và uống thuốc đầy đủ, nguy cơ tái hẹp mạch vành của bệnh nhân sẽ giảm thiểu tối đa”, Giáo sư Nhân nhấn mạnh.

Chia sẻ sau khi vượt qua cơn bạo bệnh, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng cho biết anh sẽ thay đổi lối sống, bỏ thuốc lá sau khi xuất viện và sắp xếp thời gian làm việc, nghỉ ngơi hợp lý. Đồng thời, đạo diễn Dũng chia sẻ anh cũng sẽ quay trở lại tập thể dục đều đặn trong thời gian tới.

Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng sinh năm 1978, hiện 46 tuổi, được biết đến với biệt danh là Dũng “khùng”. Anh là đạo diễn – nhà biên kịch nổi tiếng với các bộ phim như Mỹ nhân kế, Tháng năm rực rỡ, Em và Trịnh, Tiệc trăng máu,… và là gương mặt quen thuộc trên mạng xã hội qua loạt video review ẩm thực Food Tour Saigon.