Đạo diễn Lê Hoàng: "Tôi phản đối việc phụ nữ phải ngồi chờ đàn ông cầu hôn, quá lỗi thời"

Mới đây, chương trình 24h nói thật đã lên sóng với sự tham gia của đạo diễn Lê Hoàng và vlogger Chen Ru Lu. Cả hai cùng chia sẻ quan điểm về chủ đề "Cầu hôn ngược: Khi nàng làm chủ cuộc chơi".



Chen Lu Ru

Chen Ru Lu bất ngờ tiết lộ: "Tôi là người chủ động cầu hôn chồng tương lai. Ý định này được tôi ấp ủ từ trước và tất cả khâu chuẩn bị đều được tiến hành âm thầm.

Hôm đó tôi dự tính ăn uống với bạn bè, rồi nhờ mọi người lấy điện thoại quay lại khoảnh khắc cầu hôn. Tôi đã sẵn sàng để nói lời quan trọng nhất.

Điều thú vị là ngày hôm ấy lại rơi đúng dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, pháo hoa ngợp trời. Trùng hợp hơn, chồng tương lai của tôi cũng đã bàn với bạn bè để cầu hôn ngay thời khắc đặc biệt này. Kết quả là cả hai màn cầu hôn diễn ra song song, trở thành kỷ niệm có một không hai trong đời.

Về việc phụ nữ cầu hôn, tôi khẳng định đây không phải điều kỳ lạ. Theo tôi, xã hội hiện đại đã xóa bỏ nhiều định kiến, trong đó có quan niệm chỉ đàn ông mới được cầu hôn.

Tình yêu không phân biệt giới tính và tuổi tác, vậy tại sao phụ nữ lại không được làm điều đó?

Trong suốt quá trình yêu, cả hai chúng tôi đã nhiều lần trao đổi và thống nhất sẽ tiến tới hôn nhân. Khi cảm thấy thời điểm đã chín muồi, tôi hoàn toàn tự tin rằng đối phương sẽ đồng ý.

Đạo diễn Lê Hoàng

Tôi còn tự hỏi, liệu đàn ông khi được cầu hôn có hạnh phúc và vui như phụ nữ không, và vì sao họ lại ít khi có được khoảnh khắc ấy".

Đạo diễn Lê Hoàng cho rằng: "Thủ tục trao nhẫn cầu hôn vốn không bắt nguồn từ Việt Nam, nhưng việc các bạn trẻ ngày nay Tây hóa theo hướng này là điều tích cực. Tôi phản đối việc phụ nữ phải chờ đàn ông cầu hôn, quá lỗi thời.

Tôi đánh giá cao sự chủ động của phụ nữ ngày nay khi chủ động cầu hôn. Đây là một hành động vừa tiến bộ, vừa hợp thời, giúp phụ nữ không bỏ lỡ cơ hội của mình. Ai mở lời trước không quan trọng, điều quan trọng là cả hai sống với nhau như thế nào.

Theo tôi, trong hầu hết các trường hợp, khi một bên quyết định cầu hôn thì họ đã chắc chắn về câu trả lời.

Chúng ta không phải đi câu cá mà không biết con cá có cắn câu hay không. Cảm nhận được đối phương sẽ đồng ý thì mới ngỏ lời, và khi đó khả năng thành công gần như tuyệt đối".