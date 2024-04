Đạo diễn Godzilla hé lộ danh tính Titan duy nhất được vua quái vật tôn trọng

Godzilla x Kong: The New Empire, bom tấn mới nhất của vũ trụ quái vật Monsterverse, đã đánh dấu sự trở lại đầy bất ngờ của Mothra - Titan đã hi sinh trong trận chiến với Ghidorah. Ngay từ khi được “nhá hàng” trong Kong: Skull Island (2017), Mothra luôn được khắc họa là một đồng minh đáng tin cậy của Godzilla, sẵn sàng trợ giúp vua quái vật khi cần thiết. Trong Godzilla x Kong, Mothra đã trở lại để cùng Godzilla và Kong chống lại tham vọng thống trị mặt đất của phản diện Skar King.



Bản tính điềm đạm, lương thiện, cùng với những gì mà Mothra đã thể hiện trong Monsterverse đã giúp Titan này là cái tên duy nhất nhận được sự tôn trọng từ Godzilla. Đây chính là khẳng định của đạo diễn Adam Wingard, “thuyền trưởng” dự án Godzilla x Kong: The New Empire.

Mothra đã bất ngờ trở lại trong Godzilla x Kong: The New Empire - Ảnh: Internet.

Chia sẻ với Den of Geek, Wingard cho biết: “Có một cảnh trong phim, khi Godzilla, Kong và Mothra đứng trước bức tượng nhân sư. Đôi lúc, khi nhìn cảnh đó, tôi lại cảm thấy: “Không thể tin là chúng tôi có thể tạo ra khung cảnh với bộ 3 nhân vật này”. Có những cảnh quay, đối với tôi, một fan của phim Showa, giống như trong mơ vậy, không thể tin nổi những gì đang diễn ra trong một khung hình”.



“Monsterverse đang phát triển theo chiều hướng táo bạo và thú vị hơn. Phản diện của bộ phim này là một nhân vật độc ác. Và tiêu đề khác của phim có thể sẽ là “Kong dấn thân vào địa ngục” (Kong Goes to Hell). Vì vậy, nếu như Kong bước vào địa ngục và phát hiện ra một đàn vượn đang bị đàn áp bởi một ác quỷ, chính là Skar King, thì Mothra lại mang linh hồn của một thiên thần. Đó là cách tiếp cận của tôi đối với nhân vật này”.

“Mothra là một vật chứa thuần khiết trong Monsterverse, đồng thời cũng là một nhà đàm phán cừ khối của thế giới quái vật. Ai cũng tôn trọng Mothra và luôn để nó hành động theo suy nghĩ của mình, và cũng là Titan duy nhất mà Godzilla thực sự tôn trọng. Godzilla tôn trọng suy nghĩ của Mothra”.

“Chính vì vậy, khi Mothra thỉnh cầu: “Chúng tôi cần sự giúp đỡ của ngài”, Godzilla sẽ lập tức lắng nghe. Tất cả những gì tôi đang chia sẻ có thể chỉ là hư cấu, và tôi không muốn gò ép hình ảnh của Mothra trong mỗi người. Tôi có những suy nghĩ của riêng mình dành cho Mothra, nhưng tôi cho rằng sẽ rất thú vị nếu có thể chia sẻ những suy nghĩ đó vì tôi khá chắc rằng chúng ta sẽ còn được khám phá thêm (về Mothra) trong tương lai”.

Mothra là Titan duy nhất nhận được sự tôn trọng của vua quái vật Godzilla - Ảnh: Internet.

Đúng như những gì mà đạo diễn Wingard chia sẻ, Godzilla luôn có sự tôn trọng nhất định dành cho Mothra, nhất là sau trận chiến với Ghidorah. Trong The New Empire, Mothra trở lại cũng là để tham gia cuộc chiến với Skar King và bảo vệ cả mặt đất lẫn Trái Đất rỗng. Chính vì vậy, ngay khi Mothra xuất hiện, Godzilla đã lập tức ngừng cuộc chiến với Kong và chấp nhận lời thỉnh cầu chống lại Skar King. Mothra sở hữu đủ tầm ảnh hưởng để trấn an và thuyết phục Godzilla hướng đến đại sự, thay vì chỉ tập trung vào sứ mệnh bảo vệ sự cân bằng tự nhiên một cách mù quáng. Nếu không có Mothra, đối chiếu theo lời tiên tri của tộc Iwi, Godzilla sẽ không bao giờ hợp tác với Kong trong bất cứ trường hợp nào.



Nguồn: ScreenRant