Danh tính “tiểu tử đẹp trai cướp tim chị gái” gây náo loạn World Cup: Phải vượt qua hàng trăm em nhỏ, tương lai là cầu thủ ngôi sao

Được trở thành người mang bóng chính thức tại FIFA World Cup chính là cơ hội để đời của các cầu thủ trẻ. Trong đó có cậu bé 13 tuổi đang gây sốt trên MXH.

Chỉ xuất hiện ít giây trên sóng truyền hình, cậu bé làm nhiệm vụ cầm bóng trong trận Ghana đối đấu Panama hôm 18/6 bất ngờ gây bão mạng với cú nháy mắt đầy ấn tượng.

Cậu bé nháy mắt gây "náo loạn" World Cup

Sở hữu gương mặt điển trai, mái tóc bồng bềnh cùng cái nháy mắt xuất thần, cậu bé đã "đốn tim" hàng triệu người xem. Trên các diễn đàn mạng lớn, thông tin về thiếu niên cầm bóng đẹp trai ở World Cup nhanh chóng được tìm kiếm. Đặc biệt ở Trung Quốc, cậu bé bất ngờ lên "hot search" Xiaohongshu (tương tự Instagram), được dự đoán sẽ là nam thần nổi tiếng trong tương lai.

Cận cảnh nhan sắc vạn người mê của Cristiano Morais

Theo tờ báo CityNews của Canada, cậu bé này tên là Cristiano Morais (13 tuổi, đến từ Winnipeg, Canada), một trong những thiếu niên may mắn được FIFA lựa chọn cho vai trò mang bóng thi đấu ra sân. Đây cũng chính là ước mơ của hầu hết các cầu thủ trẻ.

Morais được giới thiệu là một cầu thủ xuất sắc từ Học Viện bóng đá AK Soccer Academy Winnipeg (Canada). Để có thể trở thành người được chứng kiến tận mắt sự kiện thể thao lớn nhất thế giới và đặc biệt là người mang bóng chính thức trong các trận đấu của FIFA World Cup, Morais đã phải trải qua cuộc tuyển chọn gắt gao.

Cristiano Morais phải vượt qua hàng trăm em nhỏ là những tài năng bóng đá trên khắp đất nước

“Buổi tuyển chọn có 150 em nhỏ ở Edmonton tham gia và chỉ có 5 suất,” Anderson Pereira, huấn luyện viên futsal của Pioneers FC, giải thích. “Bốn cầu thủ của chúng tôi đến từ Manitoba đã được chọn, điều này cho thấy trình độ cạnh tranh ở đây rất cao.”

Chưa hết, những em nhỏ này tiếp tục khẳng định tài năng tại trại tuyển chọn quốc gia ở Toronto, nơi chỉ có 7 cầu thủ trẻ trên toàn Canada được chọn. Sau đó, có 2 em đại diện cho Canada tham dự một giải đấu quốc tế ở Los Angeles, thi đấu với các đội đến từ các quốc gia như Tây Ban Nha, Brazil và Hàn Quốc.

“Ôi trời, không thể diễn tả được,” Cristiano nói. “Em kiểu như, không thể tin được điều này lại xảy ra. Em đã trở thành người mang bóng ở World Cup rồi.”

Cristiano sau đó biết mình sẽ cầm quả bóng thi đấu ra sân trong trận đấu vòng bảng giữa Ghana và Panama ở Toronto.

“Nhiều người nói rằng đó không phải là trận đấu hay nhất, nhưng có rất nhiều cầu thủ chất lượng chơi ở cả hai đội mà em rất hào hứng muốn xem,” nam thần 13 tuổi chia sẻ.

Trước đó, vào tháng 5/2026, Morais đã giành được cơ hội thử việc với SC Heerenveen - CLB nổi tiếng Hà Lan. Màn trình diễn của trong sự kiện Morais tuyển chọn tài năng đã thể hiện kỹ thuật, sự điềm tĩnh và tiềm năng ở cấp độ tiếp theo.

"Hiện tại, em đang thi đấu cho đội tuyển futsal quốc gia Canada, nhưng đây mới chỉ là khởi đầu. Em muốn tiếp tục phát triển và tiến bộ hơn nữa, vì vậy hy vọng một ngày nào đó em sẽ được thi đấu ở cấp độ cao hơn" , cậu bé chia sẻ với tờ City News .