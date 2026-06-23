HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Danh tính “tiểu tử đẹp trai cướp tim chị gái” gây náo loạn World Cup: Phải vượt qua hàng trăm em nhỏ, tương lai là cầu thủ ngôi sao

Nguyễn Phượng
|

Được trở thành người mang bóng chính thức tại FIFA World Cup chính là cơ hội để đời của các cầu thủ trẻ. Trong đó có cậu bé 13 tuổi đang gây sốt trên MXH.

Chỉ xuất hiện ít giây trên sóng truyền hình, cậu bé làm nhiệm vụ cầm bóng trong trận Ghana đối đấu Panama hôm 18/6 bất ngờ gây bão mạng với cú nháy mắt đầy ấn tượng.

Cậu bé nháy mắt gây "náo loạn" World Cup

Sở hữu gương mặt điển trai, mái tóc bồng bềnh cùng cái nháy mắt xuất thần, cậu bé đã "đốn tim" hàng triệu người xem. Trên các diễn đàn mạng lớn, thông tin về thiếu niên cầm bóng đẹp trai ở World Cup nhanh chóng được tìm kiếm. Đặc biệt ở Trung Quốc, cậu bé bất ngờ lên "hot search" Xiaohongshu (tương tự Instagram), được dự đoán sẽ là nam thần nổi tiếng trong tương lai.

- Ảnh 1.

Cận cảnh nhan sắc vạn người mê của Cristiano Morais

Theo tờ báo CityNews của Canada, cậu bé này tên là Cristiano Morais (13 tuổi, đến từ Winnipeg, Canada), một trong những thiếu niên may mắn được FIFA lựa chọn cho vai trò mang bóng thi đấu ra sân. Đây cũng chính là ước mơ của hầu hết các cầu thủ trẻ.

Morais được giới thiệu là một cầu thủ xuất sắc từ Học Viện bóng đá AK Soccer Academy Winnipeg (Canada). Để có thể trở thành người được chứng kiến tận mắt sự kiện thể thao lớn nhất thế giới và đặc biệt là người mang bóng chính thức trong các trận đấu của FIFA World Cup, Morais đã phải trải qua cuộc tuyển chọn gắt gao.

- Ảnh 2.

Cristiano Morais phải vượt qua hàng trăm em nhỏ là những tài năng bóng đá trên khắp đất nước

“Buổi tuyển chọn có 150 em nhỏ ở Edmonton tham gia và chỉ có 5 suất,” Anderson Pereira, huấn luyện viên futsal của Pioneers FC, giải thích. “Bốn cầu thủ của chúng tôi đến từ Manitoba đã được chọn, điều này cho thấy trình độ cạnh tranh ở đây rất cao.”

Chưa hết, những em nhỏ này tiếp tục khẳng định tài năng tại trại tuyển chọn quốc gia ở Toronto, nơi chỉ có 7 cầu thủ trẻ trên toàn Canada được chọn. Sau đó, có 2 em đại diện cho Canada tham dự một giải đấu quốc tế ở Los Angeles, thi đấu với các đội đến từ các quốc gia như Tây Ban Nha, Brazil và Hàn Quốc.

“Ôi trời, không thể diễn tả được,” Cristiano nói. “Em kiểu như, không thể tin được điều này lại xảy ra. Em đã trở thành người mang bóng ở World Cup rồi.”

- Ảnh 3.

Cristiano sau đó biết mình sẽ cầm quả bóng thi đấu ra sân trong trận đấu vòng bảng giữa Ghana và Panama ở Toronto.

“Nhiều người nói rằng đó không phải là trận đấu hay nhất, nhưng có rất nhiều cầu thủ chất lượng chơi ở cả hai đội mà em rất hào hứng muốn xem,” nam thần 13 tuổi chia sẻ.

Trước đó, vào tháng 5/2026, Morais đã giành được cơ hội thử việc với SC Heerenveen - CLB nổi tiếng Hà Lan. Màn trình diễn của trong sự kiện Morais tuyển chọn tài năng đã thể hiện kỹ thuật, sự điềm tĩnh và tiềm năng ở cấp độ tiếp theo.

"Hiện tại, em đang thi đấu cho đội tuyển futsal quốc gia Canada, nhưng đây mới chỉ là khởi đầu. Em muốn tiếp tục phát triển và tiến bộ hơn nữa, vì vậy hy vọng một ngày nào đó em sẽ được thi đấu ở cấp độ cao hơn" , cậu bé chia sẻ với tờ City News .

Tuyến xe buýt nằm trong đề xuất nhưng cuối cùng không được miễn phí vé: Nguyên nhân thật sự đằng sau
google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Tags

World Cup

Mạng xã hội

cậu bé

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Nghẹt thở giây phút ập vào 'Trung tâm lừa đảo' trong nhà nghỉ Bảo Ly, gần 90 người tra tay vào còng

Nghẹt thở giây phút ập vào 'Trung tâm lừa đảo' trong nhà nghỉ Bảo Ly, gần 90 người tra tay vào còng

01:23
34 Chủ tịch, Giám đốc của 27 công ty bị gọi tên trong đại án 2.700 tỷ đồng, người dân kiểm tra ngay

34 Chủ tịch, Giám đốc của 27 công ty bị gọi tên trong đại án 2.700 tỷ đồng, người dân kiểm tra ngay

01:49
Tất cả người dân đang nhận lương hưu lưu ý loại giấy tờ hết hạn trước 1/7

Tất cả người dân đang nhận lương hưu lưu ý loại giấy tờ hết hạn trước 1/7

01:01
Chỉ đạo nóng của Phó Thủ tướng cho dự án 8,3 tỷ USD của Việt Nam, kết nối thẳng sang Trung Quốc

Chỉ đạo nóng của Phó Thủ tướng cho dự án 8,3 tỷ USD của Việt Nam, kết nối thẳng sang Trung Quốc

01:39
Xuất hiện đối thủ mới của Honda Future: Ngập tràn công nghệ, giá quy đổi 35 triệu đồng

Xuất hiện đối thủ mới của Honda Future: Ngập tràn công nghệ, giá quy đổi 35 triệu đồng

01:03
Đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 15 năm vẫn nhận lương hưu từ 1/7

Đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 15 năm vẫn nhận lương hưu từ 1/7

00:59
Thảm kịch trực thăng Brazil: Ngôi sao âm nhạc và 5 người khác thiệt mạng sau va chạm giữa không trung

Thảm kịch trực thăng Brazil: Ngôi sao âm nhạc và 5 người khác thiệt mạng sau va chạm giữa không trung

01:14
MG4 Urban sắp ra mắt Đông Nam Á: Chạy hơn 500 km/lần sạc, dễ về Việt Nam “đấu” với Geely EX2 lẫn BYD Dolphin

MG4 Urban sắp ra mắt Đông Nam Á: Chạy hơn 500 km/lần sạc, dễ về Việt Nam “đấu” với Geely EX2 lẫn BYD Dolphin

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại