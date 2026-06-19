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Danh tính người phụ nữ chửi bới, đánh chiến sĩ công an ở Thái Nguyên

Lam Giang (Tổng hợp)
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Thời điểm xảy ra sự việc, đối tượng bị Công an phường Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên kiểm tra hành chính khi tham gia giao thông, sau đó bị đưa về trụ sở cơ quan chức năng.

Liên quan đến sự việc một người phụ nữ liên tục lớn tiếng xúc phạm, chửi bới, hành hung chiến sĩ công an tại phòng làm việc gây bức xúc dư luận, theo thông tin trên báo Dân trí, danh tính người phụ nữ là Mạc Thị Thùy Linh (30 tuổi).

Sáng 19/6, Thiếu tướng Bùi Đức Hải, Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết cơ quan điều tra đã khởi tố bị can đối với Mạc Thị Thùy Linh về tội Chống người thi hành công vụ.

Danh tính người phụ nữ chửi bới, đánh chiến sĩ công an ở Thái Nguyên - Ảnh 1.

Hình ảnh người phụ nữ chửi bới, đánh chiến sĩ công an. (Ảnh: Cắt từ clip)

Thông tin ban đầu, vào ngày 17/6, Linh bị Công an phường Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên kiểm tra hành chính khi tham gia giao thông, sau đó bị đưa về trụ sở cơ quan chức năng. Tại đây, Linh đã chống đối, có hành vi tát, đạp, đánh 2 cán bộ Công an phường Phổ Yên khiến 2 cán bộ công an bị thương. Đối tượng cũng thể hiện trạng thái bất thường về tâm lý. Ngay sau đó, Linh đã bị lực lượng chức năng khống chế.

Trên báo VietNamNet thông tin thêm, toàn bộ diễn biến vụ việc hiện đang được cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

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