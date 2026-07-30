Danh tính nam Tiktoker tử vong trong chung cư cao cấp ở Hà Nội

Ngoài vai trò là Tiktoker, nạn nhân còn hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh và tham gia diễn xuất tự do.

Liên quan đến sự việc phát hiện thi thể một nam Tiktoker trong chung cư cao cấp tại phường Tây Mỗ, TP Hà Nội gây xôn xao dư luận, thông tin trên báo An ninh Thủ đô cho biết, nạn nhân tử vong là V.A.T. (SN 1991, trú tại phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai).

T. là gương mặt khá quen thuộc trên mạng xã hội, được biết đến với danh xưng là Tiktoker T.S.P.H. Ngoài vai trò là Tiktoker, người này còn hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh và tham gia diễn xuất tự do.

Khu chung cư nơi phát hiện thi thể nạn nhân. (Ảnh: Tiền Phong)

Trước đó, thông tin trên báo Tiền Phong cho hay chiều tối ngày 29/7, người dân phát hiện thi thể nam thanh niên tử vong trong căn hộ chung cư ở phường Tây Mỗ nên đã nhanh chóng trình báo cơ quan chức năng sở tại.

Theo người dân, nạn nhân thuê căn hộ trên và có thể đã tử vong nhiều ngày nên thi thể đang trong quá trình phân hủy. Sau khi khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng đã đưa thi thể nạn nhân rời khỏi hiện trường vào đêm muộn cùng ngày.

Hiện Công an phường Tây Mỗ đang tiếp tục làm rõ nguyên nhân vụ việc.