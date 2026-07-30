HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Danh tính nam Tiktoker tử vong trong chung cư cao cấp ở Hà Nội

Lam Giang (Tổng hợp)
|

Ngoài vai trò là Tiktoker, nạn nhân còn hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh và tham gia diễn xuất tự do.

Liên quan đến sự việc phát hiện thi thể một nam Tiktoker trong chung cư cao cấp tại phường Tây Mỗ, TP Hà Nội gây xôn xao dư luận, thông tin trên báo An ninh Thủ đô cho biết, nạn nhân tử vong là V.A.T. (SN 1991, trú tại phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai).

T. là gương mặt khá quen thuộc trên mạng xã hội, được biết đến với danh xưng là Tiktoker T.S.P.H. Ngoài vai trò là Tiktoker, người này còn hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh và tham gia diễn xuất tự do.

Danh tính nam Tiktoker tử vong trong chung cư cao cấp ở Hà Nội - Ảnh 1.

Khu chung cư nơi phát hiện thi thể nạn nhân. (Ảnh: Tiền Phong)

Trước đó, thông tin trên báo Tiền Phong cho hay chiều tối ngày 29/7, người dân phát hiện thi thể nam thanh niên tử vong trong căn hộ chung cư ở phường Tây Mỗ nên đã nhanh chóng trình báo cơ quan chức năng sở tại.

Theo người dân, nạn nhân thuê căn hộ trên và có thể đã tử vong nhiều ngày nên thi thể đang trong quá trình phân hủy. Sau khi khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng đã đưa thi thể nạn nhân rời khỏi hiện trường vào đêm muộn cùng ngày.

Hiện Công an phường Tây Mỗ đang tiếp tục làm rõ nguyên nhân vụ việc.

google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Tags

tiktoker tử vong

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Honda ra mắt xe máy điện mới: Chạy 145 km/sạc, cốp rộng hơn Air Blade

Honda ra mắt xe máy điện mới: Chạy 145 km/sạc, cốp rộng hơn Air Blade

01:34
SUV 7 chỗ nào đang được người Việt mua nhiều nhất?

SUV 7 chỗ nào đang được người Việt mua nhiều nhất?

00:50
Giây phút công an phá chuyên án 'cưa bom' cực kì nguy hiểm, 8 đối tượng tra tay vào còng

Giây phút công an phá chuyên án 'cưa bom' cực kì nguy hiểm, 8 đối tượng tra tay vào còng

01:30
SUV Mercedes-Maybach GLS 2027 ra mắt: Lần đầu dùng hệ truyền động V8 hybrid, mạnh 603 mã lực

SUV Mercedes-Maybach GLS 2027 ra mắt: Lần đầu dùng hệ truyền động V8 hybrid, mạnh 603 mã lực

01:38
VinFast ra mắt xe máy điện mới: Pin LFP, chạy 160km/sạc, cốp rộng

VinFast ra mắt xe máy điện mới: Pin LFP, chạy 160km/sạc, cốp rộng

01:04
Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

00:54
Hyundai Santa Fe 2027 lộ nội thất không "ngụy trang", thay đổi lớn về thiết kế và hộp số

Hyundai Santa Fe 2027 lộ nội thất không "ngụy trang", thay đổi lớn về thiết kế và hộp số

01:25
Công an các tỉnh thành đồng loạt phá chuyên án cực lớn trị giá 3.500 tỷ đồng, 97 người tra tay vào còng

Công an các tỉnh thành đồng loạt phá chuyên án cực lớn trị giá 3.500 tỷ đồng, 97 người tra tay vào còng

01:31
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại