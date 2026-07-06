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Danh tính nam giáo viên Trường THPT Chuyên Tuyên Quang bị Công an giữ người trong trường hợp khẩn cấp

Lam Giang (Tổng hợp)
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Công an tỉnh Tuyên Quang vừa thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với một nam giáo viên để điều tra liên quan đến kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang.

Báo Giáo dục & Thời đại thông tin, ngày 5/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã thi hành Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Hà Duy (sinh năm 1998), giáo viên Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, để điều tra liên quan đến kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang.

Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra, việc giữ người trong trường hợp khẩn cấp nhằm phục vụ quá trình điều tra theo quy định của pháp luật. Vụ việc hiện đang tiếp tục được mở rộng điều tra, làm rõ các hành vi có liên quan để xử lý nghiêm minh, đúng quy định.

Danh tính nam giáo viên Trường THPT Chuyên Tuyên Quang bị công an thi hành Lệnh giữ người khẩn cấp - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Hà Duy, Giáo viên Trường THPT Tuyên Quang bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã thi hành Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp. (Ảnh: Giáo dục & Thời đại)

Trước đó, sau khi có điểm thi tốt nghiệp THPT 2026, dư luận xôn xao trước thông tin Trường THPT Chuyên Tuyên Quang có 328 thí sinh dự thi thì có tới 146 thí sinh đạt điểm 10 môn Toán. Các thí sinh còn lại cũng đa số đạt từ 9 - 9,75 điểm môn Toán, rất ít em dưới 8 điểm và chỉ có 1 em được 7 điểm. Điểm trung bình môn Toán của Trường THPT Chuyên Tuyên Quang là 9,58 điểm, đứng số 1 cả nước. 

Ngay sau đó, cơ quan chức năng tỉnh Tuyên Quang đã vào cuộc xác minh. Thông tin trên Dân trí cho hay, sáng 3/7, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang cũng đã ký Văn bản số 194/UBND-NC chỉ đạo các cơ quan, cá nhân liên quan thực hiện rà soát, khẩn trương xác minh thông tin liên quan đến kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026 trên địa bàn tỉnh.

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điểm toán

Chuyên Tuyên Quang

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