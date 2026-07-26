Danh tính bộ xương trong rừng tràm, trong túi áo nạn nhân có tiền

Người đàn ông này đã rời khỏi nhà và mất tích cách đây 1 tháng.

Ngày hôm qua (25/7), người dân phát hiện một bộ xương nằm trên bãi cát trong rừng tràm ven tuyến đường ven biển Võ Chí Công, thuộc địa phận tổ 14, thôn Vân Tiên, xã Thăng An (Đà Nẵng). Sau khi nhận thông tin phát hiện thi thể, Công an xã yêu cầu khám nghiệm, báo cáo các phòng nghiệp vụ của Công an thành phố Đà Nẵng như PC01, PC02, PC09 và viện kiểm sát tiến hành khám nghiệm hiện trường, tử thi theo quy định.

Qua khám nghiệm không có vấn đề gì bất thường, sau đó gia đình tổ chức khâm liệm tại chỗ và đưa thi hài về nhà lo mai táng. Danh tính bộ xương được xác định là ông T.V.L. (56 tuổi, trú thôn Vân Tiên, xã Thăng An).

Trước đó vào ngày 1/7, Công an xã nhận tin báo của bà T.T.T. (trú tại thôn Vân Tiên, xã Thăng An) về việc anh trai là T.V.L. (56 tuổi) bị mất tích trong buổi tối ngày 26/6. Công an xã phối hợp với lực lượng chức năng xã cùng gia đình, người dân tổ chức tìm kiếm nhưng chưa tìm thấy ông L.

Sau 1 tháng thì phát hiện thi thể của ông L. khi ông chỉ còn bộ xương, trên người mặc áo quần nằm ở dưới gốc cây rừng tràm.

Hiện trường vụ việc. (Nguồn: Page SOS Quảng Nam)

Sáng 26/7, thông tin trên báo Tuổi Trẻ, lãnh đạo Công an xã Thăng An cho hay qua khám nghiệm không có vấn đề gì bất thường, sau đó gia đình tổ chức khâm liệm tại chỗ và đưa thi hài về nhà lo mai táng. Ban đầu xác định nguyên nhân cái chết là do ông L. đi trong rừng bị đuối, mệt chứ không có dấu hiệu tội phạm.

Vị lãnh đạo này cho biết thêm trên Tuổi Trẻ, ngày 25/7, cơ quan điều tra, viện kiểm sát đã khám nghiệm thì ban đầu xác định không có dấu hiệu gì bất thường. Thậm chí tiền ở trong túi của ông L. vẫn còn y nguyên.