Danh tính 2 "trai đẹp" đứng cạnh Lọ Lem - Hạt Dẻ: Mẹ là diễn viên bán xôi nổi tiếng, được đầu tư học hành bài bản từ nhỏ!

Bức ảnh quy tụ bốn gương mặt trẻ nhận về nhiều lời khen khi sở hữu ngoại hình sáng, tạo nên "khung hình toàn visual".

Xuất hiện trong tiệc sinh nhật trên du thuyền của Hạt Dẻ - con gái út MC Quyền Linh, hai chàng trai đứng cạnh chị em Lọ Lem - Hạt Dẻ nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng nhờ ngoại hình điển trai, chiều cao nổi bật cùng thần thái tự tin. Được biết, đây chính là hai con trai của diễn viên Kim Thư.

Bức ảnh quy tụ bốn gương mặt trẻ nhận về nhiều lời khen khi sở hữu ngoại hình sáng, tạo nên "khung hình toàn visual". Thực tế, hai quý tử của Kim Thư và chị em Lọ Lem - Hạt Dẻ đã là bạn bè thân thiết từ nhỏ, thường xuyên xuất hiện trong các dịp đặc biệt của gia đình nhau.

Hai quý tử của Kim Thư và chị em Lọ Lem - Hạt Dẻ đã là bạn bè thân thiết từ nhỏ, thường xuyên xuất hiện trong các dịp đặc biệt của gia đình nhau.

Diễn viên Kim Thư từng có cuộc sống hạnh phúc bên chồng cũ - doanh nhân, nhà sản xuất Phước Sang. Có thời điểm, gia đình sống trong căn biệt thự trị giá hàng chục tỷ đồng và được nhiều người ngưỡng mộ bởi cuộc sống sung túc.

Thế nhưng năm 2012, biến cố xảy đến, Kim Thư gần như trắng tay. Điểm tựa lớn nhất của nữ diễn viên khi ấy chính là hai con trai Phước Quang (tên thân mật Đô La, sinh năm 2007) và Phước Thịnh (tên thân mật Ơ Rô, sinh năm 2009).

Để có thể nuôi con và ổn định cuộc sống, Kim Thư không ngại bắt đầu lại từ đầu. Chị từng bán xôi, gà luộc, mở quán ăn rồi phát triển thành nhà hàng. Từ khâu chuẩn bị nguyên liệu, gói xôi, nấu nướng đến giao hàng, nữ diễn viên đều tự mình đảm nhận.

Sau nhiều năm nỗ lực, việc kinh doanh dần ổn định, giúp Kim Thư xây dựng được cuộc sống mới. Hiện chị là chủ một nhà hàng tại TP.HCM và có điều kiện kinh tế vững vàng hơn trước.

Được mẹ đầu tư học hành bài bản, nuôi dạy cực khéo

Dù trải qua nhiều khó khăn, Kim Thư luôn ưu tiên việc học của các con. Trước đây, chị hạn chế chia sẻ hình ảnh hai quý tử để tránh sự chú ý của dư luận. Chỉ khi các con lớn hơn, nữ diễn viên mới thoải mái xuất hiện cùng con và bày tỏ niềm tự hào trước sự trưởng thành, tự lập của cả hai.

Trong đó, con trai lớn Phước Quang được mẹ cho theo học tại một hệ thống trường song ngữ nổi tiếng ở TP.HCM. Nhà trường được đầu tư cơ sở vật chất hiện đại, lớp học giới hạn sĩ số, nhiều phòng chức năng và khu thể thao đạt tiêu chuẩn, đồng thời chú trọng phát triển song song kiến thức, ngoại ngữ và kỹ năng sống.

Ngoài chương trình tiếng Anh theo chuẩn quốc tế, học sinh còn được giáo dục về lễ nghĩa, giá trị đạo đức và tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa trong năm học. Sau khi tốt nghiệp, học sinh có cơ hội chuyển tiếp đến các trường đại học nước ngoài hoặc các trường đại học thuộc hệ thống giáo dục của tập đoàn.

Kim Thư từng cho biết ban đầu chị mong muốn con trai đi theo định hướng mà mình lựa chọn. Tuy nhiên, sau nhiều lần trò chuyện, lắng nghe quan điểm của con, nữ diễn viên quyết định tôn trọng lựa chọn của Phước Quang. Cuối cùng, hai mẹ con thống nhất để cậu theo học ngành kinh doanh nhằm có nền tảng nghề nghiệp vững chắc, đồng thời vẫn tiếp tục theo đuổi niềm đam mê thể thao, đặc biệt là bóng đá.

Trong khi đó, em trai Phước Thịnh lại bộc lộ năng khiếu nghệ thuật từ sớm và yêu thích diễn xuất. Theo chia sẻ của Kim Thư, cậu bé luôn hào hứng với sân khấu, thậm chí còn rất chú ý đến hình ảnh của bản thân mỗi khi xuất hiện.

diễn viên Kim Thư

Với Kim Thư, điều khiến chị tự hào nhất không phải ngoại hình hay thành tích của các con, mà là sự hiểu chuyện và biết quan tâm đến mẹ. Nữ diễn viên từng chia sẻ rằng hai con có tính cách lễ phép, hiếu thảo, chưa bao giờ đòi hỏi vật chất, luôn sống tự lập và biết nghĩ cho người khác. Đặc biệt, con trai lớn thường tinh tế quan sát cảm xúc của mẹ, học cách lắng nghe và sẻ chia. Mỗi lần diễn viên dự định mua quà tặng, cậu thường ngăn cản với lý do "mẹ sẽ phải làm việc nhiều hơn đó".

Dù công việc kinh doanh bận rộn, Kim Thư vẫn cố gắng dành thời gian bên các con mỗi tuần để bù đắp những thiếu thốn trong quãng thời gian khó khăn trước đây. Sau tất cả, chị lựa chọn đối diện với quá khứ bằng sự bình thản, đồng thời cùng chồng cũ giữ mối quan hệ văn minh để các con luôn nhận được tình yêu thương trọn vẹn từ cả hai phía gia đình. Chính sự đồng hành ấy đã góp phần nuôi dưỡng hai chàng trai trưởng thành, tự tin và ngày càng gây thiện cảm mỗi khi xuất hiện trước công chúng.