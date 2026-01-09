Danh sách 17 lô sữa NAN vừa được Nestlé Việt Nam thu hồi

Công ty TNHH Nestlé Việt Nam thông báo tự nguyện và chủ động thu hồi phòng ngừa 17 lô sữa công thức dành cho trẻ nhỏ mang thương hiệu NAN được nhập khẩu và phân phối tại Việt Nam. Các số lô cụ thể đã được doanh nghiệp công bố trong bảng danh sách kèm theo.

Theo Nestlé Việt Nam, quyết định này được đưa ra sau quá trình rà soát nguyên liệu định kỳ của tập đoàn. Kết quả kiểm tra cho thấy một nguyên liệu thô là dầu PUFA, do nhà cung cấp bên thứ ba tại châu Âu cung ứng, tiềm ẩn khả năng xuất hiện dạng vết Cereulide - độc tố sinh ra từ vi khuẩn Bacillus cereus. Nguyên liệu này được sử dụng với hàm lượng rất nhỏ trong một số sản phẩm sữa công thức dành cho trẻ nhỏ sản xuất tại châu Âu.

Doanh nghiệp nhấn mạnh, đến thời điểm hiện tại chưa có bằng chứng cho thấy Cereulide tồn tại trong các lô sữa NAN thuộc diện thu hồi. Tuy nhiên, theo nguyên tắc thận trọng tối đa và nhằm bảo đảm an toàn cho người tiêu dùng, Nestlé quyết định thu hồi các lô có khả năng bị ảnh hưởng như một biện pháp phòng ngừa, phù hợp với các tiêu chuẩn quản lý chất lượng nghiêm ngặt của tập đoàn.

Nestlé Việt Nam đồng thời khẳng định các sản phẩm không nằm trong danh sách 17 lô nói trên, bao gồm NAN OptiproPlus (bước 3 và 4), NAN SupremePro (3 bước), S-26 Ultima (3 bước), PreNAN, NAN ExpertPro Lactose Free, NAN ExpertPro Total Comfort, Nutren Junior, Peptamen Junior cùng các sản phẩm khác do công ty phân phối, vẫn bảo đảm chất lượng và an toàn để sử dụng.

Động thái thu hồi tại Việt Nam diễn ra trong bối cảnh Bộ Y tế trước đó yêu cầu dừng kinh doanh và gỡ bỏ thông tin một số lô sữa Nestlé Beba và Alfamino do nghi ngại liên quan đến độc tố vi khuẩn. Cục An toàn thực phẩm cũng đề nghị các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát việc buôn bán các sản phẩm này, đặc biệt trên sàn thương mại điện tử.

Trước đó, tập đoàn Nestlé đã triển khai chiến dịch thu hồi nhiều lô sữa công thức cho trẻ em tại hàng chục quốc gia sau khi phát hiện nguy cơ liên quan đến Cereulide trong nguyên liệu thô. Hoạt động thu hồi được khởi động từ cuối năm 2025 và mở rộng trong tháng 1/2026, sau khi doanh nghiệp hoàn tất các xét nghiệm an toàn cần thiết.