HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Danh sách 162 sản phẩm mỹ phẩm của Mailisa bị lấy mẫu kiểm tra

NHƯ LOAN/VTC News |

Cục Quản lý Dược yêu cầu các địa phương lấy mẫu kiểm nghiệm chất lượng sản phẩm mỹ phẩm mang nhãn hiệu Doctor Magic, Maika Beauty và MK của Công ty MK Skincare.

Các mẫu được lấy chủ yếu tập trung vào sản phẩm làm trắng da, kem chống nắng và các mỹ phẩm có nhãn, hoặc hướng dẫn sử dụng dành cho phụ nữ mang thai hoặc trẻ em.

Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương và Viện Kiểm nghiệm thuốc TP.HCM cũng đồng thời lấy mẫu tại các đầu mối phân phối lớn và trên các sàn thương mại điện tử, đồng thời hỗ trợ các trung tâm kiểm nghiệm địa phương trong trường hợp nghi ngờ sản phẩm chứa chất cấm hoặc vượt quá giới hạn cho phép về hàm lượng các thành phần.

Cục Quản lý Dược cũng yêu cầu công ty MK Skincare cung cấp kết quả kiểm nghiệm và hồ sơ thông tin sản phẩm đối với 162 sản phẩm được cấp số tiếp nhận Phiếu công bố.

Dưới đây là danh sách 162 sản phẩm mỹ phẩm mang nhãn hiệu Doctor Magic, Maika Beauty và MK của Công ty MK Skincare, liên quan đến hệ thống thẩm mỹ viện Mailisa .

Danh sách 162 sản phẩm mỹ phẩm của Mailisa bị lấy mẫu kiểm tra- Ảnh 1.

Danh sách 162 sản phẩm mỹ phẩm của Mailisa bị lấy mẫu kiểm tra- Ảnh 2.

Danh sách 162 sản phẩm mỹ phẩm của Mailisa bị lấy mẫu kiểm tra- Ảnh 3.

Danh sách 162 sản phẩm mỹ phẩm của Mailisa bị lấy mẫu kiểm tra- Ảnh 4.

Danh sách 162 sản phẩm mỹ phẩm của Mailisa bị lấy mẫu kiểm tra- Ảnh 5.

Danh sách 162 sản phẩm mỹ phẩm của Mailisa bị lấy mẫu kiểm tra- Ảnh 6.

Danh sách 162 sản phẩm mỹ phẩm của Mailisa bị lấy mẫu kiểm tra- Ảnh 7.

Danh sách 162 sản phẩm mỹ phẩm của Mailisa bị lấy mẫu kiểm tra- Ảnh 8.

Danh sách 162 sản phẩm mỹ phẩm của Mailisa bị lấy mẫu kiểm tra- Ảnh 9.

Danh sách 162 sản phẩm mỹ phẩm của Mailisa bị lấy mẫu kiểm tra- Ảnh 10.

Danh sách 162 sản phẩm mỹ phẩm của Mailisa bị lấy mẫu kiểm tra- Ảnh 11.

Danh sách 162 sản phẩm mỹ phẩm của Mailisa bị lấy mẫu kiểm tra- Ảnh 12.

Danh sách 162 sản phẩm mỹ phẩm của Mailisa bị lấy mẫu kiểm tra- Ảnh 13.

Danh sách 162 sản phẩm mỹ phẩm của Mailisa bị lấy mẫu kiểm tra- Ảnh 14.

Danh sách 162 sản phẩm mỹ phẩm của Mailisa bị lấy mẫu kiểm tra- Ảnh 15.

Danh sách 162 sản phẩm mỹ phẩm của Mailisa bị lấy mẫu kiểm tra- Ảnh 16.

Danh sách 162 sản phẩm mỹ phẩm của Mailisa bị lấy mẫu kiểm tra- Ảnh 17.

Danh sách 162 sản phẩm mỹ phẩm của Mailisa bị lấy mẫu kiểm tra- Ảnh 18.

Bộ Y tế yêu cầu lấy mẫu kiểm tra chất lượng 162 sản phẩm của Mailisa
Tags

Mailisa

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại