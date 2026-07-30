Bộ Chính trị yêu cầu đánh giá toàn diện đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý và cán bộ được phê duyệt quy hoạch để có cơ sở xây dựng phương án điều động, luân chuyển.

Nhiệm vụ trên được nêu tại Kế hoạch 06 của Bộ Chính trị thực hiện Kết luận Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về tiếp tục hoàn thiện, vận hành hiệu quả mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Quang cảnh Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. (Ảnh: Phạm Thắng)

Bộ Chính trị yêu cầu Ban Tổ chức Trung ương rà soát, nghiên cứu sửa đổi, bổ sung các văn bản của Trung ương, quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế, công tác cán bộ; quy chế làm việc, quy chế phối hợp của các cấp ủy, tổ chức đảng (hoàn thành trong tháng 12/2026).

Việc này nhằm thống nhất, đồng bộ với Quy định thi hành Điều lệ Đảng, phù hợp với chủ trương thí điểm mô hình tổ chức đảng trong giai đoạn mới.

Ban Tổ chức Trung ương cần chủ trì nghiên cứu, xây dựng đề án sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ của cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc cấp ủy cấp tỉnh, cấp xã (trong đó có nội dung điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ của ban tuyên giáo cấp ủy các cấp) bảo đảm đồng bộ, thống nhất với đề án chuyển chức năng, nhiệm vụ tham mưu về công tác dân vận từ Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương về Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương (cấp tỉnh hoàn thành trong quý III/2026, cấp xã hoàn thành trong quý I/2027).

Ban Tổ chức Trung ương được giao chủ trì, phối hợp với Đảng ủy Chính phủ đề xuất bộ tiêu chí khung đánh giá hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả vận hành mô hình tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp (hoàn thành trong năm 2027).

Bên cạnh đó, chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, xây dựng đề án chuyển chức năng, nhiệm vụ bồi dưỡng về lý luận chính trị và cập nhật kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ từ trung tâm chính trị xã, phường, đặc khu về trường chính trị tỉnh, thành phố (hoàn thành trong quý III/2026). Tham mưu sửa đổi, bổ sung các quyết định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương (hoàn thành trong quý III/2026).

Nghiên cứu xây dựng mô hình tổ chức theo ngành dọc đối với các cơ quan Nội chính, Kiểm tra của Đảng, Thanh tra Nhà nước, hoạt động theo cơ chế lãnh đạo “song trùng” cả ở Trung ương và địa phương, báo cáo Bộ Chính trị (hoàn thành trong tháng 10/2026).

“ Đánh giá kỹ lưỡng, toàn diện đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý hiện nay và đội ngũ cán bộ được phê duyệt quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý theo các tiêu chí cụ thể để có cơ sở xây dựng phương án điều động, luân chuyển, phân công, bố trí cán bộ (thực hiện định kỳ theo quy định) ”, Kế hoạch nêu rõ.

Một nhiệm vụ quan trọng khác của Ban Tổ chức Trung ương là chủ trì, tham mưu Bộ Chính trị giao biên chế giai đoạn 2027-2031 cho các địa phương, cơ quan, đơn vị, tổ chức trong hệ thống chính trị (hoàn thành trong tháng 12/2026).

Ngoài ra là xây dựng Cơ sở dữ liệu và phát triển Sổ tay đảng viên điện tử thành ứng dụng thống nhất của tổ chức đảng và đảng viên (hoàn thành trong năm 2026-2027).

Đối với Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Bộ Chính trị giao chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương khẩn trương tổ chức bàn giao, tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ tham mưu về công tác dân vận. Rà soát, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt quy định mới về chức năng, nhiệm vụ và kiện toàn bộ máy tổ chức trực thuộc (hoàn thành trong tháng 8/2026).

Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương cần rà soát sửa đổi, bổ sung, xây dựng các văn bản, quy định để bảo đảm hướng mạnh về cơ sở, gần dân, sát dân, trọng dân, hiểu dân, lắng nghe ý kiến của Nhân dân, kịp thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị chính đáng của Nhân dân với cấp uỷ, chính quyền (hoàn thành trong năm 2026-2027).

Cùng với việc nghiên cứu, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét sửa đổi các văn bản liên quan đến tổ chức và hoạt động của các Hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ (hoàn thành trong năm 2026-2027), Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương phải rà soát xây dựng, hoàn thiện quy chế phối hợp công tác của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam với Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ (hoàn thành trong năm 2026-2027).

Bộ Chính trị cũng lưu ý khẩn trương hoàn thành sắp xếp, tinh gọn các cơ quan báo, tạp chí, đơn vị sự nghiệp thuộc MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở Trung ương theo các kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư (hoàn thành trong năm 2026-2027).

Bộ Chính trị giao Ủy ban Kiểm tra Trung ương tham mưu cấp có thẩm quyền hoặc theo thẩm quyền thực hiện sửa đổi, bổ sung các văn bản có liên quan về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng phù hợp với mô hình tổ chức mới (thực hiện thường xuyên).

Sắp xếp bộ máy bên trong đồng bộ với phân cấp, phân quyền

Đối với Đảng ủy các bộ, cơ quan ngang bộ thuộc Chính phủ, Bộ Chính trị quán triệt việc sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong các bộ, cơ quan ngang bộ đồng bộ với phân cấp, phân quyền (hoàn thành trong năm 2026).

Cùng với đẩy nhanh tiến độ tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập đủ điều kiện, cần đẩy mạnh xã hội hoá, chuyển giao các nhiệm vụ, dịch vụ công mà Nhà nước không nhất thiết phải thực hiện cho khu vực ngoài nhà nước đảm nhiệm (trọng tâm là các lĩnh vực: giáo dục, y tế, văn hoá, thể thao, chăm sóc người cao tuổi và dịch vụ môi trường).

Đảng ủy Bộ Tài chính cần lãnh đạo, chỉ đạo nghiên cứu xây dựng 2 chỉ tiêu kinh tế tổng hợp cấp xã gồm tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn cấp xã và thu nhập bình quân đầu người ở cấp xã, báo cáo lại Bộ Chính trị (hoàn thành trong năm 2026).

Đối với Ban Thường vụ các tỉnh ủy, thành ủy, Bộ Chính trị lưu ý tập trung chỉ đạo thí điểm thành lập mới 2 đảng bộ cơ sở trực thuộc cấp ủy tỉnh, thành phố, gồm: Đảng bộ HĐND tỉnh, thành phố và Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể tỉnh, thành phố. Đồng thời kiện toàn mô hình đảng bộ trực thuộc cơ sở là cấp trên trực tiếp của các chi bộ thôn, tổ dân phố theo đề án của Trung ương.

Thực hiện điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ tham mưu về công tác dân vận theo hướng dẫn của Trung ương (triển khai ngay sau khi có chủ trương của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, hoàn thành trong quý III/2026).

Các địa phương cần rà soát, đánh giá, điều chỉnh việc sắp xếp, bố trí cán bộ cấp tỉnh, cấp xã sau hợp nhất, sáp nhập theo phân cấp quản lý cán bộ (hoàn thành trong năm 2026).

Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp ngang tầm nhiệm vụ theo chủ trương, kết luận của Trung ương. Đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng về dữ liệu, trí tuệ nhân tạo, an toàn thông tin, kỹ năng số gắn với yêu cầu thực tiễn từng vị trí việc làm, nhất là đội ngũ cán bộ trực tiếp tham mưu, quản lý và giải quyết công việc trên môi trường số (thực hiện thường xuyên).

Đi kèm đó là tập trung cơ cấu lại đội ngũ cán bộ , công chức, viên chức bảo đảm đồng bộ với yêu cầu tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp (hoàn thành trong năm 2026).

Cũng theo yêu cầu của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ các tỉnh ủy, thành ủy chủ động rà soát những đơn vị hành chính chưa đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện hoặc phát sinh bất hợp lý trong quá trình vận hành; xây dựng phương án điều chỉnh, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Bên cạnh đó, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả việc sắp xếp bên trong tổ chức bộ máy hệ thống chính trị địa phương, nhất là sắp xếp, tinh gọn đơn vị sự nghiệp công lập theo chỉ đạo của Trung ương.