Theo báo cáo mới của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), năng lượng tái tạo dự kiến sẽ vượt qua than đá để trở thành nguồn điện lớn nhất thế giới sớm nhất là vào năm 2025 hoặc muộn nhất là vào năm 2026, tùy thuộc vào xu hướng thời tiết và giá nhiên liệu.

Đồng thời, sản lượng điện hạt nhân dự kiến sẽ đạt mức cao kỷ lục, nhờ việc tái khởi động lò phản ứng ở Nhật Bản, sản lượng mạnh mẽ ở Mỹ và Pháp, cùng với các nguồn điện mới, chủ yếu ở châu Á, theo "Báo cáo Cập nhật Giữa năm về Điện" của IEA.

Kết quả của những diễn biến này, lượng khí thải CO2 trên toàn thế giới từ quá trình phát điện hiện được dự báo sẽ ổn định vào năm 2025 và giảm nhẹ vào năm 2026, mặc dù điều kiện thời tiết và kinh tế có thể ảnh hưởng đến quỹ đạo đó.

Năng lượng tái tạo bao gồm năng lượng mặt trời, năng lượng gió, năng lượng nước (thủy điện), năng lượng địa nhiệt, và năng lượng sinh khối. Ảnh: Linkedin

Cũng theo IEA, nhu cầu điện toàn cầu dự kiến sẽ tăng với tốc độ nhanh nhất trong hơn một thập kỷ bất chấp áp lực kinh tế đang diễn ra, trong đó năng lượng tái tạo, khí đốt tự nhiên và hạt nhân đều góp phần đáp ứng nhu cầu bổ sung.

Nhu cầu điện dự kiến sẽ tăng 3,3% vào năm 2025 và 3,7% vào năm 2026 - nhanh hơn gấp đôi so với mức tăng trưởng tổng nhu cầu năng lượng trong cùng kỳ.

Báo cáo mới này nhấn mạnh nhu cầu điện ngày càng tăng để cung cấp điện cho các nhà máy và thiết bị gia dụng, làm mát các tòa nhà, vận hành đội xe trung tâm dữ liệu đang phát triển, vận hành xe điện...

Và năng lượng tái tạo, khí đốt tự nhiên và hạt nhân sẽ đáp ứng nhu cầu này.

Các nền kinh tế mới nổi ở châu Á chiếm phần lớn mức tăng trưởng nhu cầu điện toàn cầu. Trung Quốc và Ấn Độ dự kiến sẽ thúc đẩy 60% mức tăng trưởng tiêu thụ điện toàn cầu trong năm 2025 và 2026. Tăng trưởng nhu cầu dự kiến sẽ tăng tốc lên 5,7% ở Trung Quốc và 6,6% ở Ấn Độ vào năm tới, từ mức tương ứng là 5% và 4% vào năm 2025.

Tại Mỹ, sự mở rộng nhanh chóng của các trung tâm dữ liệu dự kiến sẽ duy trì mức tăng trưởng nhu cầu điện hàng năm trên 2% vào cả năm 2025 và 2026, cao hơn gấp đôi tốc độ tăng trưởng trung bình trong thập kỷ qua.

Ngược lại, mức tiêu thụ điện tại Liên minh Châu Âu dự kiến sẽ tăng chậm hơn trong năm 2025, ở mức khoảng 1%, mặc dù dự kiến sẽ tăng tốc khiêm tốn vào năm 2026, báo cáo cho thấy.