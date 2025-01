Dành 10 năm nghiên cứu tuổi thọ, tiến sĩ chỉ ra: 1 bí mật kinh ngạc khiến bạn "trẻ mãi", nhưng nhiều người thường bỏ qua

Tiến sĩ Anthony Yuon, MD, là một bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ được cấp phép hành nghề, tác giả từng đoạt giải thưởng và chuyên gia chống lão hóa. Được công nhận là người đi đầu trong lĩnh vực này, ông được đánh giá cao vì cách tiếp cận trung thực và khả năng nói về mọi lĩnh vực sức khỏe và hạnh phúc, không chỉ phẫu thuật thẩm mỹ. Ông là người dẫn chương trình podcast The Doctor Yuon Show và đã xuất hiện trong các chương trình truyền hình như Live with Kelly and Mark, The Rachael Ray Show, The Doctors và nhiều chương trình khác tại Mỹ.

Là một bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ , công việc của Anthony Yuon liên quan đến nhiều loại thủ thuật được gọi là chống lão hóa. Nhưng trong khi phấu thuật thẩm mỹ có thể khiến bạn trông trẻ hơn, các tế bào trong cơ thể bạn sẽ không hoạt động theo cách của một cơ thể trẻ hơn.

Đó là lý do tại sao Anthony Yuon đã dành hàng nghìn giờ trong 10 năm qua để tìm hiểu về một phương pháp điều trị bệnh nhân mà ông chưa từng được học ở trường y hay trong thời gian nội trú. Ông cũng đã viết về điều này trong cuốn sách "Younger for Life" của mình.

Ông khám phá ra một trong những điều đáng ngạc nhiên nhất giúp "bạn trẻ ra" nhưng thường bị bỏ qua là trạng thái tinh thần. Trạng thái tinh thần tích cực có thể mang lại điều kỳ diệu cho cơ thể bạn.

Tinh thần "trẻ mãi không già"

Nghiên cứu cho thấy cách chúng ta suy nghĩ sẽ được phản ánh qua cơ thể, và cách chúng ta giữ gìn cơ thể sẽ được phản ánh qua cách chúng ta suy nghĩ. Ví dụ, nếu bạn mỉm cười, bạn có thể bắt đầu khiến bạn cảm thấy vui vẻ. Nếu bạn suy sụp, bạn có thể bắt đầu cảm thấy buồn. Ngược lại, cảm thấy buồn có thể khiến bạn suy sụp, và cảm thấy vui vẻ có thể kích hoạt nụ cười tự động. Bạn có thể tận dụng điều này bằng một điều đơn giản: suy nghĩ tích cực.

Một số nghiên cứu gần đây đã chỉ ra rằng những người có thái độ sống tích cực có sức khỏe tinh thần tốt hơn và chất lượng cuộc sống được cải thiện khi họ già đi. Một nghiên cứu của Harvard năm 2022 về 14.000 người lớn trên 50 tuổi cho thấy những người có cảm giác hài lòng nhất về tuổi già có nhiều khả năng cảm thấy khỏe hơn, sống lâu hơn, có sức khỏe tinh thần tốt hơn và có thói quen sức khỏe tốt hơn so với những người có suy nghĩ tiêu cực.

Làm thế nào để giữ thái độ trẻ trung

Hãy nghĩ về một số khác biệt điển hình giữa người già và người trẻ. Người trẻ có xu hướng muốn học những điều mới, cười nhiều hơn, di chuyển nhiều hơn và cảm thấy vui vẻ. Đó là điều bạn nên học hỏi. Một số người lớn tuổi thích dành giao lưu với những người trẻ tuổi hơn để giúp họ trẻ trung trong tâm trí và trái tim. Họ duy trì một cái nhìn tích cực, tò mò và phát triển theo thời gian, thay đổi và không bị bó buộc trong cách sống của họ.

Đây là lời khuyên tốt nhất để giữ thái độ trẻ trung hơn:

Học những điều mới. Khi bạn thử những điều mới như một ngôn ngữ, học một nhạc cụ, đọc một cuốn sách khó, đặt câu hỏi… Khi đó các tế bào thần kinh của bạn sẽ tạo ra những kết nối mới và thậm chí làm chậm quá trình lão hóa của não. Đây là khái niệm về tính dẻo của não và nó có thể giúp não bạn hoạt động tốt hơn.

Nghỉ ngơi. Bạn không cần phải làm việc liên tục. Hãy dành thời gian mỗi tuần để thư giãn và vui chơi.

Đừng quá khắt khe với bản thân. Khi sự tự ti và tiêu cực xuất hiện, hãy dừng lại và nhắc nhở bản thân rằng bạn đang làm tốt nhất có thể.

Hãy tha thứ và bước tiếp. Giữ mãi sự cay đắng và oán giận là một trong những điều tệ nhất bạn làm để tăng thêm căng thẳng trong cuộc sống. Có những người sẽ đối xử tệ với bạn, có tính cách độc hại, khiến bạn mất thời gian, đau khổ và nhiều thứ khác. Đừng để họ làm bạn tệ hơn nữa bằng cách dành cho họ bất kỳ khoảng không nào trong tâm trí bạn.

Tận hưởng cuộc sống. Ngày lễ, họp mặt gia đình, bạn bè — hãy tận dụng các cột mốc và cơ hội để kết nối với những người bạn quan tâm.

Yêu thương. Yêu gia đình, bạn bè, thú cưng, cuộc sống của bạn và đặc biệt là yêu chính bản thân mình. Hãy thường xuyên tận hưởng tình yêu và trao tặng nó một cách hào phóng. Chỉ riêng điều này cũng có thể giúp bạn cảm thấy trẻ trung và tràn đầy sức sống.

Theo CNBC