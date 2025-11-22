HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Đăng tin ‘được bác sĩ ưu tiên khám tại Bệnh viện Bạch Mai', người phụ nữ bị xử lý

Minh Khang |

Đăng tin “đi khám được ưu tiên khám nhanh”, người phụ nữ đã bị cơ quan chức năng xử lý.

Ngày 21/11/2025, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an thành phố Hà Nội đã xử lý 01 trường hợp cá nhân đăng tải thông tin tin sai sự thật về công tác khám chữa bệnh tại Bệnh viện Bạch Mai trên mạng xã hội.

Qua công tác nắm tình hình, Phòng An ninh chính trị nội bộ phát hiện một tài khoản mạng xã hội Threads đăng tải thông tin về việc người nhà bị ốm nhưng nhờ có quan hệ với bác sĩ trong Bệnh viện Bạch Mai nên được ưu tiên khám chữa bệnh.

Việc đăng tải thông tin này đã tạo nhiều dư luận trái chiều làm ảnh hưởng đến uy tín của Bệnh viện Bạch Mai.

Đăng tin ‘được bác sĩ ưu tiên khám tại Bệnh viện Bạch Mai', người phụ nữ bị xử lý- Ảnh 1.

Thông tin đăng tải trên mạng xã hội (Ảnh: CQCA).

Sau khi xác minh, cơ quan chức năng đã xác định tài khoản viết đăng tải nội dung trên là của N.T.H (SN 1990, trú tại: Yên Hòa, Hà Nội). Tại cơ quan Công an, N.T.H đã thừa nhận nội dung trên là hoàn toàn hư cấu, không đúng sự thật. N.T.H đã gỡ bỏ bài viết trên và đăng tải thông tin đính chính về Bệnh viện Bạch Mai.

Hiện, Phòng An ninh chính trị nội bộ đang củng cố hồ sơ để xử lý N.T.H theo quy định của pháp luật.

Công an thành phố Hà Nội đề nghị người dân thận trọng, cảnh giác khi viết bài, chia sẻ các thông tin chưa được xác thực, tránh gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự trên địa bàn Thành phố. Các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin không đúng sự thật trên mạng xã hội sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Những bộ phận của cá chứa chất cực độc: Số 1 nhiều người Việt ăn để "bổ thận tráng dương"
Tags

Bệnh viện Bạch Mai

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại