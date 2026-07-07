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Đang phi tang xác bạn gái, kẻ sát nhân lên cơn đau tim rồi tử vong

Hoàng Hà/VTC News
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Kẻ sát nhân lên cơn đau tim ngay trong lúc đang phi tang xác bạn gái; thi thể của cả hai nằm ngay cạnh nhau trong rừng.

Cảnh sát quận Chambers, thị trấn Lanett, bang Alabama, nước Mỹ vừa công bố kết luận tử vong của một vụ án hy hữu. Trước đó, vào ngày 10/6, người dân bất ngờ phát hiện thi thể của Jessica Folds (47 tuổi) và Both Daniel Robbins (44 tuổi) trong một khu rừng chỉ cách nhà Jesssica vài cây số.

Chia sẻ với kênh tin tức địa phương, cảnh sát trưởng quận Chambers, ông Jeff Nelson, cho biết cảnh sát tìm thấy thi thể của Jessica trong tư thế hai tay giơ cao quá đầu. Kết quả pháp y sau đó xác nhận cô bị siết cổ đến chết.

Nằm ngay cạnh cô là thi thể của Robbins trong tư thế co quắp, chết do lên cơn đau tim. Tại hiện trường, lực lượng chức năng ghi nhận một đường kéo hằn rõ trên mặt đất.

Hai người này hẹn hò với nhau từ năm 2025. Mặc dù chưa rõ địa điểm cụ thể nơi án mạng xảy ra, cảnh sát tin rằng Robbins đã ra tay sát hại Folds trong một vụ bạo lực gia đình.

Viện trưởng Viện kiểm sát quận Chambers, ông Mike Segrest xác nhận Robbins đang cố tình phi tang xác Jessica thì bất ngờ lên cơn đau tim rồi tử vong. Ông Segrest chia sẻ thêm: “Kẻ sát nhân Robbins đã lên cơn đau tim ngay trong lúc thực hiện hành vi phi tang xác bạn gái. Thi thể của cả hai nằm ngay cạnh nhau trong rừng”.

Đang phi tang xác bạn gái, kẻ sát nhân lên cơn đau tim tử vong bất ngờ - Ảnh 1.

Kẻ sát nhân Robbins bất ngờ lên cơ đau tim khi đang phi tang xác nạn nhân Jessica.

Lực lượng an ninh được gọi đến khu rừng sau khi một người qua đường phát hiện chiếc xe bị bỏ lại bên lề đường đất nhưng động cơ vẫn đang nổ. Cửa phía tài xế vẫn mở và thùng xe thì hạ xuống.

Từ vị trí đó, cảnh sát lần theo dấu vết vật nặng bị kéo lê trên nền đất. Vệt kéo bắt đầu từ mặt đất ngay cạnh phần thùng xe tải, kéo dài vào sâu trong rừng. Tại đây, họ tìm thấy hai thi thể nằm trên đất. Người qua đường phát hiện ra chiếc xe và hai thi thể ban đầu còn lầm tưởng đó là ma-nơ-canh.

Cái chết đột ngột của Jessica gây cú sốc đau đớn cho 3 người con trai. Còn Robbins là cha của một cô con gái. Hiện tại, cảnh sát chưa công bố động cơ của vụ giết người và vụ việc vẫn đang tiếp tục được điều tra.

Tháng 5/2022, một vụ án mạng kỳ lạ với kịch bản tương tự xảy ra tại bang Nam Carolina, Mỹ. Hung thủ Joseph Anthony McKinnon (60 tuổi) sát hại bạn gái sống cùng nhà là bà Patricia Ruth Dent (65 tuổi).

Sau khi bọc thi thể nạn nhân vào túi rác, McKinnon kéo ra sân sau và dốc sức đào huyệt để phi tang. Tuy nhiên, sự gắng sức quá độ trong trạng thái hoảng loạn khiến y lên cơn đau tim cấp tính. McKinnon đổ gục và chết ngay cạnh chiếc hố đang lấp dở, tự khép lại tội ác của mình ngay tại hiện trường.

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tử vong

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