Đang livestream game thì liên tục bị yêu cầu đứng dậy khoe ngoại hình, nữ streamer gợi cảm bức xúc, thẳng thừng đáp trả

Cô nàng streamer tỏ ra không hề nhân nhượng trước những yêu cầu có phần quá đáng từ phía người xem.

Là một trong những nữ streamer nổi tiếng của làng game Trung Quốc, Zhou Shuyi từ lâu đã sở hữu lượng người theo dõi đông đảo nhờ khả năng bình luận, chơi game và phong cách livestream sôi nổi.

Tuy nhiên, việc có ngoại hình nổi bật cũng khiến cô không ít lần trở thành tâm điểm của những bình luận đi quá giới hạn từ một bộ phận khán giả.

Mới đây, trong một buổi phát sóng trực tiếp, cô nàng streamer tiếp tục rơi vào tình huống khó xử khi phần bình luận liên tục xuất hiện những yêu cầu không liên quan đến nội dung livestream.

Đáng chú ý, mọi chuyện xảy ra ngay từ những phút đầu buổi phát sóng. Ban đầu, một số người xem chỉ hỏi nữ streamer hôm nay mặc trang phục gì. Thế nhưng chỉ ít phút sau, nhiều tài khoản bắt đầu đồng loạt yêu cầu cô đứng dậy để mọi người có thể nhìn rõ ngoại hình. Trước những bình luận này, Zhou Shuyi lập tức tỏ rõ sự khó chịu. Nữ streamer thẳng thừng đáp lại rằng cô không phải là một streamer xây dựng nội dung dựa trên ngoại hình. Theo cô, việc khán giả yêu cầu mình đứng lên chỉ để ngắm vóc dáng là điều hoàn toàn vô lý.

"Tôi đâu phải streamer ngoại hình. Các bạn bảo tôi đứng là tôi phải đứng à? Các bạn là ai?" - nữ streamer mạnh mẽ phản pháo. Dù vậy, phần bình luận vẫn chưa dừng lại. Sau yêu cầu đứng dậy, một số người xem tiếp tục chuyển sang đề nghị cô dùng chân để chơi game, thậm chí liên tục nhắc đến việc muốn nhìn bàn chân của nữ streamer.

Lần này, Zhou Shuyi phản ứng còn gay gắt hơn. Cô cho biết vừa mới bắt đầu buổi livestream đã liên tục phải đọc những bình luận như vậy, điều khiến bản thân cảm thấy vô cùng khó chịu. Theo Zhou Shuyi, nếu người xem thực sự quan tâm đến các nội dung tập trung vào ngoại hình thì nên tìm đến những streamer hoặc chuyên mục phù hợp thay vì vào phòng phát sóng của cô. Cô nhấn mạnh bản thân là một streamer game, mục tiêu chính của các buổi phát sóng là chơi game, trò chuyện và tương tác với người xem về nội dung game chứ không phải đáp ứng các yêu cầu liên quan đến ngoại hình.

Nữ streamer cũng thừa nhận cô biết mình có ngoại hình khá nổi bật và điều đó có thể thu hút sự chú ý của một bộ phận khán giả. Tuy nhiên, cô không muốn mọi người chỉ tập trung vào vẻ ngoài mà bỏ qua những gì cô đầu tư cho nội dung livestream.

Đoạn cắt từ buổi phát sóng nhanh chóng được chia sẻ trên nhiều nền tảng mạng xã hội và diễn đàn game. Không ít người lên tiếng ủng hộ phản ứng của Zhou Shuyi, cho rằng việc yêu cầu streamer liên tục tạo dáng, đứng lên hay thực hiện các hành động không liên quan đến nội dung phát sóng là thiếu tôn trọng.

Bên cạnh đó, cũng có ý kiến cho rằng đây là tình trạng mà nhiều nữ streamer nổi tiếng phải đối mặt khi lượng người xem ngày càng đông. Những bình luận mang tính trêu chọc hoặc tập trung quá mức vào ngoại hình thường xuyên xuất hiện, khiến không ít người sáng tạo nội dung phải nhiều lần lên tiếng để xác định rõ ranh giới giữa việc giao lưu với khán giả và những yêu cầu vượt quá phạm vi của một buổi livestream game.

Với Zhou Shuyi, màn đáp trả lần này cho thấy cô muốn khán giả nhớ đến mình trước hết là một streamer chuyên về game, thay vì chỉ chú ý đến ngoại hình hay những yếu tố bên lề.