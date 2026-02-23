Đang khoẻ mạnh bỗng nhồi máu cơ tim ở tuổi 32, nhìn 4 thói quen của người đàn ông này nhiều người hoảng vì… quen quá

Một người đàn ông 32 tuổi, họ Thẩm, ở Giang Tô (Trung Quốc) được gia đình đưa vào cấp cứu trong tình trạng bất tỉnh, không thở, không bắt được mạch cảnh. Theo Litchi News, đội ngũ cấp cứu xác định anh bị nhồi máu cơ tim cấp tính do tắc hoàn toàn động mạch vành phải. Khoảng một phần ba cơ tim rơi vào tình trạng thiếu máu và hoại tử.

Được biết, các bác sĩ phải hồi sức tim phổi liên tục hơn 20 phút. Sau nỗ lực không ngừng, nhịp tim và hơi thở của anh mới dần trở lại. Thực hiện thêm một loạt các điều trị khác mới đưa anh Thẩm thoát khỏi tình trạng nguy kịch.

Điều khiến nhiều người sốc là người đàn ông trẻ này nhìn vẻ bề ngoài rất khỏe mạnh. Hơn nữa, cũng không có tiền sử bệnh tim mạch, không cao huyết áp, không tiểu đường. Thời điểm lên cơn nhồi máu cơ tim, anh còn đang tập thể dục. Bác sĩ Xie Runping, Phó trưởng khoa Cấp cứu Bệnh viện Y học Cổ truyền thành phố Dương Châu (Giang Tô, Trung Quốc) phát hiện ra "thủ phạm" ngay khi vừa trò chuyện với gia đình.

Hóa ra, công việc đặc thù của anh Thẩm thường xuyên phải thức đêm, làm xen kẽ một tuần ca đêm - một tuần ca ngày đã hơn 10 năm. Vấn đề càng nghiêm trọng khi anh sinh hoạt thất thường, có một loạt các thói quen xấu khác từ rượu bia tới ăn nhiều muối, căng thẳng kéo dài.

“Những yếu tố này có thể gây tổn thương lớp nội mạc mạch máu, làm hình thành cục máu đông và dẫn tới nhồi máu cơ tim, ” bác sĩ Xie giải thích. Trong khi đó, anh Thẩm luôn chủ quan mình còn trẻ, không thăm khám định kỳ, ốm đau cũng thường cố chịu vì sợ rằng "nhờn thuốc".

May mắn là được người nhà phát hiện ngay khi vừa lên cơn nhồi máu cơ tim và đi cấp cứu kịp thời. Sau 4 ngày điều trị, các chỉ số sinh tồn của anh Thẩm đã ổn định.

Cảnh báo những thói quen quen thuộc nhưng âm thầm "bào mòn" tim

Trường hợp của anh Thẩm khiến nhiều người giật mình. Không chỉ vì anh không có bệnh nền, đang trẻ tuổi mà còn vì những thói quen được nhắc đến đều rất phổ biến. Nhất là với người trẻ tuổi.

Bác sĩ Xie giải thích lý do 4 thói quen xấu của anh Thẩm dẫn tới nhồi máu cơ tim, dù ở người còn trẻ như sau:

1. Thức khuya thường xuyên, giờ giấc sinh hoạt thất thường

Thức khuya làm rối loạn nhịp sinh học, khiến hormone stress như cortisol tăng cao kéo dài. Điều này thúc đẩy tăng huyết áp, rối loạn đường huyết và tăng viêm mạch máu. Khi lớp nội mạc mạch vành bị tổn thương, cholesterol dễ bám vào tạo mảng xơ vữa. Mảng xơ vữa vỡ ra sẽ hình thành cục máu đông, gây tắc mạch và dẫn đến nhồi máu cơ tim.

Về lâu dài, thói quen này còn làm tăng nguy cơ tăng huyết áp, đái tháo đường type 2, rối loạn mỡ máu và đột quỵ.

2. Uống nhiều bia rượu

Anh Thẩm uống bia hoặc rượu gần như mỗi ngày, nhất là những ngày làm ca đêm mệt mỏi hoặc khi căng thẳng vì áp lực tiền bạc.

Theo bác sĩ Xie, rượu làm tăng huyết áp, tăng triglyceride và gây độc trực tiếp cho cơ tim. Uống nhiều trong thời gian dài khiến thành mạch kém đàn hồi, dễ viêm và hình thành huyết khối. Đặc biệt, uống rượu quá mức còn có thể gây co thắt mạch vành đột ngột, kích hoạt nhồi máu ngay cả khi chưa có mảng xơ vữa lớn. Ngoài nhồi máu cơ tim, bia rượu còn liên quan đến bệnh cơ tim giãn, loạn nhịp tim, gan nhiễm mỡ, xơ gan và đột quỵ xuất huyết.

3. Ăn thừa muối

Muối làm cơ thể giữ nước, tăng thể tích tuần hoàn và khiến huyết áp tăng cao. Huyết áp cao kéo dài gây áp lực lên thành động mạch, thúc đẩy xơ vữa tiến triển nhanh hơn. Mạch vành khi đã hẹp vì xơ vữa rất dễ bị tắc nghẽn hoàn toàn nếu xuất hiện thêm cục máu đông.

Anh Thẩm ăn gì cũng thích thêm muối mà không hay chế độ ăn nhiều muối còn làm tăng nguy cơ suy tim, suy thận, phì đại cơ tim và đột quỵ.

4. Căng thẳng, áp lực kéo dài

Anh Thẩm là lao động chính trong gia đình, nhà lại có người già, trẻ nhỏ và người mắc bệnh nan y nên áp lực của anh không nhỏ. Stress mãn tính khiến hệ thần kinh giao cảm hoạt động quá mức, tim đập nhanh, huyết áp tăng và mạch máu co lại. Tình trạng này kéo dài sẽ làm tăng phản ứng viêm trong cơ thể và tăng khả năng hình thành huyết khối. Một cơn stress dữ dội thậm chí có thể là “giọt nước tràn ly” gây nhồi máu cấp.

Bác sĩ Xie cho biết, căng thẳng lâu ngày cũng liên quan đến rối loạn lo âu, trầm cảm, rối loạn giấc ngủ và tăng nguy cơ bệnh tim mạch nói chung.

Trường hợp người đàn ông 32 tuổi này là lời cảnh báo rõ ràng: tim không đợi đến khi bạn có bệnh nền mới lên tiếng. Đôi khi, những thói quen tưởng như “bình thường” lại chính là mồi lửa âm thầm cho biến cố nguy hiểm nhất.

5 dấu hiệu cảnh báo nhồi máu cơ tim

Bác sĩ Xie nhấn mạnh, nhồi máu cơ tim không còn là bệnh “của người lớn tuổi”. Ở người trẻ, nguy cơ có thể bị che giấu bởi vẻ ngoài khỏe mạnh. Vì vậy đừng bao giờ chủ quan với 5 dấu hiệu sau:

- Đau thắt ngực, cảm giác bóp nghẹt hoặc đè nặng ở giữa ngực

- Đau lan lên vai trái, cánh tay, cổ hoặc hàm

- Khó thở đột ngột

- Toát mồ hôi lạnh, buồn nôn

- Choáng váng, ngất xỉu

Nguồn và ảnh: 8World, China News