Đang đi làm, hai vợ chồng bị sét đánh tử vong

Ngày 7-10, thông tin từ lãnh đạo UBND xã Pú Nhung, tỉnh Điện Biên cho biết trên địa bàn mới xảy ra vụ 2 người tử vong do sét đánh.

Sét đánh khiến vợ chồng ông S. tử vong. Ảnh: Lực lượng chức năng cung cấp

Trước đó, vào khoảng 10 giờ sáng 6-10, trong lúc mưa dông dữ dội, vợ chồng ông G.A.S. (SN 1973) và bà S.T.D. (SN 1975), trú tại bản Kề Cải, xã Pú Nhung đang làm nương ngô thì bất ngờ bị sét đánh trúng khiến cả hai tử vong tại chỗ.

Ngay sau khi nhận được tin báo, chính quyền xã Pú Nhung cùng các lực lượng công an, quân sự và đoàn thể đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để hỗ trợ, động viên gia đình nạn nhân và phối hợp xử lý vụ việc.

Được biết, do ảnh hưởng của bão số 11, tại xã Pú Nhung trong ngày 6-10 có mưa lớn kèm dông sét gây sạt lở nặng, chia cắt nhiều tuyến giao thông trên địa bàn.