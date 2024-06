Đang đi chợ thì thấy đau đầu, không nói được, người phụ nữ ở Phú Thọ phải nhập viện cấp cứu

Mới đây, Trung tâm y tế huyện Thanh Thủy (tỉnh Phú Thọ) đã cấp cứu thành công cho bệnh nhân V.T.K.T - 62 tuổi (Xã Thạch Khoán, Huyện Thanh Sơn, Tỉnh Phú Thọ). Bệnh nhân vào viện trong tình trạng liệt nửa người phải, không nói được.

Theo chia sẻ của gia đình, bà T. không có tiền sử bệnh lý gì. Sáng cùng ngày vào viện, bà T. đi chợ thấy đau đầu, chóng mặt, không nói được. Bà T. được đưa tới Trung tâm Y tế huyện Thanh Thủy cấp cứu.

Hai bệnh nhân bị nhồi máu não được gia đình phát hiện đưa đến bệnh viện kịp thời và cấp cứu thành công

Ngay sau khi tiếp nhận trường hợp của bệnh nhân T., các y bác sĩ khoa Cấp cứu, Hồi sức tích cực (HSTC) và chống độc đã nhanh chóng thăm khám chỉ định làm các xét nghiệm cận lâm sàng cần thiết để kiểm tra. Kết quả thăm khám cho thấy bà T. có tình trạng nhồi máu não.

Nhận định được trường hợp của bà T. các bác sĩ khoa Cấp cứu, HSTC và chống độc ngay lập tức sử dụng thuốc tiêu sợi huyết để điều trị cho bệnh nhân. Chỉ sau 30 phút cấp cứu, sử dụng thuốc tiêu sợi huyết người bệnh đã có thể nói được, vận động động bình thường. Hiện tại bà T. đang được theo dõi và điều trị tại khoa Cấp cứu, HSTC và chống độc. Dự kiến bệnh nhân sẽ được xuất viện trong một vài ngày tới.

Trường hợp thứ 2 là bà N.T.C - 73 tuổi, có địa chỉ tại Hoàng Xá, Thanh Thủy, Phú Thọ. Vào viện trong tình trạng liệt nửa người phải, không nói được. Theo chia sẻ của gia đình, trước khi vào viện 1 giờ, bà C. ở nhà xuất hiện nói khó, chân tay tê bì, thấy tình trạng của bà C. gia đình đã tự ý tiêm một ống thuốc tanganil và đưa tới cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Thanh Thủy.

Ngay sau khi tiếp nhận trường hợp của bà C., các y bác sĩ khoa Cấp cứu, HSTC và chống độc đã nhanh chóng kiểm tra, thăm khám, chỉ định làm các xét nghiệm cận lâm sàng cần thiết. Kết quả thăm khám cho thấy bà C. có tình trạng nhồi máu não. Nhận định được trường hợp của bà C. các bác sĩ khoa Cấp cứu, HSTC và chống độc ngay lập tức sử dụng thuốc tiêu sợi huyết để điều trị cho bà C.

Sau 30 phút sử dụng thuốc Tiêu sợi huyết bà C. đã tỉnh táo, có thể nói được, cơ lực cải thiện hơn. Sau 6 ngày điều trị tại khoa Cấp cứu, HSTC và chống độc, sức khỏe của bà C. đã ổn định, tuy nhiên vận động tay chân còn yếu, bà được chuyển khoa Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng để tiếp tục điều trị, phục hồi vận động tay chân.

BSĐK. Nguyễn Thị Phương Thoa – Khoa Cấp cứu, HSTC và chống độc,Trung tâm Y tế huyện Thanh Thủy chia sẻ: Trường hợp 2 bệnh nhân trên là tình trạng người bệnh nhồi máu não giờ thứ 1 và rất may mắn 2 bệnh nhân được gia đình phát hiện, kịp thời đưa tới Trung tâm cấp cứu trong thời gian vàng để cấp cứu người bệnh. Được can thiệp sử dụng thuốc tiêu sợi huyết để điều trị kịp thời nên hồi phục rất tốt và không để lại di chứng gì.

Qua đây bác sĩ cũng khuyến cáo người dân khi thấy các dấu hiệu, triệu chứng như: Đau đầu, chóng mặt, tê bì tay chân, khó nói... hãy đến ngay các cơ sở y tế gần nhất để được thăm khám và điều trị kịp thời. Bác sĩ lưu ý: Thời gian vàng để cấp cứu người bệnh và có thể sử dụng thuốc tiêu sợi huyết là dưới 4,5h kể từ khi xuất hiện triệu chứng.

Nhồi máu não là loại đột quỵ xảy ra do thiếu cung cấp máu lên não. Nó khác biệt với đột quỵ do xuất huyết xuất phát từ tình trạng chảy máu tại não. Khoảng 70 - 80% các cơn đột quỵ là nhồi máu não trong khi một số khác thì có các đặc điểm của cả nhồi máu não và xuất huyết não, số còn lại là xuất huyết não. Hãy kiểm tra nếu nghi ngờ ai đó bị nhồi máu não bằng kiểm tra FAST (nhanh): Face (mặt): Nếu yêu cầu bệnh nhân cười hoặc nhe răng, một bên mặt không thể cử động được. Arm (tay): Khi yêu cầu bệnh nhân giơ hai tay lên, cánh tay một bên sẽ có biểu hiện yếu hơn bên còn lại. Speech (lời nói): Người bệnh khó nói, dùng từ không thích hợp hoặc câm lặng. Time (thời gian): Nếu kiểm tra thấy nghi ngờ bệnh nhân có các biểu hiện của nhồi máu não thì nên gọi cấp cứu 115 ngay và ghi nhớ thời gian triệu chứng bắt đầu xuất hiện. Nên nhớ thời gian là yếu tố quan trọng quyết định đến sự an toàn của người bệnh.