Đàn ông đùi to là phước, đừng để biểu tượng của sự sung mãn khiến chồng bạn không dám mặc quần đẹp

Trong thế giới thời trang nam giới vốn bị thống trị bởi những chuẩn mực "mình hạc xương mai" hay những gã mẫu gầy gò như cây sậy, những người đàn ông sở hữu cặp đùi "khủng" thường cảm thấy mình bị bỏ rơi. Bạn bước vào một cửa hàng, thử một chiếc quần vừa vặn vòng eo nhưng lại bó chít lấy đùi như đang mặc quần legging của phụ nữ. Hoặc ngược lại, để đùi được thoải mái, bạn phải chọn size bụng rộng thênh thang như cái thúng.

Nhưng hãy dừng lại một chút để tự hào. Trong nhân tướng học và cả khoa học hiện đại, một cặp đùi to, săn chắc không phải là khuyết điểm. Đó là dấu hiệu của lượng Testosterone cao, của sự sung mãn và sức mạnh nam tính nguyên bản. Đàn ông "lốp" căng là những người không bỏ qua "ngày tập chân" (leg day), là những người có nền tảng thể chất vững chãi. Sự thật là: Đàn ông đùi to mặc quần mới thực sự ra dáng, còn chân bé như cây sậy mới là bài toán khó giải của thời trang.

Vấn đề không nằm ở đôi chân của bạn, mà nằm ở cách bạn chọn quần. Với tư cách là một người làm biên tập thời trang lâu năm, tôi sẽ chỉ cho bạn cách biến "cặp lốp" căng tròn thành lợi thế phong cách đỉnh cao, dựa trên những nguyên tắc vàng từ các chuyên gia hàng đầu.

1. Đừng cố gồng mình trong những chiếc quần chật chội

Sai lầm lớn nhất của đàn ông đùi to là cố gắng nhét mình vào những chiếc quần Slim-fit hay Skinny với hy vọng trông mình sẽ gọn gàng hơn. Thực tế hoàn toàn ngược lại: khi vải bị kéo căng quá mức, nó sẽ tạo ra những nếp nhăn ngang mất thẩm mỹ và làm lộ rõ mọi khối cơ một cách thô thiển.

Dấu hiệu nhận biết một chiếc quần quá chật:

- Túi quần bị bửa: Nếu túi quần của bạn bị kéo căng đến mức không thể đút tay vào, hoặc nó tự động mở rộng ra khi bạn đứng thẳng, đó là lúc bạn cần tăng size.

- Nếp gấp vùng đáy: Những đường kéo căng xuất hiện từ vùng háng tỏa ra hai bên đùi là lời "kêu cứu" của chiếc quần.

- Bài kiểm tra vận động: Hãy thử ngồi xuống hoặc squat nhẹ. Nếu bạn cảm thấy vải thít chặt vào đùi hoặc háng đến mức khó thở, chiếc quần đó đang "tuyên chiến" với sự tự tôn của bạn.

2. Phải biết thân dưới của mình hợp loại quần gì

Thay vì chạy theo xu hướng bó sát, hãy tìm đến những kiểu cắt (cut) được thiết kế để tôn vinh những đôi chân lực lưỡng:

- Classic Fit / Straight Leg: Đây là "vùng an toàn" tuyệt vời nhất. Ống quần suông thẳng từ đùi xuống gấu tạo ra một đường thẳng thị giác, giúp đôi chân trông cân đối và dài hơn.

- Athletic Taper: Đây là phát kiến vĩ đại dành riêng cho dân tập gym. Kiểu quần này có phần đùi và mông rộng rãi nhưng lại bóp dần (taper) về phía cổ chân. Bạn có được sự thoải mái ở "lốp" nhưng vẫn giữ được vẻ hiện đại, gọn gàng ở phần dưới.

- Quần Tây (Trousers) Cạp Cao: Đừng coi thường những chiếc quần tây có xếp ly (pleats). Phần xếp ly không chỉ là chi tiết cổ điển mà còn tạo thêm không gian ẩn cho đùi khi bạn ngồi xuống. Cạp cao giúp định hình lại vòng eo, tạo ra tỉ lệ cơ thể hoàn hảo.

3. Chất liệu: Co giãn là tốt, nhưng đừng phụ thuộc

Một chút thành phần Spandex hoặc Elastane (khoảng 1-3%) trong vải denim hay kaki sẽ là "cứu cánh" giúp bạn cử động dễ dàng hơn. Tuy nhiên, một biên tập viên chuyên nghiệp sẽ khuyên bạn: Đừng dựa dẫm hoàn toàn vào sự co giãn.

Nếu một chiếc quần quá chật, dù có co giãn đến mấy, nó vẫn sẽ trông như một lớp da thứ hai. Hãy ưu tiên những loại vải có trọng lượng trung bình đến nặng (heavyweight fabric). Vải dày có khả năng giữ phom dáng tốt hơn, che giấu được những điểm lồi lõm không cần thiết và tạo ra một diện mạo cứng cáp, nam tính.

4. Nếu khó khăn quá thì mình đặt may

Sự thật phũ phàng là các hãng thời trang may sẵn thường thiết kế cho số đông trung bình. Nếu bạn có cặp đùi của một vận động viên nhưng vòng eo của một người bình thường, việc tìm được chiếc quần hoàn hảo "ngay từ cái nhìn đầu tiên" là rất khó.

Giải pháp: Hãy mua quần theo size đùi. Đừng quan tâm nếu vòng bụng bị rộng. Sau đó, hãy mang nó đến một tiệm may uy tín để bóp lại vòng eo. Đây là khoản đầu tư xứng đáng nhất mà bạn có thể thực hiện cho tủ đồ của mình. Một chiếc quần được chỉnh sửa theo đúng số đo cá nhân sẽ mang lại sự tự tin mà không một món đồ hiệu đắt tiền nào làm được.

5. Nghệ thuật cân bằng tỉ lệ

Khi bạn sở hữu phần dưới "đồ sộ", hãy áp dụng nguyên tắc cân bằng trong phối đồ:

- Phần trên có cấu trúc: Đừng mặc những chiếc áo phông mỏng dính, bó sát. Hãy chọn những chiếc áo khoác (Chore coat, Blazer) hoặc áo sơ mi vải dày có cầu vai rõ ràng. Điều này giúp cân bằng lại độ rộng của phần đùi, tạo nên một tổng thể hài hòa.

- Giày dép có trọng lượng: Một cặp đùi to đi cùng một đôi giày lười mỏng manh sẽ khiến bạn trông như "đầu voi đuôi chuột". Hãy chọn những đôi boots hầm hố, giày sneakers đế dày hoặc giày da đế Commando để tạo sự vững chãi cho toàn bộ trang phục.