Đàn ông có thận khoẻ sẽ không bị đen ở 3 bộ phận này

Thận đóng vai trò quan trọng trong cơ thể vì chúng có chức năng lọc chất thải và độc tố ra khỏi máu. Thận khoẻ mạnh sẽ giúp điều chỉnh mức chất lỏng, duy trì cân bằng điện giải, sản xuất hormone để kiểm soát huyết áp và sản xuất hồng cầu, và kích hoạt tổng hợp vitamin D, cải thiện sức khỏe xương của bạn.

Tuy nhiên, thận cũng rất dễ bị tổn thương từ các yếu tố môi trường, chế độ ăn uống và lối sống không lành mạnh. Khi thận bị suy yếu có thể gây ra bệnh gút, thiếu máu, bệnh xương, bệnh tim,...

Để xem chức năng thận của mình có khoẻ hay không, bạn có thể kiểm tra 3 bộ phận này của cơ thể có bị đen hay không. Mặc dù không thể chính xác 100% nhưng những dấu hiệu này cũng có thể cảnh báo các vấn đề về thận.

1. Môi

Những người có thận yếu thì môi thường sẽ bị thâm đen. Điều này xảy ra có thể do khi thận không còn hoạt động như bình thường, dẫn đến việc tích tụ chất độc trong cơ thể do chức năng lọc máu giảm sút. Chất độc tồn đọng có thể làm giảm lượng oxy đi tới các mô, bao gồm cả môi, khiến cho môi bị thâm. Ngoài ra, thận yếu còn gây ra tình trạng thiếu máu do giảm sản xuất erythropoietin, hormon kích thích tạo máu, làm cho môi không đủ hồng hào do thiếu huyết sắc tố.

Tuy nhiên, môi thâm cũng có thể là dấu hiệu của việc sử dụng son môi có chứa nhiều chì, tiếp xúc với ánh nắng mặt trời nhiều, hút thuốc, ...

Môi của người khoẻ mạnh thông thường sẽ hồng hào do các mao mạch của môi rất phong phú nên màu môi cũng rất hồng hào.

Môi thâm cảnh báo nhiều điều về sức khỏe (Nguồn: EELE)

2. Mắt

Ngày nay, cuộc sống căng thẳng và nhiều người thường xuyên thức khuya, hậu quả trực tiếp của việc thiếu ngủ là xuất hiện quầng thâm dưới mắt, mệt mỏi.

Nhưng điều không đáng ngờ đó là thận không tốt cũng sẽ khiến mắt bị thâm đen. Nghiên cứu cho thấy các vấn đề về thận có thể góp phần gây ra quầng thâm này, vì thận suy yếu có thể dẫn đến thiếu sức sống và khô da dưới mắt.

Ngoài thâm mắt, những người có vấn đề về thận có thể bị sưng tấy quanh mắt do thận đang rò rỉ một lượng lớn protein vào nước tiểu, thay vì giữ lại trong cơ thể.

3. Móng tay

Thông thường, móng tay của người khỏe mạnh sẽ trông hồng hào và sáng bóng do máu lưu thông tốt, móng có thể nhận đủ chất dinh dưỡng từ máu.

Tuy nhiên, nếu thận có vấn đề, lượng máu cung cấp cho móng tay sẽ là nơi bị ảnh hưởng đầu tiên. Nếu không được cung cấp đủ máu, móng tay sẽ bị suy dinh dưỡng và đen một cách bất thường.

Ngoài ra, những người có vấn đề về thận có thể móng tay của họ cũng sẽ bị giòn, lõm hoặc bong ra, một số người sẽ bị vàng móng tay và có các vệt trắng.

Móng tay hồng hảo cho thấy thận khỏe mạnh (Nguồn: Thepaper)

Dấu hiệu khác cho thấy thận khỏe

Ngoài dấu hiệu không đen ở 3 bộ phận môi, quầng mắt và móng tay, những người có thận khỏe có các dấu hiệu sau:

- Không có thay đổi về tần suất đi tiểu, đặc biệt không bị đi tiểu đêm

- Nước tiểu có màu sắc từ vàng nhạt đến vàng, không có bọt liên tục hoặc máu trong nước tiểu.

- Không có dấu hiệu sưng tấy hoặc phù nề

- Không bị chuột rút cơ một cách liên tục

- Làn da khỏe mạnh như hồng hào, không bị khô hay ngứa da

Một số biện pháp bảo vệ thận

Nếu bạn sở hữu các dấu hiệu trên thì chúc mừng bạn, bạn đang có một sức khỏe thận tốt. Tuy nhiên, không vì điều đó mà bạn chủ quan. Thận rất dễ bị tổn thương từ chế độ ăn uống và lối sống, do đó, bạn nên có các biện pháp bảo vệ thận và ngăn ngừa các loại bệnh thận.

- Duy trì chế độ ăn uống lành mạnh: Một chế độ ăn thân thiện với thận là chế độ ăn ít muối (bạn nên cố gắng giữ lượng natri nạp vào dưới 2.000 miligam mỗi ngày nếu không có các vấn đề về thận hay tim mạch), tránh thực phẩm nhiều protein, chọn thực phẩm ít chất béo bão hòa và cholesterol, bỏ thuốc lá.

- Tập thể dục đều đặn: Mỗi ngày bạn nên dành 30 phút để tập thể dục với các bài tập như chạy bộ, đi bộ, đạp xe, bơi lội,...

- Uống đủ nước mỗi ngày: Bạn nên uống khoảng 1,5-2 lít nước mỗi ngày, bạn có thể kết hợp uống nước lọc, trà xanh, nước ép, sinh tố,... nhưng nên ưu tiên uống nhiều nước lọc.

- Sử dụng thuốc chống viêm không kê đơn theo chỉ định của bác sĩ, chẳng hạn như như ibuprofen, Advil và Motrin.

- Kiểm tra sức khỏe thận thường xuyên: Bạn nên khám sức khỏe của thận và sức khỏe tổng thể định kỳ 6 tháng - một năm một lần.

Nguồn: Sohu