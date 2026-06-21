Dàn hoa, á hậu đổ bộ show Đặng Trọng Minh Châu, Ngọc Châu - Khánh Vân chiếm spotlight

Sau thời gian dài ấp ủ, NTK Đặng Trọng Minh Châu chính thức giới thiệu bộ sưu tập mới mang tên Thủy ảnh tại Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam (Vietnam International Fashion Week) với sự tham gia trình diễn của dàn hoa, á hậu đình đám.

Nhiều năm qua, Vietnam International Fashion Week luôn là sân khấu để nhà thiết kế Đặng Trọng Minh Châu giới thiệu những bộ sưu tập áo dài mang dấu ấn riêng. Từ Mộc, Hồi sinh, Ảo ảnh đến Thủy ảnh, nhà thiết kế kiên trì theo đuổi mục tiêu lan tỏa vẻ đẹp áo dài và văn hóa Việt không chỉ tới công chúng trong nước mà còn đến bạn bè quốc tế.

NTK Đặng Trọng Minh Châu bên dàn mẫu diện áo dài trong bộ sưu tập Thủy ảnh.

Với Thủy ảnh, Đặng Trọng Minh Châu tiếp tục khai thác phom dáng truyền thống của áo dài, đồng thời tạo điểm nhấn bằng những chi tiết cách điệu, sự phối màu mới mẻ và các kỹ thuật may hiện đại. Qua đó, anh mong muốn mang đến một góc nhìn khác về áo dài Việt, nơi những chất liệu quen thuộc được làm mới để khoác lên mình diện mạo và sức sống đương đại.

Bộ sưu tập được trình diễn trong không gian đậm bản sắc văn hóa với âm nhạc truyền thống được cài cắm khéo léo. Tiếng sáo, tiếng trống hòa quyện tạo nên bầu không khí giàu cảm xúc, trở thành chất dẫn để dàn người mẫu truyền tải tinh thần của Thủy ảnh và thông điệp mà nhà thiết kế gửi gắm.

Phần trình diễn của hoa hậu Ngọc Châu.

Như thường lệ, gương mặt đảm nhận vị trí mở màn cho bộ sưu tập của Đặng Trọng Minh Châu luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt từ khán giả. Với Thủy ảnh, nhà thiết kế lựa chọn Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 Nguyễn Thị Ngọc Châu.

Trên sàn diễn, người đẹp Tây Ninh xuất hiện trong thiết kế áo dài tông xanh với các chi tiết cách điệu ở phần cổ, tay áo và tà trước, tạo hiệu ứng uyển chuyển khi di chuyển. Trang phục không chỉ tôn lên vóc dáng quyến rũ mà vẫn giữ được tinh thần của tà áo truyền thống. Đây cũng là thông điệp xuyên suốt mà Đặng Trọng Minh Châu muốn truyền tải: sáng tạo cần được xây dựng trên nền tảng những giá trị văn hóa cốt lõi.

Tiếp nối Ngọc Châu, dàn người mẫu lần lượt giới thiệu những thiết kế mang hơi thở hiện đại với các chi tiết như cổ khoét sâu, lệch vai hay cổ yếm được xử lý tinh tế. Trên nền sắc xanh chủ đạo cùng những họa tiết nổi bật, các thiết kế mở ra một không gian tươi mới, nơi áo dài không chỉ là trang phục mà còn là câu chuyện về sự chuyển mình để phù hợp với nhịp sống đương đại.

Ở phần sau, bộ sưu tập gây ấn tượng với các thiết kế được đính kết cầu kỳ, tạo hiệu ứng thị giác nổi bật trên sàn diễn. Sự xuất hiện của Á hậu Đặng Thanh Ngân, Hoa hậu Hà Tâm Như, Á hậu Vũ Thu Hiền, Á hậu Thủy Tiên, người mẫu Bé Quyên, người mẫu Hoàng Kim Ngân, Á hậu Minh Anh, người mẫu Phạm Thư… góp phần tôn vinh vẻ đẹp đa dạng của tà áo dài Việt.

Hình ảnh các người mẫu trình diễn.

Mẫu Tây trong tà áo dài Việt.

Một điểm nhấn đáng chú ý trong show diễn là sự góp mặt của các người mẫu quốc tế. Hình ảnh những cô gái nước ngoài duyên dáng trong tà áo dài truyền thống được xem như cách nhà thiết kế quảng bá văn hóa Việt đến bạn bè thế giới, đồng thời khẳng định sức sống và khả năng hội nhập của áo dài trong đời sống hiện đại.

Khép lại bộ sưu tập là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 Nguyễn Trần Khánh Vân. Từng được khán giả ưu ái gọi là "người đẹp áo dài" và có nhiều năm đồng hành cùng Đặng Trọng Minh Châu, nàng hậu sinh năm 1995 được xem là lựa chọn phù hợp cho vị trí vedette.

Khánh Vân xuất hiện trong thiết kế tông xanh chuyển sắc từ đậm sang nhạt, kết hợp những chi tiết đính kết tinh xảo. Đặc biệt, phần khung phía sau được nhà thiết kế đầu tư công phu, tạo hiệu ứng thị giác ấn tượng khi trình diễn. Theo Đặng Trọng Minh Châu, Khánh Vân không chỉ phù hợp với áo dài mà còn sở hữu nguồn năng lượng tích cực cùng tác phong làm việc chuyên nghiệp. Dù phải mang trên mình phần khung nặng hàng chục kg, cô vẫn hoàn thành trọn vẹn màn trình diễn.

Hoa hậu Khánh Vân.

NTK Đặng Trọng Minh Châu.

"Trải qua chặng hành trình dài có dịp gắn bó cùng nhau, tôi ấn tượng khi Vân luôn xuất hiện mới mẻ, đặc biệt là khi gắn với áo dài. Theo tôi, sau khi lấy chồng, nhan sắc của Vân ngày càng mặn mà hơn", anh tâm sự.

Chia sẻ về bộ sưu tập Thủy ảnh, NTK Đặng Trọng Minh Châu cho biết không chỉ là một bộ sưu tập thời trang, anh còn mong muốn gửi gắm thông điệp những giá trị truyền thống được gìn giữ nhưng không đứng yên.

"Tôi tin rằng vẻ đẹp bản sắc của Việt Nam đang có những bước chuyển mình để tỏa sáng trong đời sống đương đại. Và khi mỗi người hiểu được giá trị của những nét đẹp truyền thống, chúng ta sẽ biết cách gìn giữ, phát triển cùng nhịp thở thời đại", anh bộc bạch.