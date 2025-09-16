Học trò NTK Minh Châu giành chiến thắng thiết kế Trang phục Văn hóa Dân tộc tại Miss Grand Vietnam 2025

Trong đêm chung kết Miss Grand Vietnam 2025 diễn ra vào tối 14/9, bên cạnh màn tranh tài của các cô gái, những giải thưởng của cuộc thi Trang phục Văn hóa Dân tộc lấy cảm hứng từ văn hóa dân tộc cũng chính thức được công bố.

Trong vai trò huấn luyện viên, nhà thiết kế Đặng Trọng Minh Châu đón tin mừng khi tác phẩm Thăng Long hội của Nguyễn Huy Hoàng - thành viên trong đội của anh chính thức giành giải nhất do ban giám khảo bình chọn tại cuộc thi. Đây được xem là thành quả đáng tự hào cho những nỗ lực của cả thầy và trò trong suốt thời gian qua.

Thăng Long Hội là bộ trang phục lấy cảm hứng từ nghệ thuật múa rối nước. Hình ảnh những mái đình tráng lệ vươn mình ra mặt hồ, nơi từng là sân khấu cho bao câu chuyện dân gian được nhà thiết kế khéo léo đưa vào sản phẩm của mình. Bộ trang phục không chỉ là sự giao thoa giữa chất liệu hiện đại và giá trị truyền thống mà còn là lời tri ân dành cho loại hình nghệ thuật độc đáo đã song hành cùng đất Thăng Long suốt hàng trăm năm.

Từ trái qua phải: Hoa hậu Lê Hoàng Phương, NTK Minh Châu, NTK Nguyễn Huy Hoàng, nhà sử học Dương Trung Quốc trong màn trao Giải nhất Trang phục Văn hóa Dân tộc do ban giám khảo bình chọn.

Bên cạnh đó, Thăng Long Hội mang trong mình khát vọng gìn giữ bản sắc, để múa rối nước – di sản tinh thần vô giá – tiếp tục tỏa sáng rực rỡ giữa thời đại hội nhập, khẳng định vị thế Việt Nam trên bản đồ văn hóa thế giới.

Ngoài ra còn thể hiện văn hóa Việt Nam thông qua các đặc trưng nghệ thuật, kiến trúc, tái hiện lại cảnh rồng thăng thiên thông qua hình thức nghệ thuật múa rối nước dân gian, mỗi hoa văn tượng trưng cho 5 triều đại từ lúc múa rối nước được hình thành và phát triển khởi đầu là triều nhà Lý cho đến nay.

Dưới sự hỗ trợ của nhà thiết kế Đặng Trọng Minh Châu cùng phần trình diễn của hoa hậu Lê Hoàng Phương, Thăng Long Hội tỏa sáng trên sân khấu Miss Grand Vietnam với hiệu ứng bắt mắt, tạo nên nhiều ấn tượng đối với người xem.

Cùng thời điểm, bộ trang phục Bún cá Châu Đốc Dì Dung của NTK Huỳnh Minh Quí, được thí sinh Nguyễn Thị Kiều My trình diễn đã chinh phục khán giả và xuất sắc giành giải Trang phục Dân tộc Ấn tượng.

Các học trò của NTK Minh Châu.

NTK Đặng Trọng Minh Châu.

Chia sẻ về chiến thắng lần này của đội, NTK Đặng Trọng Minh Châu bày tỏ niềm hãnh diện. " Khi làm huấn luyện viên, tất nhiên tôi cũng mong các thành viên trong đội giành chiến thắng. Bởi hơn ai hết, tôi là người đồng hành, hiểu được những áp lực hay khó khăn mà các bạn đã trải qua. Tôi tin rằng quả ngọt này dù chỉ đến với một thí sinh nhưng sẽ là nguồn động lực rất lớn cho tất cả các bạn trong đội, để tiếp tục hành trình trở thành một nhà thiết kế thời trang trong tương la i", anh bày tỏ.

Còn với vai trò huấn luyện viên, anh càng xúc động nói: " Sau lần chạm ngõ với vai trò huấn luyện viên, tôi đã rút ra nhiều bài học kinh nghiệm trong việc lựa chọn thí sinh về đội hay phải làm gì để tạo ra một tác phẩm ấn tượng. Tôi phải đưa ra chiến lược, tính toán rất nhiều thứ. Sau cuộc thi, tôi vẫn cân nhắc đồng hành với các bạn trẻ, sẵn sàng hỗ trợ các bạn bất cứ lúc nào" , anh tâm sự.

Trong khi đó, nhà thiết kế Nguyễn Huy Hoàng, chủ nhân của giải thưởng bày tỏ niềm hạnh phúc, tự hào khi tác phẩm Thăng Long Hội đã giành được vị trí cao nhất. “ Đây không chỉ là niềm vui, mà còn là dấu mốc quan trọng khép lại hành trình 3 năm nỗ lực không ngừng nghỉ, miệt mài với đam mê và sáng tạo. Thành quả ngày hôm nay chính là minh chứng cho sự kiên trì và tình yêu em dành trọn cho nghệ thuật. Em tin rằng đây sẽ là bước đệm để bản thân tiếp tục cố gắng, mang đến nhiều giá trị và dấu ấn ý nghĩa hơn trong chặng đường phía trước ”, nhà thiết kế trẻ chia sẻ.