NTK Minh Châu hé lộ hậu trường thực hiện trang phục dân tộc ở Miss Grand Vietnam 2025

Trong đêm thi Trang phục lấy cảm hứng từ văn hóa dân tộc thuộc khuôn khổ Miss Grand Vietnam 2025, nhà thiết kế Đặng Trọng Minh Châu cùng các học trò giới thiệu 10 thiết kế do nhóm thực hiện trong thời gian dài.



Các tác phẩm gồm: Linh Huyền Vũ (Vũ Hoàng Trang), Bún cá Châu Đốc (Huỳnh Kim Quí), 3 bộ 100 (Nguyễn Quyền Quý), Cự giải đăng nguyên (Huy Nguyễn), Gọi gió về chơi (Bùi Thế Bảo – Nguyễn Nguyên Bảo), Xứ khỉ đảo (Trần Gia Huy), Tinh hoa đậu bạc (Nguyễn Nhựt Duy), Tinh hoa ca dao sắc Việt (Kim Sô Vane Na), Thăng Long hội (Nguyễn Huy Hoàng) và Ong chúa (Kidu).

NTK Minh Châu

Dưới sự trình diễn của Hoa hậu Lê Hoàng Phương cùng top 35 Miss Grand Vietnam 2025, các thiết kế gây ấn tượng nhờ sự đầu tư công phu, thể hiện tâm huyết của cả thầy và trò. Một số tác phẩm còn truyền tải thông điệp rõ nét: Ong chúa kể câu chuyện về sự kiên trì, đoàn kết; 3 bộ 100 tôn vinh nét sinh hoạt giản dị của người dân Việt; Tinh hoa ca dao sắc Việt nói về sự gắn kết giữa con người và thiên nhiên; Xứ khỉ đảo đề cập đến bảo vệ môi trường trong đời sống hiện đại.

Minh Châu cho biết trong quá trình sáng tạo, anh luôn lắng nghe ý kiến của học trò để trang phục lên sân khấu đúng tinh thần bản vẽ. Theo anh, việc chứng kiến các thiết kế trình diễn tại Miss Grand Vietnam 2025 mang lại cảm xúc như hoàn thành một bài thi tốt nghiệp đặc biệt.

Một số thiết kế ấn tượng của học trò NTK Minh Châu.

"Là huấn luyện viên, tôi thật sự hạnh phúc và tự hào khi được đồng hành cùng các nhà thiết kế trẻ. Các bạn đã dành hết trái tim và sức lực để biến ý tưởng thành hiện thực, để từng bộ trang phục tỏa sáng trên sân khấu. Nhìn các bạn trưởng thành, bản lĩnh và cháy hết mình – tôi xúc động vô cùng. Với tôi, đêm diễn vừa qua không chỉ là một sân khấu thời trang, mà còn là hành trình gắn kết, của tình đồng đội và niềm tự hào khi góp phần tôn vinh văn hóa Việt Nam", anh chia sẻ.

Ngoài những thiết kế công phu như Thăng Long hội , Linh Huyền Vũ hay Cự giải đăng nguyên , nhóm của Minh Châu còn mang tới hình ảnh mộc mạc qua 3 bộ 100 hay Bún cá Châu Đốc . Theo huấn luyện viên, mỗi trang phục đều có thông điệp và màu sắc riêng, quan trọng nhất là tâm huyết của các bạn trẻ trong việc quảng bá văn hóa Việt. Anh đánh giá cao tinh thần hỗ trợ lẫn nhau của các thành viên dù là đối thủ trong cuộc thi.

NTK Minh Châu mong các học trò ngày càng tỏa sáng.

Minh Châu cho rằng phần thi The Grand National Costume là sân chơi đặc biệt, nơi các nhà thiết kế và thí sinh cần thể hiện tinh thần sáng tạo, bứt phá, thậm chí có chút "quái" để tạo dấu ấn. "Trong vai trò mentor, tôi thấy khó đưa ra nhận xét riêng lẻ vì mỗi tác phẩm đều đáng trân trọng. Tôi chỉ muốn gửi chung một lời: Hãy giữ vững ngọn lửa sáng tạo, dám khác biệt và biến sự táo bạo thành bản sắc cá nhân. Chỉ khi đi trên con đường ít người chọn, các bạn mới khẳng định được dấu ấn riêng trong hành trình thiết kế của mình", anh nhắn nhủ.