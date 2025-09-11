Ca sĩ đắt show nhất nhì Việt Nam "lột xác"

Thời gian qua, Tùng Dương là một trong những ca sĩ đắt show của showbiz Việt. Anh liên tục xuất hiện ở những sự kiện, chương trình trọng đại mang ý nghĩa lớn như Tổ quốc trong tim, 80 năm hành trình độc lập – tự do – hạnh phúc, Mãi là người Việt Nam, Điều còn mãi… và nhận được nhiều tình cảm từ khán giả.

Hai ca khúc Tùng Dương mới ra mắt MV gồm Việt Nam tự hào tiếp bước tương lai và Viết tiếp câu chuyện hòa bình đều đạt hàng triệu lượt xem.

Divo Tùng Dương.

Chia sẻ về hành trình nghề nghiệp, Tùng Dương cho biết hai năm gần đây, tiếng hát của anh được khán giả đón nhận rộng rãi hơn nhờ những ca khúc mang tính cộng đồng như Một vòng Việt Nam hay Tái sinh.

Để duy trì giọng hát tốt, Tùng Dương rất chăm chỉ tập gym, thường xuyên ra phòng tập những lúc không có show. Nam ca sĩ cho biết sắp tới sẽ tham gia thêm môn thể thao Pickleball: “Để có làn hơi tốt và trường sức với những ca khúc cần cao độ và có tính hào sảng, tôi phải luôn chăm chỉ thể dục” – Tùng Dương trải lòng.

Anh cho rằng việc tập thể dục chiếm 40%, còn ăn uống chiếm 60% tác động đến việc giảm cân hoặc giữ dáng. “Điều quan trọng là mỗi người hiểu cơ thể và xác định mục tiêu của mình, bởi chưa chắc chế độ của tôi phù hợp với tất cả. Ngoài ra, tôi nghĩ việc tiếp xúc với nghệ thuật sẽ giữ tâm hồn vui vẻ, yêu đời, tạo động lực khỏe đẹp hơn”, nam ca sĩ chia sẻ.

Tùng Dương hướng tới hình ảnh lịch lãm.

Về phong cách thời trang, Tùng Dương cũng trau chuốt hơn. Giai đoạn từ các album Độc đạo, Li ti, Human, anh thường chọn phong cách Avant-garde – một lựa chọn táo bạo, được xem như “nghệ thuật trong thời trang”. Phong cách này đi ngược chuẩn mực truyền thống, thử nghiệm với hình khối, cấu trúc, chất liệu và ý tưởng đột phá. Nó phá bỏ những cách nghĩ thông thường về thời trang, đồng thời phù hợp với concept âm nhạc và những liveshow sáng tạo, đậm chất Tùng Dương.

Hiện tại, nam ca sĩ đã có nhiều thay đổi về cách ăn mặc. Anh cho rằng ngoài việc cập nhật xu hướng, nghệ sĩ vẫn phải thể hiện bản sắc riêng: “Tôi tránh chọn những thời trang có logo to và dễ nhìn. Mặc như vậy dễ đụng hàng với số đông. Nếu bạn thực sự ‘unique’ thì hãy kết hợp cho mình một cách hiệu quả nhất” – Tùng Dương nói.

Anh cũng khẳng định phong cách biểu diễn ngày càng hướng tới sự lịch lãm: “Đỉnh cao của thời trang vẫn luôn phải giữ sự thanh lịch dù có phá cách hay cổ điển. Chính vì vậy, theo từng giai đoạn làm nghệ thuật tôi thích mình bớt các chi tiết mà chú trọng tới tính thanh lịch. Đặc biệt với những chương trình hòa nhạc trong nước, tôi cũng muốn thật lịch lãm và tiết chế hơn so với các lễ hội. Ngoài những bộ áo dài mang tính truyền thống và rực rỡ sắc màu, tôi đang hướng tới hình ảnh lịch lãm của một người đàn ông hát đã có sự trưởng thành”.

Chia sẻ thêm về kế hoạch âm nhạc, Tùng Dương hé lộ anh đang dồn nhiều thời gian để hoàn thành các công đoạn cuối cùng cho đĩa than đầu tay, dự kiến ra mắt vào dịp cuối năm. Đây là sản phẩm anh dành nhiều tâm huyết, từ khâu biên tập, thu thanh cho tới thiết kế.