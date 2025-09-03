Tùng Dương – Đào Tố Loan gây bất ngờ với Việt Nam ơi, cùng bước tới vinh quang, hát "nổi da gà"

Tại lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, ca sĩ Tùng Dương không giấu được niềm hạnh phúc khi được hát ca khúc Việt Nam ơi, cùng bước tới tương lai ngay tại Quảng trường Ba Đình lịch sử.

Tùng Dương – Đào Tố Loan.

Tùng Dương xúc động chia sẻ: "Tôi vô cùng tự hào khi được cất cao tiếng hát trong ngày 2/9 lịch sử. Đặc biệt, việc được hát ca khúc Việt Nam ơi, cùng bước tới tương lai tại Lễ diễu binh, diễu hành A80 là niềm vinh dự lớn lao trong sự nghiệp ca hát của tôi. Đây không chỉ là một tác phẩm âm nhạc mà còn là niềm tin, là ước vọng gửi gắm đến Tổ quốc thân yêu".

Vì quá yêu thích ca khúc, Tùng Dương đã kết hợp cùng nghệ sĩ soprano Đào Tố Loan để thực hiện MV chung. Sự hòa quyện giữa giọng hát được mệnh danh là "người truyền lửa" của nhạc Việt với giọng ca hàn lâm tinh tế của một trong những nghệ sĩ opera hàng đầu Việt Nam đã tạo nên phiên bản giàu xúc cảm, vừa hào hùng, vừa sang trọng.

Hình ảnh trong MV.

Đào Tố Loan chia sẻ: "Là một nghệ sĩ opera và thính phòng cổ điển, tôi luôn ấp ủ mong muốn đưa âm nhạc hàn lâm đến gần hơn với công chúng, để âm nhạc không còn ranh giới giữa hàn lâm hay thể loại nào khác, mà tất cả hòa quyện trong cùng một dòng chảy nghệ thuật.

Khi được cất giọng song hành cùng nghệ sĩ Tùng Dương trong ca khúc mang tính biểu tượng Việt Nam ơi, cùng bước tới tương lai của nhạc sĩ Lê Tự Minh, lại đúng vào dịp Quốc khánh thiêng liêng, tôi thực sự trào dâng niềm tự hào và xúc động. Đây sẽ mãi là một dấu ấn đặc biệt, một kỷ niệm đẹp đẽ và ý nghĩa trong hành trình nghệ thuật của tôi".

Nhạc sĩ Lê Tự Minh.

Ca khúc Việt Nam ơi, cùng bước tới tương lai do nhạc sĩ Lê Tự Minh sáng tác, là bản hùng ca hiện đại phản ánh khát vọng xây dựng một Việt Nam hùng cường trong kỷ nguyên mới. Lời ca vừa khắc họa ý chí quật cường, vừa tôn vinh thành quả cha ông, đồng thời gửi gắm niềm tin và trách nhiệm cho thế hệ trẻ.

Theo tác giả, thông điệp xuyên suốt của tác phẩm được cô đọng trong bốn giá trị cốt lõi: Tự hào – Đoàn kết – Vươn lên – Vì Tổ quốc.

Nam nhạc sĩ cho biết: "Bài hát là lời nhắn nhủ: Càng gian nan, dân tộc Việt Nam càng đồng lòng, càng yêu nước. Tuổi trẻ hôm nay hãy cống hiến để xây dựng một đất nước Việt đẹp giàu và vinh quang".

Đạo diễn Nguyễn Anh Dũng.

Đảm nhận vai trò dàn dựng hình ảnh cho MV, đạo diễn Nguyễn Anh Dũng tiết lộ sản phẩm được thực hiện công phu, tái hiện hình ảnh đất nước trên hành trình đổi mới và phát triển, đồng thời khắc họa vẻ đẹp con người Việt Nam kiên cường, nhân ái, đoàn kết một lòng vì Tổ quốc.

"Tôi vô cùng tự hào khi được thực hiện MV cho một ca khúc có ý nghĩa lịch sử và tinh thần lớn lao như thế này. Ê-kíp đã cố gắng đưa vào MV những hình ảnh đẹp nhất của đất nước, từ cảnh sắc thiên nhiên đến những khoảnh khắc bình dị của con người Việt Nam, và cả những thước phim hào hùng trong đại lễ.

Chúng tôi hy vọng MV sẽ không chỉ là món quà nghệ thuật, mà còn khơi gợi, nhắc nhớ tình yêu nước trong mỗi người, đặc biệt là truyền cảm hứng cho các bạn trẻ", đạo diễn Nguyễn Anh Dũng chia sẻ.