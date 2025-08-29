HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
NSƯT Tân Nhàn, Tùng Dương đội nắng tập luyện ở sân Mỹ Đình

Ngọc Ánh - Hà Trang |

Khối nghệ sĩ gồm NSƯT Tân Nhàn, diễn viên Bảo Thanh, Hoàng Long, Tiểu Vy, Hiếu Nguyễn, Khả Ngân có mặt ở sân Mỹ Đình (Hà Nội) chiều 28/8 chuẩn bị cho màn trình diễn quan trọng ở Quảng trường Ba Đình. Dàn nghệ sĩ tập luyện hăng say dưới nắng gắt, chia sẻ cảm xúc tự hào khi được đóng góp một phần nhỏ bé vào ngày đại lễ.

- Ảnh 1.

Chiều 28/8, nhiều người nổi tiếng như diễn viên Hiếu Nguyễn, Hứa Vĩ Văn, Phương Nam, Hoàng Long, hoa hậu Tiểu Vy có mặt ở sân vận động Mỹ Đình tập luyện cho tiết mục nghệ thuật đặc biệt sáng 2/9.

- Ảnh 2.

Dàn diễn viên phim Mưa đỏ thu hút sự chú ý. Các nghệ sĩ được người hâm mộ gọi bằng tên nhân vật trong phim.

- Ảnh 3.

Diễn viên Hiếu Nguyễn, Hứa Vĩ Văn và Hoàng Long (từ trái sang) tập luyện dưới trời nắng gay gắt. "Cảm xúc thật khó tả, tự hào và biết ơn khi chúng tôi được có mặt cùng các khối chuẩn bị cho ngày lễ lớn của dân tộc", diễn viên Hoàng Long nói. Anh quý trọng tình cảm, sự ủng hộ của khán giả dành cho dàn diễn viên và bộ phim.

- Ảnh 4.

Ca sĩ Tùng Dương xuất hiện ở buổi tập chiều 28/8, vui vẻ trò chuyện cùng Tiểu Vy.

- Ảnh 5.

- Ảnh 6.

NSƯT Tân Nhàn nói không nhiệm vụ nào quan trọng bằng nhiệm vụ Tổ quốc giao cho. Chị là giọng ca chính trong tiết mục nghệ thuật sáng 2/9 ở Quảng trường Ba Đình. Nữ ca sĩ chia sẻ với PV Tiền Phong cảm xúc tự hào khi được đứng trên "sân khấu" đặc biệt.

- Ảnh 7.

Người hâm mộ chụp ảnh cùng diễn viên Phương Nam (bìa trái) và Lâm Thanh Nhã.

- Ảnh 8.

Ca sĩ Hoàng Hiệp trong đội hình tập luyện.

- Ảnh 9.

Diễn viên Hiếu Nguyễn tự hào được tham dự ngày lễ lớn của dân tộc. Tối 27/8, khi tham gia buổi sơ duyệt cấp Nhà nước Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, Hiếu Nguyễn nói anh choáng ngợp bởi tình cảm của người dân. Rất nhiều khán giả có mặt ở điểm tập kết để cổ vũ dàn nghệ sĩ trước giờ diễu hành. Diễn viên Hiếu Nguyễn cũng dành thời gian chụp ảnh, giao lưu cùng khán giả.

- Ảnh 10.

Ca sĩ Tùng Dương sẽ góp giọng trong tiết mục nghệ thuật ở Quảng trường Ba Đình sáng 2/9.

- Ảnh 11.

Khối nghệ sĩ gồm diễn viên Bảo Thanh, Hoàng Long, Tiểu Vy, Hiếu Nguyễn, Khả Ngân chuẩn bị cho màn trình diễn quan trọng.

- Ảnh 12.

Diễn viên Khả Ngân nói đây là lần đầu cô ra Hà Nội vào đúng dịp đại lễ của dân tộc. Trước đó, nữ diễn viên chỉ được cảm nhận bầu không khí này qua mạng xã hội.

- Ảnh 13.

Các nghệ sĩ tập trung cao độ để lắng nghe sự hướng dẫn của đạo diễn và biên đạo. Không khí tập luyện sôi nổi dù trời nắng gay gắt.

- Ảnh 14.

Hoa hậu Bảo Ngọc vừa có mặt ở Hà Nội rạng sáng 28/8. Người đẹp tham dự lễ khai mạc Triển lãm thành tựu đất nước 80 năm ở Đông Anh, sau đó có mặt ở sân Mỹ Đình khoảng 15h ngày 28/8 để cùng dàn nghệ sĩ tập tiết mục đồng diễn.

- Ảnh 15.

"Tôi hạnh phúc khi có mặt ở Hà Nội những ngày này, mong Lễ kỷ niệm kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 diễn ra thành công, trọn vẹn", Bảo Ngọc nói với Tiền Phong.

