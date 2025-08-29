NSƯT Tân Nhàn, Tùng Dương đội nắng tập luyện ở sân Mỹ Đình
Ngọc Ánh - Hà Trang |
Khối nghệ sĩ gồm NSƯT Tân Nhàn, diễn viên Bảo Thanh, Hoàng Long, Tiểu Vy, Hiếu Nguyễn, Khả Ngân có mặt ở sân Mỹ Đình (Hà Nội) chiều 28/8 chuẩn bị cho màn trình diễn quan trọng ở Quảng trường Ba Đình. Dàn nghệ sĩ tập luyện hăng say dưới nắng gắt, chia sẻ cảm xúc tự hào khi được đóng góp một phần nhỏ bé vào ngày đại lễ.
