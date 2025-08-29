NSƯT Tân Nhàn, Tùng Dương đội nắng tập luyện ở sân Mỹ Đình

Diễn viên Hiếu Nguyễn, Hứa Vĩ Văn và Hoàng Long (từ trái sang) tập luyện dưới trời nắng gay gắt. "Cảm xúc thật khó tả, tự hào và biết ơn khi chúng tôi được có mặt cùng các khối chuẩn bị cho ngày lễ lớn của dân tộc", diễn viên Hoàng Long nói. Anh quý trọng tình cảm, sự ủng hộ của khán giả dành cho dàn diễn viên và bộ phim.