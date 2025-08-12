Mai Chi - nữ ca sĩ 17 tuổi, người Hải Phòng: "Âm nhạc đến với tôi từ khi còn trong bụng mẹ"

Đỗ Mai Chi – sinh năm 2007 - quê Hải Phòng hiện đang là sinh viên khoa Thanh nhạc - Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

Ở tuổi 17, Mai Chi đã có nhiều cơ hội đứng trên sân khấu. Mới đây, cô nhận được nhiều lời khen ngợi khi đảm nhận vai trò ca sĩ trong show diễn "Thì Thầm Hoa Sen" của NTK Cao Thu Vân. Nhân dịp này, nữ ca sĩ trẻ đã có những chia sẻ về công việc cũng như ước mơ của mình.

Mai Chi hát tại show diễn "Thì Thầm Hoa Sen" của NTK Cao Thu Vân.

Mai Chi bên cạnh mẹ (bên trái) và NTK Cao Thu Vân.

Bố mẹ tôi rất yêu ca hát

- Ở tuổi 17, vừa học văn hóa vừa học thanh nhạc và đi biểu diễn, Mai Chi phân bổ thời gian thế nào? Có bị áp lực không?

Tôi đỗ và bắt đầu học Khoa Thanh nhạc – hệ trung cấp 4 năm của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam từ năm 2023, tức khi học hết lớp 10 và vào lớp 11. Năm 2025, tôi vừa dự kỳ thi Tốt nghiệp THPT Quốc gia, vừa tự tin ghi danh thi Đại học sớm trước 2 năm. Hiện tôi đang chờ kết quả chính thức. Nói về áp lực thì tất nhiên là có rồi, nhưng tôi luôn cố gắng sắp xếp khoa học để có thể cân bằng mọi việc.

- Gia đình không ai theo nghệ thuật, âm nhạc đến với Chi như thế nào?

Gia đình tôi không ai theo nghệ thuật nhưng bố mẹ rất yêu ca hát và các bộ môn nghệ thuật. Âm nhạc đến với tôi một cách thụ động ngay từ khi còn trong bụng mẹ (cười).

Khi mang bầu, mẹ thường xuyên nghe nhạc Beethoven, Mozart bất cứ khi nào có thể. Bố mẹ kể, ngày đó, nhà tôi dùng đài CD, cứ bật đi bật lại cả đêm nên tôi được "thai giáo" từ rất sớm (cười). Và từ nhỏ tôi đã phản ứng tích cực với âm nhạc, luôn vui vẻ, hớn hở khi nghe nhạc. Khi vừa biết đi, tôi đã nhảy theo nhạc rất đúng nhịp.

Hơn 4 tuổi, tôi học đàn organ, thường xuyên biểu diễn ở trường mẫu giáo, học múa và đạt nhiều giải thưởng từ khi còn bé. Lên cấp 1, tôi tham gia các câu lạc bộ tại Cung Văn hóa Thiếu nhi, chủ yếu ở mảng múa. Học hát thì muộn hơn – khoảng lớp 8 – nhưng đến lớp 10, khi được học thầy Phạm Thanh Tuấn, tôi mới thực sự yêu thích và được thầy định hướng thi vào Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Hiện tôi đang theo học thầy Đỗ Quốc Hưng – Giám đốc Học viện.

Còn nhỏ tuổi nhưng Mai Chi rất tự tin biểu diễn.

Tôi muốn trở thành giáo viên thanh nhạc

- Thị trường nhạc Việt ngày càng sôi động nhưng cạnh tranh cũng rất khốc liệt. Mai Chi đã có định hướng theo đuổi dòng nhạc nào chưa?

Tôi theo đuổi dòng nhạc "hàn lâm" – thính phòng, cổ điển. Tôi mong muốn học tập thật tốt để phát huy sở trường với dòng nhạc "kén" người nghe này. Ngoài ra, tôi cũng trau dồi thêm ở dòng nhạc dân ca – trữ tình để thể hiện tốt các ca khúc về quê hương, đất nước.

- Cái đích với âm nhạc mà Chi muốn chinh phục là gì?

Đối với tôi, âm nhạc không chỉ là biểu diễn mà còn là cầu nối tâm hồn, truyền tải cảm xúc tới người nghe. Tôi muốn đưa nhạc hàn lâm đến gần hơn với khán giả, đặc biệt là các bạn trẻ, và trở thành một nghệ sĩ thực thụ, sống và cống hiến hết mình cho âm nhạc.

Bên cạnh đó, tôi mong muốn sau tốt nghiệp đại học sẽ trở thành giáo viên thanh nhạc. Tôi yêu âm nhạc và cả công việc đào tạo, giảng dạy.

- Nghệ sĩ mà Chi thần tượng là ai?

Thầy Quốc Hưng là người tôi vô cùng kính trọng và ngưỡng mộ. Thầy không chỉ dạy tôi kiến thức quý báu mà còn truyền cảm hứng sống, làm việc bằng sự tâm huyết và tài năng.

Ngoài ra, tôi cũng ngưỡng mộ cô Mirusia Louwerse – giọng soprano trong trẻo, kỹ thuật điêu luyện và giàu cảm xúc. Cô đã đưa nhạc cổ điển đến gần công chúng, đặc biệt là giới trẻ – điều tôi cũng mơ ước thực hiện.

Mai Chi muốn trở thành giảng viên thanh nhạc.

- Dù còn trẻ nhưng Chi đã nhiều lần đứng trên sân khấu lớn. Có ai "chống lưng" cho Mai Chi không?

Tôi may mắn được gặp gỡ nhiều thầy cô, đạo diễn sân khấu và NTK lớn, nhận được sự giúp đỡ từ mọi người. Hiện tôi là hội viên trẻ tuổi nhất của Hội Nghệ sĩ TP Hải Phòng.

- Chi có dự định tham gia gameshow để phổ biến tên tuổi hơn không?

Tôi rất mong được đến gần hơn với khán giả qua các cuộc thi lớn. Tôi sẽ cố gắng học tập và trau dồi để khi có cơ hội sẽ thử sức ở các sân chơi như Sao Mai hoặc các cuộc thi giọng hát hay. Nếu có duyên tham gia gameshow truyền hình, đó sẽ là cơ hội lớn để tôi thể hiện bản thân và tiếp cận khán giả rộng hơn.