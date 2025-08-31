Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung trao tặng bản quyền 300 ca khúc thiếu nhi cho Đài Tiếng nói Việt Nam

Chiều 30/8, trong khuôn khổ triển lãm đặc biệt "80 năm Tiếng nói Việt Nam đồng hành cùng đất nước" tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đã chính thức trao tặng bản quyền 300 ca khúc thiếu nhi cho Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV).

Việc trao tặng lần này không chỉ là hành động cống hiến cá nhân mà còn mở ra cơ hội để các bài hát được phát trên sóng quốc gia, đến với hàng triệu thính giả nhỏ tuổi khắp mọi miền đất nước.

Bà Nguyễn Kha Thoa – Giám đốc Trung tâm Quảng cáo và Dịch vụ truyền thông, Đài Tiếng nói Việt Nam đại diện ký kết hợp đồng bản quyền với Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung.

Tại buổi lễ, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung chia sẻ, anh có tình yêu đặc biệt cho thiếu nhi nên đã dành nhiều tâm huyết cho mảng sáng tác này:

"Tôi bắt đầu viết ca khúc thiếu nhi từ năm 2012 và trong khoảng 8 năm đã sáng tác hơn 300 bài hát với nhiều chủ đề khác nhau, gắn liền với từng giai đoạn trưởng thành của trẻ nhỏ. Khi các em còn nhỏ, âm nhạc xoay quanh gia đình, ông bà, cha mẹ. Lớn hơn một chút, các em gắn bó với thầy cô, mái trường, bạn bè, rồi dần quan tâm đến những ngày lễ hội như Trung thu, Giáng sinh, Tết Nguyên đán. Khi trưởng thành hơn nữa, trẻ em bắt đầu tò mò về thiên nhiên, cây cỏ, muông thú, những câu chuyện cổ tích… Tất cả tạo nên một thế giới tuổi thơ phong phú mà tôi mong muốn tái hiện qua âm nhạc", nam nhạc sĩ nói.

Anh cho biết thêm về quyết định trao tặng: "Việc trao bản quyền 300 ca khúc cho Đài Tiếng nói Việt Nam xuất phát từ niềm tin rằng VOV có những chương trình thiếu nhi rất ý nghĩa, như các chương trình kể chuyện, ca nhạc hay chuyên mục dành riêng cho tuổi thơ. Tôi chỉ là một nhạc sĩ, có thể viết nhạc nhưng để những giai điệu ấy đến được với thật nhiều trẻ em thì cần sự chung tay của nhiều người, đặc biệt là một cơ quan truyền thông lớn như VOV. Tôi hy vọng, với sự lan tỏa của Đài VOV, những ca khúc này sẽ trở thành món quà tinh thần, nuôi dưỡng tâm hồn, tạo nên một tuổi thơ thật đẹp cho các em nhỏ".

Ông Phạm Mạnh Hùng - Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam tặng hoa cho Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung.

Phát biểu tại sự kiện, ông Phạm Mạnh Hùng – Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam – nhấn mạnh: "Hôm nay, chúng tôi rất xúc động khi được đón nhận món quà đặc biệt từ nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung 300 ca khúc thiếu nhi. Đây không chỉ là sự chia sẻ đầy tâm huyết của một nhạc sĩ trẻ mà còn đáp lại trăn trở chung của VOV và nhiều cơ quan văn hóa là làm sao để đời sống âm nhạc Việt Nam có thêm những sáng tác mới, giàu giá trị, khơi dậy tinh thần yêu nước, khát vọng hòa bình và niềm tự hào dân tộc".

Cũng trong triển lãm, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung ra mắt cuốn sách Viết tiếp câu chuyện Hòa Bình. Tác phẩm kể lại hành trình sáng tác, nguồn cảm hứng âm nhạc cùng khát vọng mang thông điệp hòa bình, nhân văn đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ.

PGS.TS. Nguyễn Bá Cường, Giám đốc, Tổng Biên tập Nhà xuất bản Đại học Sư phạm và nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung tặng cuốn sách Viết tiếp câu chuyện Hòa bình cho ông Phạm Mạnh Hùng - Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam.

Không gian triển lãm "80 năm Tiếng nói Việt Nam đồng hành cùng đất nước" của VOV.

Bên cạnh sự kiện trao tặng, không gian triển lãm "80 năm Tiếng nói Việt Nam đồng hành cùng đất nước" cũng đã trở thành điểm nhấn thu hút đông đảo công chúng. Gian trưng bày của VOV được thiết kế lấy cảm hứng từ biểu tượng sóng phát thanh, mở ra một hành trình đa giác quan, nơi người xem có thể "nghe, nhìn, chạm" vào lịch sử.