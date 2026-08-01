Dàn gái xinh "rủ nhau đi gym", visual ngút ngàn chiếm trọn spotlight phòng tập

"Hội bạn nhà người ta", vừa xinh đẹp, gu thời trang xịn lại vừa có ý thức đi gym chăm sóc bản thân cực cao.

Thời gian gần đây, xu hướng rủ hội bạn thân cùng nhau tham gia các hoạt động thể thao, rèn luyện sức khỏe đang trở nên phổ biến hơn bao giờ hết đối với giới trẻ: cầu lông, pickleball, chạy bộ, gym... Không chỉ là nơi để cùng nhau luyện tập độ dáng hay cải thiện thể lực, phòng tập gym giờ đây còn trở thành "sàn diễn" thực thụ để hội bạn thân khoe sắc vóc rạng rỡ.

Mới đây, nhóm bạn thân của cô nàng hot girl MomoRina gồm toàn những gái xinh sở hữu visual đỉnh cao đã khiến fan nam được phen "đứng ngồi không yên" khi đăng tải loạt ảnh cùng nhau đi tập gym cực kỳ chất lượng.

Màn đổ bộ "gây bão" phòng tập với visual cực phẩm

Ngay sau khi những hình ảnh check-in tại phòng gym của nhóm bạn thân được chia sẻ lên các nền tảng mạng xã hội, bài viết đã nhanh chóng nhận về hàng chục nghìn lượt thả tim và vô số lời khen ngợi từ cư dân mạng. Điểm chung khiến bức ảnh lập tức thu hút mọi ánh nhìn chính là sắc vóc vô cùng đồng đều và rạng rỡ của cả nhóm.

Mỗi thành viên trong hội bạn thân đều sở hữu một nét đẹp riêng: người mang vẻ ngọt ngào, ngây thơ, người lại thu hút bởi thần thái sắc sảo, quyến rũ. Tuy nhiên, khi đứng cạnh nhau trong cùng một khung hình, sự kết hợp visual này lại tạo nên hiệu ứng bùng nổ gấp bội. Làn da mịn màng, gương mặt tươi tắn, dễ gần cùng nụ cười tươi tắn của các cô gái đã biến không gian phòng tập vốn khô khan với máy móc, tạ xích trở nên tràn đầy năng lượng thanh xuân.

Gu thời trang thể thao khoe trọn vóc dáng vạn người mê

Không chỉ gây ấn tượng bởi gương mặt xinh đẹp, hội bạn thân này còn ghi điểm tuyệt đối nhờ gu ăn mặc tập luyện vô cùng tinh tế và cuốn hút. Xuất hiện tại phòng tập, các cô gái lựa chọn những bộ trang phục gym mang tông màu trung tính sang trọng như xám, đen, be... vừa năng động vừa thời thượng.

Các thiết kế áo crop-top, áo bra thể thao ôm sát kết hợp cùng quần legging hay quần cạp cao giúp các cô gái khéo léo khoe trọn những lợi thế hình thể: từ bờ vai thon, cơ bụng phẳng lì cho đến vòng ba săn chắc và đôi chân thon. Dù trang phục mang phong cách gợi cảm, tôn dáng nhưng nhờ cách phối đồ khéo léo và thần thái tự nhiên, hình ảnh của nhóm bạn vẫn giữ được nét khỏe khoắn, hiện đại mà không hề gây cảm giác phô phang.

Có "đồng tập" đi cùng, động lực độ dáng càng cao

Nhiều người thường quen với câu nói "muốn đi nhanh thì đi một mình, muốn đi xa thì đi cùng nhau" và điều này hoàn toàn đúng trong hành trình tập luyện thể thao. Việc có một hội bạn thân cùng chung niềm đam mê tập gym không chỉ giúp các buổi tập trở nên bớt nhàm chán mà còn là động lực to lớn để từng cá nhân kiên trì theo đuổi mục tiêu độ dáng. Chính sự đồng hành, cổ vũ lẫn nhau đã giúp cả nhóm duy trì được vóc dáng săn chắc, khỏe mạnh và tinh thần luôn tràn đầy năng lượng tích cực.

Dưới phần bình luận của bộ ảnh, cư dân mạng đã để lại hàng loạt lời trầm trồ trước visual "ngút ngàn" của nhóm bạn thân. Nhiều tài khoản không ngần ngại gọi đây là "hội bạn nhà người ta" vì vừa xinh đẹp, gu thời trang xịn xò lại vừa có ý thức chăm sóc bản thân cực cao. Việc chủ động chăm sóc sức khỏe, yêu thương bản thân và cùng bạn bè phát triển tốt hơn mỗi ngày chính là bí quyết giúp các cô gái luôn tự tin và tỏa sáng trong mọi khung hình.