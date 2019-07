Dẫn độ gần 400 nghi phạm Trung Quốc về nước bằng đường bộ vào 3h đêm

Ngày 30/7/2019, cơ quan chức năng Việt Nam đã tiến hành các thủ tục để bàn giao 380 người Trung Quốc vận hành đường dây đánh bạc qua mạng tại KĐT Our City Hải Phòng cho cơ quan chức năng Trung Quốc tiếp tục điều tra.

Trung tướng Lương Tam Quang - Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết: "Do Việt Nam và Trung Quốc ký hiệp định hỗ trợ tư pháp nên khi nào hoàn thiện hồ sơ các trường hợp vi phạm thì cơ quan công an sẽ bàn giao cho cơ quan chức năng Trung Quốc xử lý".

Ngoài việc tạm giữ 380 đối tượng, cơ quan chức năng Việt Nam còn thu giữ được gần 2.000 điện thoại di động thông minh, hơn 530 máy tính các loại, nhiều thẻ ngân hàng, tiền mặt cùng nhiều tài liệu và đồ vật liên quan khác tại hiện trường.

Số liệu xác định sơ bộ ban đầu cho thấy, số tiền đã giao dịch trên hệ thống mạng đánh bạc này là hơn 3 tỷ nhân dân tệ (tức hơn 10.000 tỷ đồng Việt Nam), thông tin trên báo Đất việt.



Từ chiều 31/7, bên ngoài Khu đô thị Our City (phường Hải Thành (Dương Kinh, Hải Phòng) được thắt chặt an ninh với gần 200 cán bộ chiến sĩ công an chốt chặn. Chỉ có các phương tiện và lực lượng phá án mới được ra vào 'sào huyệt' cờ bạc này.



Phía ngoài đường dẫn vào khu đô thị Our City, lực lượng CSGT, cảnh sát trật tự túc trực 24/24h để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông cho lực lượng phá án làm nhiệm vụ bên trong vào chiều 31/7. Ảnh: VTC News

Bên trong hai khu tòa nhà chính tại khu đô thị này, các chiến sĩ thay phiên nhau đưa các nghi phạm người Trung Quốc lên xe để sắp xếp vị trí ngồi. Mỗi chiếc xe chở 30 nghi phạm gồm cả nam lẫn nữ để chuẩn bị dẫn độ các nghi phạm về nước.



Theo ghi nhận của báo Tuổi trẻ, đúng 3h ngày 1/8, xe dẫn đoàn và các xe chuyên dụng khác của cơ quan chức năng Việt Nam bắt đầu hụ còi chạy từ khu đô thị Our City hướng dẫn đoàn xe chở các nghi phạm người Trung Quốc lên thẳng cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.

Cũng theo nguồn tin của Tuổi Trẻ Online, các nghi phạm người Trung Quốc được dẫn độ bằng đường bộ đến cửa khẩu quốc tế tại Lạng Sơn thay vì Móng Cái (Quảng Ninh), thời gian di chuyển mất khoảng 6 giờ, để bàn giao cho cơ quan Công an Trung Quốc tiếp nhận.



